Ein Leserbrief, der unter die Haut geht. Ein Auslandschweizer, gehbehindert nach einem Motorradunfall, meldet sich zu Wort — nüchtern in der Analyse, aufgewühlt im Ton. Sein Vorwurf: Der Staat interessiere sich für Kriegsgüter, EU-Kohäsion und Entwicklungshilfe, aber nicht für die eigenen Bürger, die nach jahrzehntelanger Arbeit und Militär- und Feuerwehrdienst im Ausland ihren Lebensabend fristen müssen.

Die AHV-Lücke ist real

Wer als Schweizer Bürger ins Ausland zieht, ohne fünf Jahre ununterbrochen in der Schweiz gearbeitet zu haben, kann sich der freiwilligen AHV oft gar nicht erst anschliessen. Wer arbeitslos war, zählt diese Jahre nicht. Das Resultat: Beitragslücken, die sich lebenslang in einer tieferen Rente niederschlagen — unabhängig davon, ob die Erwerbslosigkeit selbstverschuldet war oder, wie im vorliegenden Fall, Folge einer Marktlage, die einen 45-Jährigen trotz Ausbildung und Erfahrung als «nicht mehr vermittelbar» einstufte.

Zwischen Neid und Notwendigkeit

Die These, Auslandschweizer Rentner lebten «wie Könige», hält der Realität selten stand. Tiefere Lebenshaltungskosten in Thailand oder anderswo gleichen oft nur aus, was an Rente fehlt — sie sind Kompensation, nicht Privileg. Gleichzeitig ist es fair, festzuhalten: Nicht jede Auswanderung erfolgt aus wirtschaftlicher Not, und die Situation der über 800’000 Auslandschweizer ist heterogen. Pauschalurteile — in die eine wie die andere Richtung — werden dem Thema nicht gerecht.

Was bleibt

Der Brief benennt ein strukturelles Problem, das in der politischen Debatte tatsächlich unterbelichtet ist: die Altersvorsorge jener, die durch Erwerbsunterbrüche oder Auswanderung durchs Raster fallen. Eine ehrliche Auseinandersetzung damit würde weniger Emotion und mehr Systemkorrektur brauchen — etwa bei der Anrechnung von Betreuungs- und Übergangszeiten in der freiwilligen AHV.

Nico Stino

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