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Wie ein Schweizer Entwicklungshelfer in Madagaskar einem Korruptionsskandal auf der Spur war – und starb. Dreissig Jahre später verjährt der ungeklärte Mord. Der Bund schaut weg.

Von Nico Stino

Der Tote im Auto

Es ist der Morgen des 17. Juli 1996. In einer Gasse der madagassischen Hauptstadt Antananarivo findet die Haushälterin Charlotte ihren Patron nicht zu Hause. Das Haus ist leer, die Frau des Schweizer Ingenieurs auf Familienbesuch in Argentinien. Wenig später wird Walter Arnold gefunden – gefesselt, gefoltert, mit einem Strick erdrosselt, auf der Rückbank seines Autos. Er ist 52 Jahre alt, Urner, ETH-Ingenieur und seit acht Jahren im Auftrag der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in Madagaskar tätig. Als Chefingenieur verantwortete er das grösste Strassenbauprojekt des Landes, mit engen Kontakten zur madagassischen Regierung und beachtlichem Einfluss auf staatliche Infrastrukturinvestitionen. NZZ

Die Ermittlungen kommen von Anfang an nicht vom Fleck. Im Madagaskar der 1990er-Jahre kennt man eine Spurensicherung wie in westlichen Ländern nur aus Filmen. Die Polizisten haben nicht einmal Ausrüstung, um Fingerabdrücke zu nehmen. NZZ Was bleibt, ist ein Strick in der Asservatenkammer, ein verschwundener Laptop – und ein Skandal, der bis heute im Dunkeln liegt.

«Das gibt einen Riesen-Chlapf»

Einen Tag vor seiner Ermordung vertraute Walter Arnold seinem Freund Jan Stiefel ein Geheimnis an. Er sei einer Sache auf der Spur, sagte er. Wenn er die Informationen und Unterlagen zusammengetragen habe, werde das in der Schweiz einen «Riesen-Chlapf» geben. Er habe vorgehabt, andere Geberorganisationen an einer Konferenz zu informieren. SRF Dazu kam es nicht. In der Nacht vor besagtem Treffen wurde Arnold ermordet.

Zwischen 1987 und 1996 hatte allein die Schweiz 56 Millionen Franken in den Ausbau des madagassischen Strassennetzes investiert. NZZ Weitere namhafte Beiträge kamen von der Weltbank sowie den staatlichen Entwicklungsagenturen Frankreichs, der USA und Norwegens. Es waren Gelder, die Begehrlichkeiten weckten – bei lokalen Eliten, bei ausländischen Investoren, möglicherweise auch bei DEZA-eigenen Funktionären.

Drei tote Zeugen, ein verschwundener Laptop

Was nach dem Mord folgte, liest sich wie ein schlechter Polit-Thriller. Kurz nach dem Fund von Arnolds Leiche verschwanden sein Laptop und verschiedene Unterlagen. Dann starben drei Zeugen kurz nacheinander eines gewaltsamen Todes. NZZ DEZA-Mitarbeiter verstrickten sich in Widersprüche. Arnolds Leiche wurde ohne Einwilligung der Witwe kremiert – «es wirkte, als sollte hier etwas unter Verschluss bleiben», sagt Stiefel. SRF

Die Bundesanwaltschaft ermittelte – und stellte das Verfahren 2002 ergebnislos ein. Der entscheidende Vorwurf, den Angehörige und Freunde bis heute erheben: Die Ermittler hätten von Anfang an ausgeschlossen, dass Schweizer unter den Tatverdächtigen oder Mitwissern sein könnten. «Auch die Deza hat sich von Anfang an hinter ihre Angestellten gestellt und liess viele ausfliegen, ohne dass die madagassischen Behörden sie hätten einvernehmen können», sagt Stiefel. NZZ

Das Bordell-Hotel in Morondava

Zwanzig Jahre nach dem Mord trieb die Familie des Ermordeten auf eigene Faust weiter. Die Angehörigen sammelten Akten, suchten Zeugen, schrieben Eingaben an die Bundesanwaltschaft. Ihr Verdacht: Der «Riesen-Chlapf», von dem Walter Arnold gesprochen hatte, hatte mit internen DEZA-Missständen zu tun.

