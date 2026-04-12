Es gibt vernünftige Arten, Songkran zu verbringen. Man könnte zum Beispiel in einem klimatisierten Hotel in Bangkok sitzen, Mango-Sticky-Rice essen und TikTok-Videos anschauen, auf denen andere Leute nass gemacht werden. Oder man packt einen halben Rucksack, zieht Sandalen an, mietet einen Scooter und fährt einfach los. Nordwärts. In Richtung Kalasin. Wir haben die zweite Option gewählt — ich, Nico Stino, Autor der Mini-Buch-Serie «Raus aus dem System. Rein in dein Leben.», meine Frau Riyawan, unser Freund Sakis mit seiner Frau Noi. Vier Menschen, zwei Scooter, 356 Kilometer im Isan.

05:47 Uhr — Sisaket: Die Stadt, die noch schläft

Sisaket am frühen Morgen ist eine andere Stadt als Sisaket am Nachmittag. Um halb sechs riecht die Luft noch nach Jasminopfern und dem leichten Dunst des Mekong-Tieflandes, obwohl der Fluss selbst weit weg ist. Der Nachtmarkt entlang der Bahnlinie ist gerade dabei, seine letzten Frittierfette abzukühlen. Ein Mann in orangefarbener Mönchsrobe stakst lautlos über den Asphalt. Ein Hund beschnuppert meinen Rucksack mit professionellem Desinteresse.

Sakis steht bereits neben seinem Scooter und trinkt Kaffee aus einem Plastikbecher. Sakis ist Grieche, Schiffsoffizier, und hat die ruhige Unerschütterlichkeit eines Mannes, der auf hoher See schon Schlimmeres gesehen hat als eine Isan-Landstrasse im April. Seine Frau Noi — gebürtige Sisaketerin, ortskundig bis in den letzten Feldweg — sitzt hinten auf ihrem Honda Click 160 und scrollt durch ihr Telefon mit der Gelassenheit von jemandem, der weiss, dass heute sowieso alles anders kommt als geplant.

Unser Gefährt ist bescheidener und charaktervoller: ein Honda Giorno 125 in leuchtendem Gelb — die Farbe, bei der man auf der Landstrasse nie übersehen wird, was ich zunächst als Sicherheitsvorteil und später als Einladung an jeden Eimer-tragenden Zehnjährigen im Umkreis von 500 Metern verstehen werde. Riyawan klettert hinten drauf, ich vorne, und wir müssen kurz verhandeln, wer das Telefon hält. Sie gewinnt. Ich fahre.

Ich tippe die Route in Google Maps: Sisaket → Roi Et → Maha Sarakham → Kalasin. 278 Kilometer. Geschätzte Fahrzeit: 4 Stunden und 12 Minuten. Noi lacht kurz auf, sagt nichts und schaut wieder aufs Telefon. Riyawan schaut mich an. Das hätte mich warnen sollen.

Die ersten 80 Kilometer: Das flache Versprechen des Isan

Isan ist nicht für seine Berge bekannt. Isan ist für seine horizontale Ehrlichkeit bekannt: Was man sieht, bekommt man auch. Reisfelder bis zum Horizont, unterbrochen von gelegentlichen Zelltürmen, einem Wat mit frisch vergoldetem Chedi, einer Tankstelle, an der drei Männer Papayasalat essen und einen sehr laut einschätzen.

Die Route 226 führt westwärts aus Sisaket heraus, dann knickt man auf die 214 nordwärts Richtung Roi Et — eine dieser breiten, fast leeren Überlandstrassen, auf denen ein Scooterfahrer die romantische Illusion entwickeln kann, er besitze die ganze Strasse. Der Asphalt dampft. Die Sonne ist seit einer Stunde wach und bereits beleidigt, dass ich eine kurze Hose trage.

Bei Kilometer 40, irgendwo zwischen einem Dorf namens Ban Nong Yai und einer Reismühle, überholt mich ein Pick-up mit vier Teenagern in der Ladefläche. Alle vier halten Wasserpistolen. Der Grösse nach sind es Modelle, die in der Schweiz Sonderbewilligungen bräuchten.

Das war der erste Schuss. Songkran hatte begonnen.

