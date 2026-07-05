von Nico Stino

Es ist eine ungewöhnliche Besucherin, die im Saal des Davoser Altersheims Guggerbach in die Kameras lächelt: eine Asiatin, perfekt geschminkte Augen, ein zierlicher Mund, eine glitzernde Haarspange in den langen, rosaroten Locken. Moya heisst sie, spricht fliessend Deutsch, Englisch, Mandarin. Jede andere Sprache könnte sie auch noch lernen – das ist eine Frage der Konfiguration.

Moya ist ein Roboter. Und sie ist dabei, die Schweizer Pflegebranche aufzumischen.

Entwickelt vom Schweizer Unternehmen Aigen Robotics, wurde Moya im vergangenen Jahr erstmals in mehreren Pilotbetrieben eingesetzt – darunter das Guggerbach in Davos, eines der ältesten Altersheime des Kantons Graubünden. Die Aufgaben, die man ihr anvertraut, klingen zunächst bescheiden: Gespräche führen, vorlesen, Spiele anleiten, an Medikamente erinnern. Doch wer Moya eine Weile beobachtet, beginnt zu verstehen, dass hinter der rosaroten Fassade eine ernsthafte Frage steckt – eine, die nicht mehr verschoben werden kann.

Wer pflegt, wenn niemand mehr da ist?

Die Zahlen sind bekannt, werden aber noch immer zu selten ausgesprochen: Die Schweiz hat heute rund 440 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialbereich. Bis 2040 dürfte der Bedarf um mindestens 60 000 Vollzeitstellen steigen, während gleichzeitig eine ganze Generation von Pflegenden ins Rentenalter wechselt. Das Bundesamt für Statistik spricht vorsichtig von einem «erheblichen Rekrutierungsdruck». Branchenvertreter sprechen klartext: Es wird nicht reichen.

In diese Lücke stösst Moya – und mit ihr eine wachsende Zahl ähnlicher Systeme aus Japan, Südkorea, Deutschland und China. Soziale Pflegeroboter sind kein Science-Fiction-Thema mehr. Sie sind Beschaffungsrealität. Und die Schweiz, traditionell zögerlich bei der Adoption neuer Technologien im Sozialbereich, entscheidet in diesen Monaten, ob sie diese Entwicklung gestaltet oder erleidet.

Nicht Ersatz, sondern Entlastung – vorerst

Die Betreiber des Guggerbach betonen, was man in solchen Momenten immer betont: Moya ersetze keine Pflegenden. Sie entlaste sie. Dieser Satz stimmt – und er ist zugleich der älteste Satz in der Geschichte der Automatisierung. Der Webstuhl ersetzte keine Weber. Der Geldautomat ersetzte keine Bankangestellten. Das Navigationssystem ersetzte keine Taxifahrer. Bis es das doch tat.

Das heisst nicht, dass die Einführung von Moya falsch ist. Es heisst, dass die Begleitdiskussion ehrlicher geführt werden muss. Denn die eigentliche Frage ist nicht, ob Roboter in Altersheimen Sinn ergeben – das tun sie, unter bestimmten Bedingungen, nachweislich. Studien aus Japan zeigen, dass kognitiv eingeschränkte Bewohnerinnen und Bewohner auf soziale Roboter oft positiv reagieren, besonders auf solche mit klaren, freundlichen Gesichtszügen. Einsamkeit lässt sich, zumindest partiell, auch durch eine Maschine lindern.

Die eigentliche Frage ist eine des Rahmens: Wer kontrolliert diese Systeme? Welche Daten sammeln sie? Wer haftet, wenn etwas schiefgeht? Und – die unbequemste aller Fragen – was schulden wir alten Menschen am Ende ihres Lebens wirklich?

Menschliche Wärme ist keine Konfigurationsoption

Moya lächelt. Moya erinnert an Medikamente. Moya führt Gespräche, die für die Bewohnerin möglicherweise bedeutsam sind. Was Moya nicht kann: sie wirklich meinen. Das mag philosophisch klingen, hat aber praktische Konsequenzen. Pflege ist, in ihrem Kern, ein Akt der Gegenseitigkeit. Die Pflegende bringt ihre Erschöpfung, ihre Zuneigung, ihre eigene Sterblichkeit mit. Diese Dimension ist keine Romantisierung – sie ist Teil dessen, was Würde im Alter bedeutet.

Damit ist nicht gesagt, dass Moya nichts wert ist. Sie kann dort einspringen, wo menschliche Präsenz fehlt. Sie kann um drei Uhr morgens für jemanden da sein, der nicht schläft und nicht weiss, wo er ist. Das ist nicht nichts. Das ist, in einer Welt des Pflegemangels, manchmal das Wichtigste.

Aber es wäre ein Fehler – ein politischer, ein ethischer –, Moya als Antwort auf eine Frage zu verkaufen, die eigentlich lautet: Wie wollen wir als Gesellschaft mit jenen umgehen, die uns aufgezogen, aufgebaut, bezahlt haben?

Davos als Symbol

Dass der Pilotversuch ausgerechnet in Davos stattfindet, dem Ort, an dem jeden Januar die Zukunft der Welt verhandelt wird, ist kein Zufall – und auch kein schlechtes Zeichen. Die Schweiz hat die Mittel, die Infrastruktur und das institutionelle Vertrauen, um diese Technologien verantwortungsvoll einzuführen. Was sie braucht, ist eine politische Debatte, die nicht erst dann beginnt, wenn die Roboter bereits in jedem Zimmer stehen.

Moya lächelt weiter. Rosarote Locken, Haarspange, Mandarin auf Wunsch. An ihr fehlt tatsächlich keine Schraube.

Die Frage ist nur, wer die richtigen Fragen stellt – solange noch Menschen im Saal sind, die sie stellen können.