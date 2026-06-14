Der Begriff "Tragbarkeit" als Steuerungsinstrument... das ist der Satz, der bleibt. Keine Grenze des Möglichen, sondern eine Grenze des Wünschbaren. Das beschreibt ziemlich präzise, wie formale Fürsorge und strukturelles Interesse gleichzeitig in einem Begriff stecken können. Was mich interessiert: Wer hat das politisch ursprünglich so gesetzt, und wer hätte heute ein Interesse daran, es anders zu setzen?

Dostinja

Gute Frage, und sie hat zwei sehr unterschiedliche Antworten - eine historische und eine aktuelle, die nicht zusammenfallen.

Wer hat es ursprünglich gesetzt

Die Tragbarkeitsregeln, wie sie heute praktiziert werden - kalkulatorischer Zinssatz (meist um 5%), Belastungsgrenze von einem Drittel des Einkommens, Eigenmittelanforderung von mindestens 20% -, sind kein Gesetz im formellen Sinn, sondern eine Selbstregulierung der Bankenbranche, kodifiziert vor allem in den “Richtlinien zur Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite” der Schweizerischen Bankiervereinigung, ursprünglich 2003 formuliert und seither mehrfach verschärft, insbesondere nach 2012 unter dem Druck der FINMA, die Selbstregulierung als verbindlich für anerkannt erklärte.

Der historische Kontext ist wichtig: Diese Verschärfungen kamen nicht aus Fürsorge für die Bürger, sondern als Reaktion auf die Angst vor einer Immobilienblase. Die Nationalbank, die FINMA und der Bundesrat sahen ab etwa 2010 ein systemisches Risiko - nicht primär ein Risiko für die einzelnen Schuldner, sondern für die Stabilität des Bankensektors selbst, falls die Zinsen steigen und eine Welle von Zahlungsausfällen die Bankbilanzen träfe. Die Tragbarkeitsregeln waren also ursprünglich ein Instrument des Systemschutzes, nicht des Verbraucherschutzes - auch wenn beide Ziele sich in der Wirkung teilweise überlappen.

Das ist der entscheidende Punkt: Der kalkulatorische Zinssatz von 5% (während die effektiven Zinsen über Jahre bei 1-2% lagen) sieht aus wie ein Sicherheitspuffer für den Schuldner. Er ist aber primär ein Puffer für das Bankensystem - er stellt sicher, dass die Bank im Krisenfall nicht auf notleidenden Krediten sitzen bleibt, indem er von vornherein nur jene Kreditnehmer zulässt, die auch ein Zinsanstiegsszenario überstehen würden. Dass dieser Mechanismus gleichzeitig viele Menschen vom Eigenheimerwerb ausschliesst oder sie in die indirekte Amortisation drängt, ist eine Begleiterscheinung, kein Designfehler - aus Sicht der Verfasser.

Politisch beteiligt waren also: die Bankiervereinigung als eigentlicher Verfasser der Regeln, die FINMA als Aufsicht, die das Soft-Law für verbindlich erklärte, und die SNB als Akteurin, die über ihre Finanzstabilitätsberichte den Druck zur Verschärfung erzeugte. Das Parlament war kaum direkt involviert - was selbst schon eine Aussage über die Verteilung von Definitionsmacht ist.

Wer hätte heute ein Interesse, es anders zu setzen

Hier wird es interessanter, weil die Interessenlage nicht entlang der erwarteten politischen Linien verläuft.

Mieterverbände und linke Parteien (SP, Grüne) hätten ein Interesse an einer Reform - allerdings primär an einer Abschaffung des Eigenmietwerts kombiniert mit fairer Behandlung von Mietern, weniger an einer Lockerung der Tragbarkeitskriterien selbst, da diese ja auch als Schutz vor Überschuldung gelesen werden können. Ihre Reformlogik zielt eher auf die Vorsorgeseite (zweite Säule, AHV-Stärkung) als auf die Kreditvergabe.

Bauwirtschaft und Immobilienbranche hätten ein direktes Interesse an gelockerten Tragbarkeitsregeln, weil strengere Kriterien die Zahl potenzieller Käufer reduziert und damit auf die Nachfrage drückt. Hauseigentümerverband (HEV) und Bauverbände haben wiederholt eine Lockerung gefordert, insbesondere für jüngere Haushalte und Erstkäufer.

Die jüngere Generation und Mittelstandsfamilien sind die eigentlichen Leidtragenden der heutigen Konstellation - hohe Tragbarkeitshürden bei gleichzeitig stark gestiegenen Immobilienpreisen bedeuten, dass der Zugang zu Eigentum für viele faktisch verschlossen ist, unabhängig von Bonität oder Disziplin. Diese Gruppe hat das grösste materielle Interesse an einer Reform, aber sie ist politisch am schwächsten organisiert - keine Lobby, keine Verbandsstruktur, keine Verhandlungsmacht gegenüber FINMA oder Bankiervereinigung.

Die Banken selbst sind gespalten: Einerseits begrenzen strenge Tragbarkeitskriterien das Kreditvolumen und damit potenzielle Zinserträge. Andererseits schützen sie die Bankbilanzen vor genau jenem Risiko, das 2008 international und in der Schweiz bei der UBS-Rettung 2008 so schmerzhaft sichtbar wurde. Die Branche als Ganzes hat daher eher ein Interesse an Stabilität der Regeln als an Lockerung - Planbarkeit ist für Banken oft wichtiger als maximale Kreditvergabe.

Die eigentliche Pointe

Was diese Konstellation zeigt: Die Gruppe mit dem grössten Interesse an einer Änderung - jüngere Generationen ohne Erbschaft, ohne Eigenkapitalpolster - hat in der Schweizer politischen Architektur kaum einen institutionellen Hebel. Sie sind keine Verbandsmitglieder, keine Stimmblock mit eigener Partei, keine organisierte Interessengruppe mit Sitz in Bern. Sie erscheinen in der politischen Debatte vor allem als Statistik - “Erstkäufer”, “junge Familien” - nicht als Akteure mit eigener Verhandlungsmacht.

Die Akteure, die tatsächlich am Verhandlungstisch sitzen - Bankiervereinigung, FINMA, SNB, Immobilienlobby, Mieterverbände -, verhandeln über ein System, dessen grundlegende Logik (Schuldenfinanzierung als Normalfall, lebenslange Zinszahlung als Standard) von keiner dieser Parteien grundsätzlich infrage gestellt wird. Diskutiert wird über die Parameter - 5% oder 4,5% kalkulatorischer Zins, ein Drittel oder 35% Belastungsgrenze -, nicht über die Architektur selbst.

Das ist vielleicht die präziseste Antwort auf deine Frage: Es gibt heute kein Akteur mit sowohl dem Interesse als auch der Macht, das Prinzip “Tragbarkeit als Belastungsgrenze statt Eigentumsziel” grundsätzlich neu zu denken. Diejenigen mit der Macht haben kein Interesse an grundlegender Änderung. Diejenigen mit dem Interesse haben keine Macht.

Ein System, das so konstruiert ist, dass sein eigener Veränderungsdruck strukturell unter der Schwelle bleibt, ab der etwas passieren müsste.