2017 wurden neue Details publik, die den Fall in ein noch dunkleres Licht rückten. Laut anonymen Zeugen, die gegenüber dem Anwalt der Angehörigen aussagten, soll ein ehemaliger Vizedirektor der DEZA in den 1990er-Jahren auf Madagaskar ein Bordell betrieben haben – finanziert auch mit Mitteln der Entwicklungshilfe. 20 Minuten In einer Eingabe an die Bundesanwaltschaft ist vom «Bordell-Hotel» im Ort Morondava die Rede, rund 400 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Laut den Zeugen habe der inzwischen verstorbene DEZA-Vize das Etablissement mit einer Ex-Prostituierten betrieben. Tages-Anzeiger

Darüber hinaus hatte Arnold offenbar entdeckt, dass Ressourcen des Strassenbauprojekts zweckentfremdet worden waren. NZZ Ob es sich dabei um die Finanzierung des Bordellbetriebs handelte, um Abzweigungen zugunsten asiatischer Holzkonzerne oder um andere Formen der Veruntreuung, ist bis heute ungeklärt.

Die Reaktion der DEZA auf all diese Vorwürfe? Eine interne Untersuchung zum Projektmanagement, die nach Angaben der DEZA keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten oder Missstände bei den finanzierten Strassenprojekten ergab. SRF Zur Transparenz dieser internen Prüfung äusserte sich die Behörde nicht weiter.

Bundesanwaltschaft rollt Fall auf – und kommt zu spät

Erst 2017, auf Druck der Angehörigen, nahm die Bundesanwaltschaft das Verfahren wieder auf. Zu spät. Tauchen bis am 17. Juli 2026 keine neuen Hinweise auf, tritt die Verjährung ein. SRF Der Strick, mit dem Arnold erdrosselt wurde, liegt noch immer in der madagassischen Asservatenkammer. Mit moderner DNA-Analyse wäre er auswertbar – doch die Zeit läuft ab.

Jan Stiefel, enger Freund Arnolds und ehemaliger DEZA-Mitarbeiter, findet es bezeichnend, dass die Bundesanwaltschaft den Aussagen der Zeugen erst zwanzig Jahre nach dem Mord nachgegangen ist: «Man hat in alle möglichen Richtungen untersucht, nur nicht in der Schweiz.» NZZ

Die Folgen: Madagaskar gestrichen

Der Mord an Walter Arnold hatte unmittelbare politische Konsequenzen. Nach seiner Ermordung schloss die DEZA ihr Büro in Antananarivo. Das Schweizer Parlament strich Madagaskar von der Liste der Schwerpunktländer der Entwicklungszusammenarbeit. Swissinfo Das Medienecho und die fehlende Ermittlungsbereitschaft auf madagassischer Seite hatten den Ausschlag gegeben. Ein Land wurde kollektiv abgestraft – während die mutmasslichen Verantwortlichen im DEZA-Umfeld unbehelligt blieben.

Institutionelles Versagen mit System

Der Fall Arnold ist kein Einzelfall im Sinne eines unlösbaren Krimis im fernen Entwicklungsland. Er ist ein Musterbeispiel institutionellen Versagens mit System: Eine Bundesbehörde schützt ihre eigenen Leute, verhindert ihre Befragung durch ausländische Strafverfolgungsbehörden, setzt die Kooperation mit den lokalen Ermittlern nicht konsequent durch – und erklärt sich nach einer internen Prüfung selbst für sauber.

Was bleibt, ist die Frage, die Jan Stiefel seit dreissig Jahren umtreibt: Was genau wollte Walter Arnold enthüllen? Wem schadete das so sehr, dass sein Tod in Kauf genommen wurde? Wer waren die Schweizer in diesem Netzwerk – und warum wurden sie nie befragt?

Am 17. Juli 2026, genau dreissig Jahre nach dem Mord, tritt die Verjährung in Kraft. Die Schweiz lässt einen ihrer Bürger im Stich – zum zweiten Mal.