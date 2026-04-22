Zwei Experten mit Jahrzehnten Erfahrung in der Arzneimittelforschung ziehen eine vernichtende Bilanz – und zeigen Wege aus der Krise

Von Nico Stino | Swissvox

Es war keine gewöhnliche Gesprächsrunde. Helmut Sterz, Veterinärmediziner und promovierter Virologe mit 35 Jahren Toxikologie-Erfahrung in der Arzneimittelindustrie, und Stephan Hockertz, Biologe, Immunologe und Mitbegründer der wissenschaftlichen Disziplin der Immuntoxikologie, sprachen offen über das, was in den letzten vier Jahren passiert ist – und was noch kommt. Das Gespräch, das als Video-Interview kursiert, verdient eine breitere Rezeption. Denn was die beiden Wissenschaftler sagen, ist nicht Spekulation. Es ist toxikologisches Handwerk.

Nicht Impfung – sondern Pro-Drug

Beginnen wir mit dem Begriff, der alles andere verdeckt hat: «Impfung». Hockertz besteht auf einer Klarstellung, die er nach eigenen Angaben nicht müde wird zu wiederholen: Die mRNA-Injektionen entsprechen definitorisch keiner Impfung – nicht nach den WHO-Richtlinien, die vor 2020 galten.

Eine klassische Impfung, so die Lehrbuchdefinition bis 2015, verabreicht dem Immunsystem direkt ein Antigen – einen abgeschwächten Erreger oder ein Toxin – auf das es unmittelbar reagiert. Die mRNA jedoch ist kein Antigen. Das Immunsystem erkennt sie nicht als solches. Erst nachdem die körperfremde RNA in die Zelle eingedrungen ist und am Ribosom abgelesen wurde, entsteht das Spike-Protein – das eigentliche Antigen.

«Die mRNA ist eine physiologische Substanz, die vom Immunsystem in keinster Weise erkannt wird», sagt Hockertz. Was verabreicht wurde, ist pharmakologisch gesprochen ein Pro-Drug: eine Vorstufe, die erst im Körper zur eigentlich wirksamen Substanz umgewandelt wird. Und für Pro-Drugs gelten fundamental andere regulatorische Anforderungen.

Konkret: Man müsste wissen, wie viel des Spike-Proteins im Körper entsteht. Das ist das Active Pharmaceutical Ingredient – die eigentlich wirksame Substanz. Diese Dosis ist bis heute unbekannt. Hockertz hat das schriftlich von der Swissmedic: Auf die Frage eines Geimpften, wie viel Milligramm oder Mikrogramm Spike-Protein pro Kilogramm Körpergewicht in seinem Blut kursieren, antwortete die Schweizer Zulassungsbehörde schlicht: Das wissen wir nicht.

Das ist kein Randdetail. Das ist das Fundament jeder toxikologischen Bewertung. Ohne Dosis keine Risikoabschätzung. Paracelsus – in Einsiedeln, wohlgemerkt – hat das 1540 formuliert: «Alle Dinge sind Gift; die Dosis macht, dass etwas kein Gift ist.»

Warum das Wort «Gentherapie» regulatorisch entscheidend ist

Der zweite terminologische Streitpunkt ist nicht weniger wichtig. War das, was verabreicht wurde, regulatorisch eine Gentherapie? Hockertz sagt: ja – und zwar nicht aus politischen, sondern aus juristisch-regulatorischen Gründen.

Im Regelwerk der ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) gibt es für Gentherapie spezifische Vorgaben, die für klassische Impfstoffe nicht gelten. Dazu gehört das sogenannte Shedding – die Messung, wie viel einer verabreichten Substanz von einer Person auf eine andere übertragen werden kann. Das Wort «Shedding» existiert in der Gentherapierichtlinie. In der Impfrichtlinie nicht.

Indem man das Produkt als «Impfung» deklarierte, entfiel die Pflicht zu diesen Messungen. «Ganz am Anfang schon wurde der Fehler gemacht», sagt Hockertz, «dass ein anderes Wort benutzt wurde und deshalb die regulatorischen Vorgaben ganz andere waren.»