«In Thailand gibt es im April drei unvermeidliche Dinge: Hitze, Stau und Wasser. Die clevere Strategie ist, alle drei als Feature zu behandeln, nicht als Bug.» — Gesammelte Weisheit, Tankstelle irgendwo zwischen Sisaket und Roi Et

Roi Et: Kurze Verschnaufpause, lange Kühlung

Roi Et ist eine Provinzhauptstadt mit 34.000 Einwohnern und einem unproportional grossen Selbstbewusstsein, was seine Kaffee-Shops angeht. An der Umleitungsstrasse um das Stadtzentrum herum — die ich nehme, weil Google Maps behauptet, die Hauptstrasse sei «unpassierbar» (korrekt: sie ist ein einziger Wasserschlachtenkriegsschauplatz) — reihen sich Cafés mit Namen wie «Slow Drip», «Black Ritual» und einem einfach nur «☕» heisst.

Wir halten an. Flat White für mich, Nescafé für Sakis — der Mann trinkt auf See literweise Nescafé und sieht keinen Grund, das an Land zu ändern. Riyawan und Noi bestellen Thai-Eistee und wechseln sofort ins Thai, wie Frauen das tun wenn sie etwas besprechen, das die Männer nicht hören müssen. Dann erklärt Noi uns in drei Sätzen, welche Nebenstrasse wir ab hier nehmen sollten, weil die Hauptroute zu Songkran «sehr voll» sei. In Nois Vokabular bedeutet «sehr voll» vermutlich das, was Normalmenschen als «Katastrophe» bezeichnen würden.

Roi Et hat auch den Phra That Kong Khao Noi, eine Chedi-Anlage am Stadtrand, die ich vom Scooter aus sehe: weisser Turm, der aus einem Palmenhain wächst, als hätte ihn jemand dort vergessen. Eine halbe Stunde Umweg. Ich verspreche mir, beim nächsten Mal anzuhalten. Das sage ich bei jedem Tempel in Isan.

Die mittlere Strecke: Maha Sarakham und das Gesetz der Eimer

Zwischen Roi Et und Maha Sarakham verändert sich die Landschaft kaum — aber die Dichte der Songkran-Aktivität nimmt exponentiell zu. In jedem Dorf steht eine Gruppe Kinder am Strassenrand. Manche mit Wasserpistolen, manche mit Schüsseln, manche mit dem, was ich nur als «industrielle Wasserwerfanlage aus einem PVC-Rohr» beschreiben kann, das an einen Gartenschlauch angeschlossen ist.

Das Spielregel-Regelwerk des Songkran ist einfach: Alle, die sich im Freien bewegen, sind legitime Ziele. Motorradfahrer sind bevorzugte Ziele. Ausländer auf gelben Motorrädern sind Jackpot-Ziele. Ich bin an diesem Tag Jackpot.

Riyawan hinter mir nimmt es mit der Fassung einer Frau, die Thailand kennt und wusste, was sie eingeht. Sakis und Noi auf dem Click 160 haben einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil — der 160er zieht besser an, was Sakis nutzt, um Dorfausfahrten schneller zu passieren. Wir auf dem gelben Giorno werden dafür umso ausgiebiger begrüsst.

In Maha Sarakham — Universitätsstadt, überraschend hip, voller junger Leute die an Strassenständen sitzen und über Dinge diskutieren, die ich nicht verstehe — halten wir für Som Tam an. Riyawan bestellt für alle, ohne die Karte zu konsultieren, wie jemand, der weiss, was gut ist. Papayasalat, scharf wie eine Beleidigung, mit gegrilltem Hühnchen, Klebreis in einem Bambuskorb. 60 Baht pro Person. Sakis studiert seinen Teller mit seemännischer Ernsthaftigkeit und nickt dann. Hohe Auszeichnung.

Die letzten 70 Kilometer: Das Pao-Tal und die Vorfreude

Nördlich von Maha Sarakham wird die Strasse ruhiger. Ich biege auf die 213 Richtung Kalasin, und es passiert das, was auf Überlandfahrten in Isan manchmal passiert: Die Strasse hört auf, eine Verbindung zwischen zwei Orten zu sein, und wird selbst zum Ort.

