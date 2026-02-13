Der Griff ins Portemonnaie

Wenn die monatliche Haushaltsrechnung eintrifft, sorgt ein Posten bei vielen Schweizerinnen und Schweizern für besonders hochgezogene Augenbrauen: die Radio- und Fernsehgebühr. Wir leisten uns den weltweit teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, doch die Frustration über die Kosten wächst angesichts der Milliardenbudgets stetig. Ist ein System, das sich immer weiter aufbläht, in Zeiten von Streaming und digitalem Wandel noch zeitgemäss? Ein Blick auf die Fakten und das Gespräch mit Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), offenbart eine tiefgreifende Debatte über Geld, Macht und den eigentlichen Kernauftrag der SRG.

Der weltweite Spitzenreiter: Rekordgebühren in der Schweiz

Mit einer jährlichen Abgabe von 335 Franken pro Haushalt belegt die Schweiz den einsamen Spitzenplatz im internationalen Vergleich. Während die SRG als „Milliardenkonzern“ über ein Gesamtbudget von rund 1,5 Milliarden Franken verfügt – wovon 1,3 Milliarden direkt aus Zwangsgebühren stammen –, wird die Kritik an der Höhe dieser Belastung immer lauter. Dass ein Land dieser Grösse eine derart massive finanzielle Ausstattung für den Staatsrundfunk benötigt, wird zunehmend als unfair empfunden, zumal private Anbieter mit Bruchteilen dieser Summen kämpfen müssen.

„Die Abgabe ist weltweit – nicht nur europaweit, weltweit – die höchste Abgabe.“ – Urs Furrer

Von diesem gigantischen Kuchen fliessen rund 1,25 Milliarden Franken direkt an die SRG, was die enorme Dominanz des Senders im Schweizer Medienmarkt zementiert.

Das „Stillhalteabkommen“: Wurde die Kritik erkauft?

Ein besonders brisanter Aspekt im aktuellen Abstimmungskampf ist das sogenannte „Stillhalteabkommen“. Es steht der Vorwurf im Raum, die SRG-Trägerschaft habe rund 400’000 Franken investiert, um sich die Zurückhaltung grosser Verlage im Abstimmungskampf zu sichern. Diese finanzielle Verflechtung nährt den Verdacht eines „Stimmenkaufs“, um die mediale Übermacht der SRG abzusichern. Sogar das Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) äusserte sich bereits kritisch zu diesen Vereinbarungen. Zusätzlich sorgt die „Selbst-beweihräucherung“ der SRG durch TV-Jingles für Unmut, weshalb Kritiker in einem offenen Brief an Bundesrat Albert Rösti die Zweckentfremdung von Gebührengeldern für Eigenpropaganda anprangerten.

Key Insight: Die massive finanzielle Intervention der SRG-Trägerschaft und die PR-Offensive in eigener Sache werfen ernsthafte Fragen über die Fairness im demokratischen Abstimmungsprozess auf.

169 Kanäle: Zwischen Information und „Katzenvideos“

Die Expansion der SRG in den digitalen Raum hat Ausmasse angenommen, die den klassischen Informationsauftrag sprengen. Aktuell betreibt der Konzern 169 Kanäle auf Plattformen wie Instagram und Facebook. Dabei offenbart sich ein eklatanter Widerspruch zwischen Sparrhetorik und Stellenaufbau: Trotz angeblicher Sparzwänge war die Zahl der Angestellten noch nie so hoch wie heute. Während Gebührengelder in seichte Unterhaltung wie Dating-Shows auf Inseln oder Formate fliessen, in denen Promis nach Korea geschickt werden, wirkt das Budget für den harten Kernauftrag fast schon bescheiden:

Gesamtbudget SRG: 1,5 Milliarden CHF

Kosten der „Tagesschau“ (alle Ausgaben): 21 Millionen CHF (nur ca. 1,3 % des Budgets)

Tagesaktuelle Radio-Information (inkl. aller Regionalredaktionen): 33 Millionen CHF

Rätoromanisches Programm (Radio/TV): 20 Millionen CHF

Diese Relationen zeigen: Der Service Public ist keineswegs gefährdet, wenn man auf „Katzenvideos“ und teure Unterhaltungsproduktionen verzichtet.

Die KMU-Falle: Umsatz zahlen, auch bei Verlust

Besonders stossend ist das System für die Schweizer Wirtschaft. Rund 150’000 Unternehmen sind zur SRG-Abgabe verpflichtet, sobald ihr Umsatz 500’000 Franken übersteigt. Dies führt zu absurden Härten: Ein Autohändler oder Garagist mit hohem Warenumsatz, aber minimaler Marge, zahlt tausende Franken – selbst wenn er das Jahr mit einem Verlust abschliesst. Da Inhaber und Mitarbeiter bereits privat zur Kasse gebeten werden, handelt es sich um eine systemfremde Doppelbesteuerung. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits klargestellt, dass diese Tarifgestaltung verfassungswidrig ist, da Unternehmen selbst weder Radio hören noch fernsehen können.

Ein „Plan B“ für 850 Millionen

Die Initiative „200 Franken sind genug“ ist kein Todesurteil für die SRG, sondern eine Aufforderung zur Budgetdisziplin. Nach einer Annahme verblieben der SRG immer noch rund 850 Millionen Franken. Dass dies für einen exzellenten Service Public in allen Landessprachen ausreicht, hat das SRG-Management gegenüber Investoren und Medienvertretern längst eingeräumt: Ein „Plan B“ zur Erfüllung des Verfassungsauftrags liegt bereits in der Schublade. Sogar die sprachliche Minderheit der Rätoromanen könnte mit ihren 20 Millionen Franken Kosten weiterhin problemlos „aus der Portokasse“ finanziert werden. Es geht nicht um den Untergang der medialen Schweiz, sondern um das Ende der masslosen Expansion.

Kann echte journalistische Qualität nur durch die schiere Masse von 169 Kanälen erreicht werden, oder wäre „weniger“ am Ende tatsächlich „mehr“ für die Schweizer Gebührenzahler?