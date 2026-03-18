BÜCHER & PERSÖNLICHKEITEN

Dr. Barbara Flügge verbindet digitale Transformation mit menschlicher Stärke – und schreibt ein Buch, das Unternehmen wirklich verändern kann.

Es gibt Bücher, die analysieren. Es gibt Bücher, die inspirieren. Und dann gibt es jene seltenen Werke, die beides in einem tun – und dabei auch noch praktisch anwendbar sind. “Mobility Moves Minds” von Dr. Barbara Flügge gehört ohne Zweifel zu dieser letzten Kategorie.

Vom Thurgau in die Köpfe der Wirtschaft

Die aus Franken stammende und im schweizerischen Thurgau lebende Digitalberaterin und Beirätin Dr. Barbara Flügge ist keine Theoretikerin im Elfenbeinturm. Wer ihr Schaffen über die Jahre verfolgt hat, dem fällt auf: Sie denkt immer vom Menschen her. Vom Praktiker. Vom Unternehmer, der nachts nicht schläft, weil sein Unternehmen in Schieflage geraten ist, obwohl er doch alles richtig gemacht zu haben glaubte.

Nach Jahren tiefer Immersion in die Welt von Smart Mobility, Digitalisierungsvorhaben und organisationalem Wandel stellte Flügge im Jahr 2018 eine Diagnose, die so einfach wie erschütternd ist: Innovationen drehen sich im Kreise. Budgets werden verbrannt. Expert:innen zweifeln an sich selbst. Und ganze Standorte verarmen still und leise – während das Management vor Kapitalgebern kapituliert.

Eine solche Diagnose hätte viele zur Resignation getrieben. Barbara Flügge ließ sich stattdessen zu einem Buch inspirieren.

Das Buch als Werkzeug – und als Haltung

“Mobility Moves Minds” ist kein Management-Ratgeber im üblichen Sinne. Es ist ein Hybrid: Teil Analyse, Teil Reportage, Teil Übungsbuch. Flügge begreift Mobilität nicht allein als physische Fortbewegung oder digitale Konnektivität – sondern als mentale Grundhaltung. Wer sich bewegt, denkt weiter. Wer denkt, verändert sich. Wer sich verändert, wächst.

Dieses Dreieck – physische, digitale und mentale Mobilität – bildet das konzeptionelle Herzstück des Werks. Und es verleiht dem Buch eine Tiefe, die man in der Managementliteratur selten findet. Denn Flügge trennt nicht säuberlich zwischen dem privaten Menschen und dem professionellen Akteur. Sie sieht beide als Einheit.

Auf 340 Seiten entfaltet sie ein 7-stufiges Modell unternehmerischer Resilienz, das nicht als abstraktes Framework daherkommt, sondern mit konkreten Tools, 99 Kernbotschaften und reichhaltigem Übungsmaterial gefüllt ist. Jede:r Unternehmenslenker:in soll das Buch aufschlagen und unmittelbar etwas damit anfangen können.

25 Stimmen, die etwas zu sagen haben

Was “Mobility Moves Minds” besonders auszeichnet, ist sein Chor an Stimmen. Flügge hat 25 exklusive Interviews mit Unternehmer:innen und Gestalter:innen geführt – von Sarifa Alonto-Younes bis Shelley Zalis, von Prof. Dr. Ulrike Stopka bis Marco Wiedemeier. Es sind keine Alibi-Interviews, kein Zitat-Patchwork. Flügge entwickelt in ihrem eigenen Interviewmodus echte Gespräche über Wachstum, Scheitern, soziale Identität in Organisationen und die Frage: Was braucht es wirklich, damit Menschen und Unternehmen resilient werden?

Dr. Ralf Helbig von Detecon Alpine bringt es auf den Punkt, wenn er das Buch als “Reise zur Resilienz” bezeichnet – eine Reise, die Flügge sorgfältig und mit echtem Verständnis für die Herausforderungen von Führungskräften gestaltet hat.

Storytelling als Erkenntnismethode

Wer Dr. Flügge schreiben erlebt, dem fällt auf: Sie erzählt. Nicht referiert, nicht doziert – sie erzählt. Ihr Stil webt die Lesenden ins Geschehen ein, fordert kognitive Auseinandersetzung und nutzt bewusst Dissonanzen als Erkenntnismoment. Beispiele aus der Mobilitäts- und Wirtschaftsszene, aus dem Klimawandel in Städten, aus dem Lockdown und aus vernachlässigten Regionen dienen nicht als Dekoration, sondern als Spiegel.

Diese Methode ist keine literarische Spielerei. Sie entspricht einer tiefen Überzeugung Flügges: dass Veränderung nicht durch Anweisung entsteht, sondern durch Erkenntnis. Und Erkenntnis entsteht, wenn Menschen sich selbst in einer Geschichte wiederfinden.

Engagement jenseits des Buchmarkts

Ein Detail, das nicht unerwähnt bleiben darf: “Mobility Moves Minds” und alle am Buch beteiligten Personen und Unternehmen sind Partner der gemeinnützigen Organisation #HomelessEntrepreneur. Ein Teil der Bucherlöse fliesst direkt dorthin. Das ist kein Marketing-Beipackzettel. Es ist eine Aussage darüber, wie Flügge Wirtschaft versteht: als gesellschaftliche Verantwortung.

In einer Zeit, in der viele Managementbücher das grosse Geld im Blick haben, ist das eine erfrischende Haltung – und eine glaubwürdige dazu.

Fazit: Ein Buch, das bleibt

“Mobility Moves Minds” ist das Werk einer Denkerin, die nicht auf schnellen Applaus aus ist. Dr. Barbara Flügge hat etwas Substanzielles geschrieben – ein Buch, das gleichermassen als Studie, als Inspirationsquelle und als praktisches Handbuch funktioniert. Eines, das man nicht in einem Zug liest, sondern das einen begleitet: auf der Zugreise, im Büro, in der stillen Stunde nach einer schwierigen Sitzung.

Wer verstehen will, warum manche Unternehmen Krisen nicht nur überstehen, sondern an ihnen wachsen – und wer bereit ist, dabei auch in den Spiegel zu schauen –, dem sei dieses Buch unbedingt empfohlen. Für alle anderen gilt: Es ist sowieso ein Meisterstück.

Buchdetails

Mobility Moves Minds | 340 Seiten | Deutsch & Englisch | ISBN: 978-1925452365 | Dean Publishing | Erhältlich bei Amazon und im Online-Handel.

www.barbara-fluegge.com | www.mobilitymovesminds.com/book