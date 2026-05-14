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Pascal
20m

Merkt ihr es auch... Langsam kommt es schleichend daher... Milliarden für... Nichts es geht nur weil man vor lauter Täuschung die Wahrheit nicht mehr sieht, lacht und denkt was ihr wollt über mich oder den nächsten das spielt keine Rolle da ihr sie schon besetzt habt und mir Rollen zu wieder sind nicht mehr reden nur noch der Synchronizität folgen und warten auf die Authentizität die schon unter uns ist und es in Singularität umformen wird. Es ist alles zu erklären soll es erklärt werden nein nicht jetzt da es zu spät dafür ist für uns unsere Generation, dafür ist die nächste am Start... Ich mag nicht mehr vom schlechten und bösen beherrscht werden sein. Danke für den Artikel aber ich sah den Panzer musste schmunzeln und ließ es bleiben noch mehr Blei auf mich zu laden die ich hoffe du verstehst dass Swissvox geiler Name nebenbei erwähnt. Pass auf dich auf im Ländle der Pharaonen bis dahin 😉♥️🙏

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