Warum künstliche Intelligenz nicht demokratisch ist — und das auch nicht sein muss

Von Nico Stino

Es gibt eine Illusion, die sich in den letzten zwei Jahren mit erschreckender Geschwindigkeit verbreitet hat. Sie lautet: Künstliche Intelligenz macht jeden zum Experten. Tippe einen Satz ein, drücke Enter — und schon spuckt die Maschine einen Businessplan, einen Artikel, eine Marketingstrategie, einen Anwaltsentwurf aus. Fertig. Jeder kann es. Sogar dein Nachbar, der noch nie einen kohärenten Gedanken zu Ende gedacht hat.

Diese Illusion ist gefährlich. Und sie ist falsch.

Die Demokratisierung als Mythos

Ja, die grossen KI-Modelle sind zugänglich. ChatGPT, Claude, Gemini — die Einstiegshürde ist tatsächlich niedrig. Ein Browser, ein Account, manchmal zwanzig Dollar im Monat. Das ist bemerkenswert. Aber Zugänglichkeit ist nicht dasselbe wie Kompetenz. Ein Skalpell ist auch zugänglich. Trotzdem operiert nicht jeder.

Der Unterschied liegt nicht im Werkzeug. Er liegt im Menschen dahinter.

Wer KI professionell nutzt — und damit meine ich: mit konsistenter Qualität, reproduzierbaren Ergebnissen, echtem Mehrwert — bringt etwas mit, das kein Abo der Welt ersetzt: strukturiertes Denken. Die Fähigkeit, ein Problem so zu zerlegen, dass eine Maschine es versteht. Die Erfahrung zu wissen, wann ein Output gut ist — und wann er plausibel klingt, aber falsch liegt.

Das Prompt ist die Intelligenz

KI-Systeme antworten auf das, was man ihnen gibt. Das klingt banal. Es ist es nicht. Wer unstrukturiert fragt, bekommt unstrukturierte Antworten. Wer mit Halbwissen eingibt, bekommt Halbwissen zurück — hübsch verpackt, mit Selbstsicherheit formuliert, ohne Fussnote.

Ein guter Prompt ist kein Zufall. Er ist das Destillat von Berufserfahrung, Branchenwissen, analytischer Disziplin und kommunikativer Präzision. Wer nie gelernt hat, präzise zu denken, wird auch keine präzisen Resultate produzieren — egal wie gross das Sprachmodell dahinter ist.

Das ist der blinde Fleck im KI-Hype: Man verwechselt den Output mit dem Input. Die schöne Oberfläche suggeriert, dass die Intelligenz in der Maschine steckt. Sie steckt im Menschen. Die Maschine verstärkt — sie ersetzt nicht.

Geduld als Grundvoraussetzung

Hinzu kommt eine Qualität, die in der Gegenwart dramatisch unterschätzt wird: Geduld. Wer professionell mit KI arbeitet, weiss, dass ein gutes Ergebnis selten beim ersten Versuch kommt. Man iteriert. Man verfeinert. Man korrigiert Richtung, passt Ton an, schärft Parameter nach. Das dauert. Das erfordert Konzentration. Das setzt voraus, dass man überhaupt weiss, was man will.

Die meisten Menschen wissen das nicht. Sie wissen, was sie möchten — aber nicht, was sie brauchen. Und eine KI, die keinen klaren Auftrag hat, liefert Mittelmaass in hoher Auflösung.

Die neue Zweiklassengesellschaft

Was entsteht, ist nicht Demokratisierung. Was entsteht, ist eine neue Zweiteilung. Auf der einen Seite jene, die KI tatsächlich als Hebel nutzen — erfahren, methodisch, kritisch. Auf der anderen Seite die Masse derer, die glauben, sie täten es, und dabei mittelmässige Outputs für Mehrwert halten.

Diese zweite Gruppe ist laut. Sie postet auf LinkedIn. Sie erklärt in Meetings, man könne «jetzt alles mit KI machen». Sie bucht Kurse mit Titeln wie «Prompt Mastery in 48 Stunden». Sie verwechselt Begeisterung mit Kompetenz — und das ist nicht neu. Das kennt man aus jeder Technologiewelle.

Was wirklich gefragt ist

Professioneller KI-Einsatz ist kein Feature, das man freischaltet. Es ist eine Fähigkeit, die man erwirbt — langsam, durch Fehler, durch wiederholtes Anwenden, durch kritische Reflexion der eigenen Ergebnisse.

Die Grundvoraussetzungen sind erschreckend altmodisch: Fachkenntnis im jeweiligen Bereich. Die Fähigkeit, logisch zu denken. Sprachliches Gespür. Bereitschaft zur Selbstkritik. Ausdauer.

Kurz: Es braucht Menschen, die schon ohne KI gut waren — und jetzt noch besser werden.

Der Rest? Der produziert Lärm. Mit höherer Geschwindigkeit als je zuvor.

Einordnung

KI ist das mächtigste Werkzeug, das der Wissensarbeit je zur Verfügung stand. Aber ein Werkzeug bleibt ein Werkzeug. Die Säge macht keinen Schreiner. Der Pinsel keinen Maler. Und ChatGPT macht keinen Strategen, keinen Journalisten, keinen Unternehmer.

Was es braucht, um KI wirklich zu nutzen, ist nicht demokratisch verteilt. Es war nie demokratisch verteilt. Strukturiertes Denken, Erfahrung, Urteilsvermögen — das sind knappe Güter. Die Maschine ändert daran nichts. Sie macht nur sichtbarer, wer sie hat. Und wer nicht.

Nico Stino ist Journalist und schreibt für Swissvox über Technologie, Medien und Gesellschaft.