Sterz ergänzt: Pfizer und BioNTech haben zwar behauptet, die WHO-Richtlinien eingehalten zu haben – aber die konkreten Vorgaben dieser Richtlinien wurden schlicht nicht erfüllt.

Die drei Makrosysteme des Schadens

Was richtet das Spike-Protein im Körper an? Sterz beschreibt den Kernmechanismus: Das Spike-Protein überlebt sehr lange im Körper, wird vom Immunsystem nicht ausreichend neutralisiert, zirkuliert systemisch – und löst überall, wo es hingelangt, Entzündungen aus. Da die mRNA in Lipid-Nanopartikel verpackt ist, gelangt sie in alle Organe. Spike-Proteine entstehen damit potenziell überall im Körper.

Hockertz strukturiert die Schadensbilder in drei Makrosysteme:

1. Das Immunsystem – durch Überaktivierung entstehen Autoimmunreaktionen; das Immunsystem richtet sich gegen den eigenen Körper.

2. Das Nervensystem – Spike-Proteine sind neurotoxisch; neurologische Symptome wie Polyneuropathien, kognitive Beeinträchtigungen und Erschöpfungszustände sind dokumentiert.

3. Die Psyche – nicht als abstraktes «Seelenleiden», sondern als direkte Folge geschädigter Gehirnzellen. Wenn Nervenzellen gestört sind, produzieren sie fehlerhafte Signale – mit psychischen Konsequenzen.

Hockertz, der seit dreissig Jahren auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie forscht – jener Disziplin, die die Wechselwirkungen zwischen Immunsystem, Nervensystem und Psyche untersucht – formuliert es mit bitterem Unterton: «Ich denke manchmal, dass die Schöpfer dieser Spritze vielleicht zugehört haben, auch mir.»

Self-Replicating RNA: Die nächste Eskalationsstufe

Das Gespräch endet nicht bei der Vergangenheit. Hockertz warnt vor einem Produkt, das bereits in der Entwicklung ist und zum Teil schon eingesetzt wird: selbstreplizierende RNA (SR-RNA).

Die Logik der bisherigen Technologie war schon problematisch: Man kennt die Dosis des Spike-Proteins nicht, weil man nicht weiss, wie viel mRNA am Ribosom abgelesen wird. Die SR-RNA geht einen Schritt weiter: Sie repliziert sich selbst im Körper. Die Unbekannte potenziert sich.

Als Replikationsmotor wird dabei ein VEEV-Virus verwendet – der Venezolanische Equine Encephalitis Virus, der in den USA als gelistete Biowaffe klassifiziert ist. Diese RNA-Replikase, so Hockertz, ermöglicht, dass aus der einmal injizierten RNA im Zytoplasma der Zellen weitaus grössere Mengen RNA produziert werden.

Die toxikologische Schlussfolgerung ist eindeutig: Wenn schon bei der ursprünglichen Technologie die Dosiskontrolle fehlt, ist sie bei SR-RNA vollständig ausser Reichweite.

Was tun? Diagnostik und ein Schweizer Ansatz

Der konstruktive Teil des Gesprächs kreist um zwei Fragen: Wie erkenne ich, ob ich betroffen bin – und was kann ich tun?

Diagnostik

Sterz empfiehlt ausdrücklich, das Spike-Protein direkt nachweisen zu lassen – nicht bloss indirekt über Antikörper, was nur die Immunantwort misst. Der direkte Nachweis ist aussagekräftiger und rechtlich relevanter: Wer vor Gericht als Impfgeschädigter anerkannt werden will, braucht den Beweis, dass das modifizierte Spike-Protein – nicht ein virales – in seinem Körper persistiert.

Die Methodik: Nicht eine Einzelmessung, sondern eine Kinetik – mehrere Messungen über ein bis zwei Monate. Zusätzlich wird das Nucleocapsid gemessen, die Proteinhülle des Virus. Findet sich wiederholt Spike-Protein ohne Nucleocapsid, ist die Virusinfektion als Quelle ausgeschlossen. Das Spike-Protein stammt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Injektion.