Zu beiden Seiten breiten sich Zuckerrohrfelder aus, unterbrochen von Eukalyptusplantagen, deren Geruch herb und medizinisch in der Hitze hängt. Ein einsamer Büffel steht reglos in einem ausgetrockneten Reisteich und schaut mich mit der Gelassenheit eines buddhistischen Mönchs an, der schon alles gesehen hat. Ein Fischreiher lässt sich auf einem Stromkabel nieder und gibt vor, eine Statue zu sein.

Der Pao-Fluss, der dem Tal seinen Namen gibt und der Kalasin seinen historischen Siedlungsgrund gab, zeigt sich kurz vor der Stadt: braun, träge, von Bambus gesäumt. Im April, vor dem Regen, ist er ein philosophischer Fluss. Er fliesst, aber ohne Eile.

«Kalasin» bedeutet auf Thai «schwarzes Wasser» — benannt von König Rama I., als er Thao Somphamit und seine Truppen hier sesshaft machte und die Siedlung zur Stadt erhob. Heute ist das Wasser nicht schwarz, sondern klar und kalt. Ich weiss das, weil kurz vor dem Stadteingang eine Gruppe Jugendlicher wartet, die mich damit begrüssen.

«Willkommen in Kalasin. Hier wirst du nicht trocken ankommen.» — Unbekannte Schülerin, Stadteinfahrt Kalasin, mit sehr grossem Eimer

11:30 Uhr — Das Kalasino: Ein Stück Italien mitten in Kalasin

Das Kalasino Restaurant liegt im Zentrum von Kalasin, nicht weit vom Phraya-Chaisunthon-Monument — dem Stadtgründer mit dem Teekrug in der rechten und dem Zauberschwert in der linken Hand, der die Stadt überblickt wie ein besorgter Gastgeber seinen Speisesaal. Wir kommen um halb zwölf an. Nicht nass — jedenfalls nicht vom Wasser. Der Schweiss ist allerdings eine andere Geschichte. 37 Grad, vier Stunden Isan-Sonne im Gesicht. Riyawan steigt vom Giorno und zieht ihre Sonnenbrille hoch. Sakis parkt den Click 160 mit der präzisen Ruhe eines Mannes, der gewohnt ist, 180-Meter-Frachter in enge Häfen zu manövrieren. Noi ist bereits drin, bevor wir die Helme abgenommen haben.

Was ich nicht erwartet hatte: Das Kalasino serviert italienische Küche. Mitten in Kalasin. Mitten in Isan. Mitten in Thailand. Das ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Fondue-Restaurant in Ubon Ratchathani — und trotzdem ergibt es auf Anhieb Sinn, sobald man drin sitzt.

«Drin» ist eigentlich das falsche Wort. Das Kalasino ist ein offenes Restaurant — kein Dach im europäischen Sinne, keine Wände, die einen von der Welt trennen. Es gibt zwar einen geschlossenen, gekühlten Innenraum für alle, die nach stundenlanger Fahrt im April nichts sehnlicher wollen als Klimaanlage. Wir gehörten nicht dazu. Wir wollten den Baum.

Ein wunderbarer, alter Baum, breit und ruhig, dessen Äste so dichten Schatten werfen, dass die 37-Grad-Hitze draussen plötzlich zur Theorie wird. Durch das Blätterdach zieht ein leiser Wind. Die Luft riecht nach Erde, nach frischem Teig, nach dem Versprechen, dass der Rest des Tages nichts mehr von uns verlangt. Tausend Mal lieber hier als drin.

Wir setzen uns. Niemand muss lange überlegen. Pizza — weil man das Richtige nicht verkomplizieren muss. Zwei Biere, kalt, beschlagen, sofort. Und für Riyawan und Noi: Soda Manau — Soda mit frischen Zitronenschnitzen, die man selbst ausdrückt, herb und prickelnd, in einem hohen Glas mit viel Eis. Das Getränk des Isan-Sommers. Das Getränk dieses Tages.

