Am Vorabend des Gipfels von Ankara beschlossen die NATO-Botschafter ein neues Finanzierungspaket für Kiew. Die USA beteiligen sich nicht – zumindest nicht mit frischem Geld. Europa zahlt, Amerika liefert, und die Rechnung geht an den Steuerzahler des Alten Kontinents.

Trotz interner Spannungen und anhaltender Unsicherheit über das künftige amerikanische Engagement haben sich die NATO-Mitgliedstaaten auf ein Hilfspaket von 140 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt – verteilt auf die Jahre 2026 und 2027, also je 70 Milliarden pro Jahr. Das Abkommen wurde im Wochenende von den Botschaftern ausgehandelt und soll nun am 7. und 8. Juli am Gipfeltreffen in Ankara von den Staats- und Regierungschefs formal besiegelt werden.

Die Arithmetik der Solidarität

Das Paket setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Bereits im Rahmen der Europäischen Union sind jährlich 30 Milliarden Euro als Darlehen an Kiew beschlossen – diese fliessen in die Gesamtsumme ein. Die verbleibenden 40 Milliarden pro Jahr sollen die NATO-Mitglieder und Kanada auf freiwilliger Basis aufbringen. Die USA sind von dieser Verteilung ausgenommen.

Stattdessen behalten Washington und Kiew eine eigene Konstruktion bei: das sogenannte PURL-Programm (Prioritised Ukraine Requirements List), eine Initiative, die NATO-Generalsekretär Mark Rutte gemeinsam mit Präsident Donald Trump im Jahr 2025 lanciert hatte. Dahinter steckt eine klare Botschaft: Die USA liefern Munition und militärisches Gerät – bezahlt jedoch von den europäischen Verbündeten. Allein im Juni verpflichteten sich die Alliierten, über dieses Programm Ausrüstung im Wert von mehr als sechs Milliarden Dollar zu finanzieren.

Europa rüstet auf – ob es will oder nicht

Die Zahlen illustrieren eine strukturelle Verschiebung innerhalb der Allianz. Im Jahr 2025 stieg die europäische Militärhilfe für die Ukraine um 67 Prozent gegenüber den Vorjahren. Grösster Einzelbeitragszahler ist Deutschland, gefolgt von Frankreich, Grossbritannien und Italien – Rom allein bekennt sich zu über 15 Milliarden Euro. Rechnet man die 60 Milliarden des laufenden und kommenden Darlehens hinzu, hat die EU seit Kriegsbeginn insgesamt fast 300 Milliarden Euro in die Ukraine transferiert.

Diese Dynamik ist kein Zufall. Sie ist das Resultat einer bewussten strategischen Neuausrichtung Washingtons unter Trump, der seit Jahren darauf bestand, die Europäer müssten mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen. Das PURL-Programm formalisiert diesen Rückzug: Die USA delegieren die Finanzierung, behalten aber die Kontrolle über das Liefersortiment.

Ankara: Brüche hinter der Einigkeit

Rutte betonte vor dem Gipfel, Ankara werde auf «konkrete Ergebnisse» ausgerichtet sein – darunter mehr Verteidigungsausgaben, eine stärkere Rüstungsproduktion und nachhaltige Ukraine-Unterstützung. Doch hinter dieser Formel verbergen sich erhebliche Risse.

Nur eine Handvoll Mitgliedstaaten hat sich bisher der beim vergangenen Gipfel vereinbarten Marke von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung angenähert. Das schürt Unmut – sowohl unter Schwergewichten, die zahlen, als auch unter Kleinstaaten, die kaum können. Die Schweiz, als Nicht-Mitglied der NATO traditionell beobachtend, verfolgt diese Debatten mit wachsender Betroffenheit: Auch Bern sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, seinen Verteidigungshaushalt auf das vom Bündnis geforderte Niveau anzuheben.

Hinzu kommt die ungelöste Frage der amerikanischen Verlässlichkeit. Trumps wiederholte Drohungen, die USA könnten die NATO verlassen, wirken nach. Der Gipfel in Ankara findet in einem Klima institutioneller Erschütterung statt, die durch kein Communiqué vollständig überdeckt werden kann.

Zelensky drängt auf Patriot-Systeme

Am Rande des Gipfels erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky seinen Appell an die Verbündeten zur Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen. Jede Verzögerung bedeute Menschenleben, und die Entscheidung liege bei «den USA» und «den starken Ländern in Europa und der Welt». Die Botschaft war direkt. Die Antwort blieb, wie so oft, unverbindlich.

Einordnung

Das Paket von Ankara ist politisch bedeutsam, strukturell aber symptomatisch: Es bestätigt eine neue Lastenteilung innerhalb der westlichen Allianz, bei der Europa zunehmend die Finanzlast trägt, während Washington die strategische Agenda setzt. Ob diese Konstruktion langfristig politisch tragfähig ist – in einer Zeit, in der europäische Regierungen unter massivem Spardruck stehen und ihre Bevölkerungen mit Kriegsmüdigkeit ringen –, ist eine Frage, die in Ankara niemand laut stellen wird. Aber alle werden sie im Kopf haben.

Quellen: L’Indipendente, 6. Juli 2026; Reuters (Bozza des NATO-Abkommens, zitiert von diplomatischen Quellen)