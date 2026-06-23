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Rebi
1h

Danke für diese klare Einordnung. Was mich an diesem Fall besonders erschüttert, ist nicht nur das Ausmass der Taten, sondern die Systematik des Vertuschens über sieben Jahrzehnte hinweg. 30 Täter, 67 Fälle, 68 Betroffene – das ist keine Serie von Einzelfällen, das ist institutionelles Versagen auf ganzer Linie.

Ineichen mag persönlich integer sein, aber die entscheidende Frage bleibt: Leben die Beschuldigten und jene, die sie gedeckt haben, noch immer in der Gemeinschaft? Wenn ja, dann ist jeder Aktionsplan nur Kosmetik. Echte Aufarbeitung bedeutet Konsequenzen für Täter und ihre Schützer, nicht nur Schulungen und Verhaltenskodizes.

Was du über das zerstörte Vertrauen schreibst, trifft den Kern: Wer jahrzehntelang systematisch verraten wurde, geht nicht auf den neuen Abt zu, nur weil dieser persönlich unbelastet ist. Institutionelles Vertrauen lässt sich nicht durch Gesten reparieren. Es braucht Jahre konsequenten Handelns – und vor allem sichtbare Rechenschaft.

Der Schrumpfungsprozess des Klosters ist dabei kein Zufall. Wenn eine Institution über Generationen hinweg Täter schützt statt Opfer, verliert sie ihre moralische Legitimation. Die Frage ist nicht, ob St. Maurice überlebt, sondern ob es das verdient hat.

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