«Manchmal ist das Unerwartete das Beste an einer Reise. Einen Ort zu finden, an dem man gar nicht gesucht hat.» — Nico Stino — Kalasin, Songkran

Sakis hebt sein Bier, sagt nichts, und das reicht vollkommen. Noi erklärt der Bedienung auf Thai, wer wir sind und woher wir kommen. Die Bedienung lacht. Wir wissen nicht warum, aber das Lachen klingt freundlich. Riyawan drückt eine Zitrone in ihr Soda Manau und schaut in den Baum hinauf.

Die Pizza kommt. Der Baum wirft seinen Schatten. Draussen zieht ein Pickup mit Musikanlage und tanzenden Menschen durch die Strasse. Hier drin — hier drunter — ist es still. Ruhig. Gut. Das Kalasino ist kein Reiseziel, das man in einem Reiseführer findet. Es ist eines jener Lokale, die man nur kennt, wenn man wirklich unterwegs ist. Mit den richtigen Menschen dabei. Unter dem richtigen Baum.

EXIT0815-REISENOTIZEN: SISAKET–KALASIN PER SCOOTER

Die Route

Sisaket → Route 226 West → Route 214 Nord (Roi Et) → Route 23 West → Maha Sarakham → Route 213 Nord → Kalasin. Ca. 356 km, 12 Stunden reine Fahrzeit (hin und zurück, Songkran-Aufschlag: unberechenbar).

Scooter mieten in Sisaket

Diverse Verleiher rund um den Bahnhof und das Stadtzentrum. Honda Giorno 125 (ideal für zwei Personen auf kurzen bis mittleren Strecken) ca. 200–250 THB/Tag; Honda Click 160 etwas mehr Leistung, gut für längere Überlandstrecken. Internationalen Führerschein mitbringen. Helm wird mitgegeben — tragen ist Pflicht und an Songkran auch Schutz vor dem Wasserbeschuss von oben.

Songkran & Scooter: Was man wissen muss

Elektronik in wasserdichten Beuteln verpacken. Kreditkarte und Pass in einer Zip-Lock-Tasche unter der Kleidung. Kamera: Nur wasserfeste Modelle. Lachen wenn man getroffen wird — das ist die einzige korrekte Reaktion. Niemals Wasser auf Mönche, ältere Menschen oder vorbeifahrende Fahrzeuglenker giessen (gilt auch wenn man das Ziel ist: Gegenseitigkeit hat Grenzen).

Kalasino Restaurant, Kalasin

Offenes Restaurant im Zentrum von Kalasin — ein grosszügiger Aussenbereich unter einem mächtigen Schattenbaum, der das ganze Ambiente trägt. Wer Abkühlung braucht: Es gibt auch einen geschlossenen, klimatisierten Innenraum. Empfehlung: trotzdem draussen sitzen. Italienische Küche: Pizza, hausgemachtes Brot, Backwaren. Getränke-Empfehlung: Bier (kalt, lokal) und Soda Manau — Soda mit frischen Zitronenschnitzen. Preislich sehr angemessen.

Kalasin: Was man noch sehen kann

Phraya-Chaisunthon-Monument (Stadtzentrum). Sirindhorn-Museum & Dinosaurier-Ausgrabungsstätte Phu Kum Khao — grösste Dinosaurierfossilien-Konzentration Thailands. Wat Klang mit schwarzem Bronze-Buddha. Tham Phra — Höhlentempel mit Buddha-Bildnis, zu Songkran traditioneller Wallfahrtsort.

Übernachten in Kalasin

Einfache Gästehäuser und Stadthotels ab ca. 400–600 THB. Zu Songkran frühzeitig reservieren — die Stadt zieht Festgäste aus der ganzen Region an.

exit0815.com — Buchprojekt von Nico Stino

Mini-Buch-Serie: «Raus aus dem System. Rein in dein Leben.» Du arbeitest hart. Trotzdem reicht es nie. Du weisst, dass etwas falsch läuft — aber niemand hat dir je erklärt, wie man da rauskommt. Bis jetzt. Mit Atemübungen und Lehren aus Daoismus und Buddhismus. Reisen ist ein Teil davon: Raus aus dem Gewohnten, rein in das, was wirklich zählt.

© Nico Stino / exit0815.com | Alle Preisangaben in Thai Baht (THB), Stand Songkran 2025. Redaktionelle Unabhängigkeit wird gelebt, nicht nur versprochen.