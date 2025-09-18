In den letzten Tagen hat ein Schatten über Europa gelegen, der die Welt in Atem hält. Stellen Sie sich vor: Unbekannte Drohnen durchbrechen die Stille der Nacht, gleiten lautlos über Grenzen hinweg und versetzen Regierungen in Alarmbereitschaft. Polen und Rumänien, zwei Bollwerke der NATO am östlichen Rand, melden Eindringlinge in ihrem Luftraum – Appar…