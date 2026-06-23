Von Nico Stino | Swissvox, 23. Juni 2026

Seit 1500 Jahren steht die Abtei Saint-Maurice im Unterwallis. Heute kämpft sie ums Überleben – nicht gegen äussere Feinde, sondern gegen die Folgen von Jahrzehnten systematischen Missbrauchs im eigenen Haus.

Alexandre Ineichen wollte nie Abt werden. Der Physik- und Mathematiklehrer, der seit 40 Jahren in der Abtei lebt und zuletzt als Rektor des klostereigenen Gymnasiums amtete, hatte andere Pläne: Unterrichten, beten, leben. Doch als sein Vorgänger Jean Scarcella nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals unter öffentlichem Druck zurücktrat, stellte Ineichen sich zur Verfügung. Seit dem 19. März 2026 trägt er das Amt des Abtes.

Er übernimmt eine Gemeinschaft in tiefer Krise.

Jahrzehnte des Schweigens

2023 enthüllte das Westschweizer Fernsehen RTS, was intern längst bekannt gewesen sein musste: Die Abtei Saint-Maurice hatte Chorherren, die sexualisierter Gewalt verdächtigt wurden, systematisch geschützt – darunter Abt Scarcella selbst. Die daraufhin beauftragte Universität Freiburg legte Befunde vor, die jede Verharmlosung unmöglich machen: 67 Fälle sexualisierter Gewalt in 70 Jahren, 30 beschuldigte Chorherren, 68 Betroffene.

Was diese Zahlen nicht erfassen, ist die institutionelle Logik dahinter: eine Omerta, die über Jahrzehnte funktioniert hat. Konflikte wurden nicht gelöst, sondern begraben. Täter wurden versetzt statt gemeldet. Das Kloster als System hat Schutz nach innen vor Gerechtigkeit nach aussen gestellt – wie so oft in kirchlichen Institutionen, und wie so selten mit Konsequenzen.

Aktionsplan mit Fragezeichen

Ineichen hat einen Aktionsplan verabschiedet: Anerkennung des Leids der Betroffenen, Schulungen zur Prävention, ein Verhaltenskodex, eine neue Kommunikationskultur. Überwacht wird die Umsetzung von einer unabhängigen Kommission, der unter anderem die Präventionsbeauftragte des Bistums Lausanne-Genf-Freiburg und ein Vertreter der Betroffenenorganisation Sapec angehören.

Das klingt nach Struktur. Doch die entscheidende Frage ist nicht, ob Papier existiert, sondern ob die Gemeinschaft, die den Missbrauch jahrzehntelang geduldet hat, tatsächlich zu einer anderen Kultur fähig ist. Ineichen beteuert: Alle Chorherren seien bereit mitzumachen. Alle wollten vorankommen.

Man darf skeptisch sein. In einer Gemeinschaft, in der Beschuldigte und Verharmloser bis heute leben, ist «Bereitschaft» eine schwache Garantie.

Vertrauen – zerstört, vielleicht wiederherstellbar

Ineichen selbst spricht es klar aus: «Das Vertrauen ist zerstört.» Er hat bei seiner Amtseinsetzung der Betroffenen im Gebet gedacht und signalisiert, für persönliche Gespräche offen zu sein – sofern die Initiative von den Betroffenen ausgeht. Kontakt habe er bisher kaum gehabt.

Das ist eine ehrliche Haltung. Und zugleich bezeichnend: Wer über Jahrzehnte systematisch enttäuscht wurde, geht nicht auf den neuen Abt zu – selbst wenn dieser persönlich unbelastet ist. Institutionelles Vertrauen lässt sich nicht durch Gesten wiederherstellen, schon gar nicht in Monaten. Es braucht Jahre, konsequentes Handeln und – vor allem – sichtbare Konsequenzen für jene, die Täter gedeckt haben.

Eine Institution im Schrumpfmodus

Parallel zur Aufarbeitungskrise zeigt sich eine existentielle Schwäche: Von einst über 100 Chorherren sind noch rund 20 übrig. Der Jüngste ist Mitte zwanzig, der Älteste 102. Das Gymnasium der Abtei hat erstmals einen weltlichen Rektor – die Trennung von Kloster und Schule ist damit institutionell vollzogen.

Diese Zahlen erzählen eine Geschichte, die über St. Maurice hinausgeht: Das Modell des grossen Männerklosters als Bildungs- und Kulturträger ist in der Schweiz am Ende. Was bleibt, sind kleine Gemeinschaften, die sich neu definieren müssen – wenn überhaupt.

Ineichen sagt, er schaue, «wohin uns der Wind weht», und sei überzeugt, dass die Abtei auf die eine oder andere Weise überleben werde. Das ist Glaube. Ob es auch Realismus ist, wird die nächste Dekade zeigen.

Einordnung

Der Fall St. Maurice ist kein Einzelfall – er reiht sich ein in eine Serie kirchlicher Missbrauchsskandale, die in der Schweiz wie in ganz Europa die Glaubwürdigkeit religiöser Institutionen fundamental erschüttert haben. Was ihn besonders macht, ist die Grösse des Zeitraums (70 Jahre), die Zahl der Täter (30) und die Schamlosigkeit, mit der das System funktioniert hat.

Ineichen ist, soweit man urteilen kann, ein Mann des guten Willens. Doch guter Wille reicht nicht. Die Abtei Saint-Maurice braucht nicht nur Prävention und Kommissionen – sie braucht eine Rechenschaft, die dem Ausmass des Versagens entspricht. Daran wird gemessen werden, ob diese «älteste ununterbrochen bestehende Abtei des Abendlandes» ihre Krise wirklich aufgearbeitet hat – oder nur verwaltet.

Quelle:

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/sexuelle-uebergriffe-im-kloster-wie-weiter-nach-dem-missbrauchsskandal-in-st-maurice