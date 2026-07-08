Von Nico Stino

Genf, die Hauptstadt der internationalen Zusammenarbeit, erlebt derzeit eine stille Erosion ihres wichtigsten Wirtschaftszweigs. Seit Anfang 2025 haben laut Angaben des Schweizer Aussenministeriums rund 1305 Mitarbeitende von UNO-Organisationen, NGOs und Berater:innen in Genf ihre Stelle verloren – eine Zahl, die nach Einschätzung des Departements noch deutlich höher liegen dürfte, da Beschäftigte von NGOs und Konsulent:innen statistisch kaum erfasst werden.

Ein System unter Druck

Auslöser der Entlassungswelle ist der Rückzug der USA aus der UNO-Finanzierung Anfang 2025, der weltweit über 20’000 Stellen im UNO-System kostete. Verschärft wird die Lage durch die hausgemachte Reforminitiative «UN80», die als Antwort auf die chronische Zahlungsunwilligkeit vieler Mitgliedstaaten rund 6900 weitere Stellen streichen und zahlreiche Organisationen fusionieren soll. In Genf, wo rund 750 internationale Organisationen mit etwa 36’000 Beschäftigten aus 41 Ländern angesiedelt sind, ist der Effekt besonders spürbar: Die Arbeitslosenquote im Kanton liegt mit 5% auf einem Zehnjahreshoch, während sie gesamtschweizerisch bei 3% verharrt.

Rechtlich auf dünnem Eis

Wer bei einer internationalen Organisation den Job verliert, verliert nach einer Kulanzfrist von in der Regel zwei Monaten auch die Aufenthaltsbewilligung – eine Verlängerung ist nur unter strengen Auflagen möglich. EU-Bürger:innen mit mindestens einjähriger Beschäftigung dürfen sich zwar bis zu sechs Monate weiter im Land aufhalten, doch UNO-Personal hat mangels Steuerpflicht keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wer bleiben will, braucht entweder eine neue Stelle bei einer internationalen Organisation oder eine andere rechtliche Grundlage – etwa familiäre Bindungen.

Zwei Welten, eine Brücke fehlt

Der Wechsel in die Genfer Privatwirtschaft gestaltet sich für viele ehemalige UNO-Angestellte schwierig. Wie Personalberater Guillaume Stollsteiner von Transition & Performance beschreibt, fehlt den Betroffenen oft der Anschluss an den lokalen Arbeitsmarkt, während Unternehmen häufig nicht recht einzuordnen wissen, welche Kompetenzen jahrelange Feldeinsätze in Krisengebieten tatsächlich vermitteln. Zwischen humanitärem Milieu und Genfer Wirtschaft klafft eine Verständigungslücke, die sich nicht in wenigen Wochen schliessen lässt.

Einordnung

Die Geschichte des internationalen Genf war immer auch eine Geschichte amerikanischer Grosszügigkeit – und ihrer politischen Bedingtheit. Der abrupte Entzug der US-Mittel Anfang 2025 hat schonungslos offengelegt, wie abhängig das gesamte Ökosystem von einem einzigen, launischen Geldgeber war. Die Schweiz, die sich seit Jahrzehnten als neutraler Standort für multilaterale Diplomatie positioniert, steht nun vor der Frage, ob dieses Geschäftsmodell noch tragfähig ist, wenn die grösste Volkswirtschaft der Welt sich schrittweise aus der Finanzierung internationaler Institutionen zurückzieht. Für die Betroffenen selbst – hochqualifizierte Fachkräfte mit Erfahrung aus Konfliktgebieten von Südsudan bis Jemen – bleibt oft nur die Erkenntnis, dass Resilienz und Geduld gefragter sind als das Vertrauen in institutionelle Stabilität, das sie einst in ihre Karriere geführt hat.