Artikel: https://swissvox.substack.com/p/man-macht-es-perfide-architekt-urs

Dazu möchte ich noch hinzufügen, dass bei Windturbinen die Rotorblätter aus Glasfaserverbundwerkstoff gefertigt sind. Durch verschmutzte Luft, die auch kleine Sandpartikel und andere Fremdstoffe enthält, werden diese Rotorblätter beschädigt, wodurch kleine Glasfaserpartikel in die Umgebungsluft und den Boden gelangen — was in der Folge die Nahrungskette der Nutztiere und letztlich die Menschen gefährdet.

Des Weiteren ist die alljährliche Zuwanderung von so vielen ausländischen Bürgern für die Natur und die einheimische Bevölkerung der Schweiz niemals verkraftbar. Die Geburtenrate der angestammten Schweizer Bevölkerung nimmt ab — das zeigen die Zahlen deutlich.

Dazu kommt, dass viele ältere Schweizer Bürger schon vor Erreichen des Rentenalters in Länder mit tieferen Lebenshaltungskosten auswandern, weil sie in ihrer Heimat keinen würdigen Lebensabend mehr geniessen können. Auch werden die Ausländerzahlen durch rasche Einbürgerungen verschleiert — genau jene neu eingebürgerten Personen, die primär von Dienstleistungen, tiefen Steuern, dem Arbeitsmarkt, dem Bildungssystem, der Infrastruktur und später auch von Sozialleistungen und der AHV profitieren wollen.

Der Sonderstatus S war eine unnötige und ungerechte Bevorzugung — zum Teil von Scheinflüchtlingen aus der Ukraine. Grundsätzlich gilt: Jeder Flüchtling, der in sein Heimatland reist, sollte seinen Schutzstatus verlieren.

Was viele nicht wahrhaben wollen: Die Schweiz ist seit Jahren überbevölkert. Der Selbstversorgungsgrad ist längst nicht mehr erreichbar — wir sind zum Importland für Nahrungsmittel geworden. Das liegt sowohl an der zunehmenden Einwanderung als auch an der fortschreitenden Überbauung wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen mit Strassen, Wohnsiedlungen, Industriebauten und Einkaufszentren auf ehemals grüner Wiese.

Ich selbst bin Schweizer Bürger. Mit meiner asiatischen Ehefrau fand ich damals keinen Job mehr — obwohl ich 45 Jahre alt, Familienvater einer kleinen Tochter, gut ausgebildet und mit tadellosen Arbeitszeugnissen war. Ich stellte nicht einmal eine Lohnforderung. Von über 120 schriftlichen Bewerbungen wurde ich abgelehnt — oft ohne jede Antwort. Der Grund: meine Gehbehinderung. Wie tief ist die Moral in den Personalabteilungen gesunken, wenn einem arbeitswilligen Schweizer Familienvater keine Chance gegeben wird? Eine Schande.

Wir sind schliesslich ins Heimatland meiner Frau ausgewandert — was uns auch finanziell benachteiligte: Mir fehlen AHV-Beitragsjahre, ich erhalte nur die Mindestrente. Davon allein liesse sich in der Schweiz kein würdiger Lebensabend bestreiten.

Zum Vergleich: Asylsuchende erhalten Unterkunft, Krankenversicherung, Arztbesuche, Schulbildung für ihre Kinder, Rechtsberatung, Deutschkurse, Beschäftigung, Bargeld, ÖV-Abonnemente und vergünstigte Lebensmittel — all das, ohne je eine Steuer bezahlt zu haben. Diese Realität versucht die Regierung zu verschleiern. Doch in den Bundesausgaben und den Budgets der Kantone und Gemeinden lässt sie sich nicht mehr verstecken: Die Sozial- und Flüchtlingskosten steigen — während für die einheimische Bevölkerung, die Jahrzehnte lang Steuern und Sozialabgaben geleistet hat, immer mehr gekürzt wird.

Seit unserer Auswanderung vor 25 Jahren ist die Bevölkerung der Schweiz um über 2,2 Millionen Menschen gewachsen — bei gleichzeitig tiefer Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung und anhaltender Abwanderung von Schweizer Bürgern, darunter viele Rentner, die sich das Leben in der Heimat schlicht nicht mehr leisten können. Stand 2025 leben bereits 838’600 Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland — Tendenz steigend. Das stimmt mich traurig.

Lieber Andreas

Vielen Dank für diesen offenen, mutigen Kommentar — und vor allem für das Teilen deiner persönlichen Geschichte. Was du und deine Familie durchgemacht habt, ist mehr als nur eine Randnotiz: Ein arbeitswilliger Schweizer Bürger, gut ausgebildet, mit tadellosen Zeugnissen, der über 120 Bewerbungen schreibt und kaum eine Antwort erhält — das ist kein Einzelfall, sondern ein systemisches Versagen, das viel zu selten beim Namen genannt wird. Dass du am Ende gezwungen warst auszuwandern und heute mit einer Mindestrente lebst, während du jahrelang eingezahlt hast — das ist eine echte Ungerechtigkeit, die uns alle beschäftigen sollte.

Den Punkt mit den Rotorblättern aus Glasfaserverbundstoff findest du auch in der Fachliteratur zunehmend diskutiert. Durch Erosion — tatsächlich beschleunigt durch Sand, Regen und Schmutzpartikel — lösen sich Mikrofasern und Epoxidharz-Partikel, die in Boden und Luft gelangen können. Bisher gibt es noch zu wenig Langzeitstudien über die Auswirkungen auf Nahrungskette und Mensch — aber der Hinweis ist berechtigt und verdient wissenschaftliche Aufmerksamkeit.

Zur Bevölkerungsentwicklung: Die Zahlen, die du nennst, stimmen. Die Schweiz hat in 25 Jahren über 2 Millionen zusätzliche Einwohner gewonnen — bei gleichzeitig sehr tiefer einheimischer Geburtenrate. Dass der Selbstversorgungsgrad der Schweiz gesunken ist und wertvolles Kulturland verbaut wird, ist eine anerkannte politische Tatsache, die auch im Bundesrat diskutiert wird. Die 838’000 Auslandschweizer — Tendenz steigend — zeigen, dass die Abwanderung kein Randphänomen ist.

Beim Thema Sonderstatus S und den Leistungen für Schutzsuchende ist es legitim, eine Debatte über Verhältnismässigkeit und Gleichbehandlung zu führen — besonders wenn eigene Bürger durchs Raster fallen. Das ist keine Fremdenfeindlichkeit, das ist eine berechtigte Frage nach staatlicher Prioritätensetzung.

Danke, Andreas, dass du so klar und persönlich sprichst. Genau solche Stimmen braucht die Schweiz.

Redaktion Nachgefragt