Als verlässliches Labor nennt Hockertz Emodia (ehemals unter der Leitung von Pathologe Arne Burkhardt, heute von Vanessa Schmidt-Krüger geführt) – eine Anlaufstelle für direkte Spike-Protein-Messungen in der Schweiz und Deutschland.

Ein phytotherapeutischer Ansatz

Hockertz berichtet über einen Ansatz, der ihn aus toxikologischer Sicht «aus Kausalitätsgründen» am meisten interessiert: Statt Symptome zu bekämpfen, die Produktion des Spike-Proteins zu reduzieren.

Grundlage ist ein Baumpilz namens Trametes robiniophila (Volksname: Huaier), der in der traditionellen chinesischen Medizin seit 700 Jahren eingesetzt wird. Japanische Forscherin Manami Tanaka zeigte in Publikationen aus 2023 und 2024, dass der Pilz die Produktion SARS-CoV-2-spezifischer Proteine am Ribosom signifikant hemmt. Hockertz und Kollegen haben dies in eigenen Daten repliziert.

Da die orale Bioverfügbarkeit über den Magen-Darm-Trakt gering ist, wurden Schmelztabletten entwickelt, die über die Mundschleimhaut resorbiert werden. In einer laufenden kleinen Anwendungsstudie in der Schweiz, die Spike-Protein-Messungen vor und nach der Einnahme vergleicht, wurden laut Hockertz bei ersten Teilnehmern Reduktionen der Spike-Proteinlast von bis zu 80 Prozent gemessen.

Ergänzend sieht Hockertz Potenzial in einer Kombination mit Curcumin in Schmelztablettenform – ebenfalls mit verbesserter Bioverfügbarkeit; zwei Schmelztabletten sollen pharmakokinetisch einer Infusion entsprechen. Ergänzend erwähnt er Bromelain und verweist auf die Ansätze von Peter McCullough. Bei Nattokinase bleibt er differenziert: als Thromboseprophylaxe sinnvoll, aber nicht kausal am Spike-Protein-Mechanismus ansetzend.

Hergestellt werden die Schmelztabletten von Goethe Biotechnology.

Zahlen, die niemand gerne hört

Sterz hat eine Schätzung der Todeszahlen in Deutschland vorgenommen, die nicht ignoriert werden kann. Ausgangspunkt: Beim Paul-Ehrlich-Institut wurden etwas über 2000 Todesfälle in Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen gemeldet. In der amerikanischen Fachliteratur wird ein Underreporting-Faktor von 30 angewandt. Das ergibt eine Hochrechnung von rund 60.000 Todesfällen allein in Deutschland.

Hockertz hatte unabhängig davon, noch im Dezember 2020 – also vor dem Markteintritt der Produkte – in einem Interview die gleiche Grössenordnung von 60.000 bis 80.000 Toten für Deutschland prognostiziert. Die übereinstimmende Schätzung zweier unabhängiger Toxikologen mit unterschiedlichen Methoden ist bemerkenswert.

Das eigentliche Fazit

Was bleibt? Vier zentrale Aussagen ziehen sich durch das gesamte Gespräch:

Erstens: Die mRNA-Injektionen waren regulatorisch falsch eingeordnet. Als Pro-Drug und potenzielle Gentherapie hätten sie strengeren Anforderungen unterliegen müssen. Das war kein Versehen.

Zweitens: Die Dosis des eigentlich wirksamen Bestandteils – des Spike-Proteins – ist unbekannt. Das verletzt das elementarste Prinzip der Toxikologie.

Drittens: Die Schadensbilder sind systemisch und betreffen Immunsystem, Nervensystem und Psyche gleichzeitig. Es gibt keine Pille dagegen. Wohl aber kausal ansetzende Ansätze zur Reduktion der Spike-Proteinlast.

Viertens: Was gerade mit SR-RNA in der Pipeline ist, übertrifft das bisherige Problem in seiner Unkontrollierbarkeit – und wird unter dem gleichen Label «Impfung» verkauft werden.

Aufarbeitung ist das Gebot der Stunde. Nicht als politisches Ritual vor einer Enquete-Kommission, sondern als sachliche, öffentliche Auseinandersetzung mit den Mechanismen, den Schäden und den Verantwortlichkeiten. Gespräche wie dieses sind ein Anfang.

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