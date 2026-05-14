Der Patriot-Deal wird zum Sinnbild einer gescheiterten Beschaffungspolitik. Während Bern Milliarden in veraltete US-Systeme versenkt, brennt das echte Problem lichterloh: Eine Generation über 50 verliert den Anschluss an den Arbeitsmarkt — und niemand in der Regierung hat einen Plan.

Inland — Rüstung

Das teuerste Missverständnis der Schweizer Beschaffungsgeschichte

Es begann mit einem Begriff, den der Bundesrat offenbar nie richtig verstanden hat: «Fixpreis». Beim Kauf der F-35A-Kampfjets glaubte Bern, einen verbindlichen Preis ausgehandelt zu haben. In der Logik amerikanischer Rüstungsverträge — abgewickelt über das sogenannte Foreign Military Sales-Programm, kurz FMS — existiert so etwas schlicht nicht. Der «Preis» ist ein politischer Richtwert, keine vertragliche Garantie. Wer das nicht versteht, zahlt am Ende das Doppelte. Oder mehr.

Genau das passiert nun beim Patriot-Luftabwehrsystem. Was 2022 als 2,3-Milliarden-Franken-Beschaffung begann, ist heute ein 4,6-Milliarden-Franken-Debakel — mit offenem Ende. Ursprünglich sollte die Lieferung 2026 beginnen und 2028 abgeschlossen sein. Inzwischen rechnet man in Bern mit einer Lieferung frühestens 2031, realistischerweise aber erst nach 2034. Als Begründung liefern die Amerikaner jeweils den aktuell gerade laufenden Krieg: erst die Ukraine, jetzt den Iran. Ein bewährtes Muster.

Was dabei gerne verschwiegen wird: Die Schweiz sitzt in einer Falle, aus der sie kaum herauskommt, ohne Geld zu verlieren. 750 Millionen Franken hat Bern bereits überwiesen. Was bei einem Vertragsabbruch davon zurückfliesst, ist offen. Verteidigungsminister Martin Pfister formuliert es mit entwaffnender Ehrlichkeit: «Wir wissen nicht, zu welchen Konditionen ein Abbruch erfolgen könnte.» Der Bundesrat wurde gestern, am 13. Mai 2026, erneut mit einer Infonotiz bedient — ohne dass zentrale Fragen zu Kosten und Terminen beantwortet wären.

Der Schweizer Steuerzahler finanziert damit ein System, das beim frühestmöglichen Lieferdatum bereits technologisch überholt sein wird. Systeme, die heute bestellt werden, entsprechen dem Stand von gestern. Bis zur Inbetriebnahme entsprechen sie dem Stand von vorgestern.

Wirtschaft — Strategische Analyse

Die falsche Verteidigung

Die eigentliche Frage stellt sich der Bundesrat nicht: Wogegen soll die Schweiz sich eigentlich verteidigen?

Traditionelle militärische Bedrohungsszenarien — Kampfjets, Marschflugkörper, Bodentruppen — sind für die Schweiz im Jahr 2026 akademische Übungen. Kein Nachbarstaat bedroht die Schweiz militärisch. Was die Schweiz jedoch täglich bedroht, ist unsichtbar, schnell, billig und hocheffektiv: Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur, Desinformationskampagnen, Angriffe auf Finanzmarktinfrastruktur, Abhängigkeiten in der Energieversorgung und Lieferketten, die sich von Peking oder Washington aus kappen lassen.

Die Schweiz ist als Finanz- und Datenzentrum Europas eines der attraktivsten Ziele für staatlich gesteuerte Cyberangriffe weltweit. Ein gezielter Angriff auf die SIX Group, auf SWIFT-Infrastrukturen in Zürich oder auf die Steuerungssysteme der Stromversorgung könnte das Land ohne einen einzigen Schuss zum Stillstand bringen. Kein Patriot-System der Welt schützt davor.

Stattdessen investiert Bern 4,6 Milliarden in Raketen, die vielleicht 2034 geliefert werden — von einem Partner, der Vertragsklauseln einseitig umschreibt und Vorauszahlungen umleitet, wenn es ihm politisch passt.

Das ist keine Verteidigungspolitik. Das ist institutionelle Trägheit in Milliardenhöhe.

Geopolitik

Das FMS-System als Abhängigkeitsmechanismus

Was hinter dem Patriot-Desaster steckt, ist keine Panne. Es ist Methode. Das amerikanische Foreign Military Sales-Programm ist kein kommerzieller Waffenhandel — es ist ein geopolitisches Bindungsinstrument. Wer über FMS kauft, kauft sich in eine Abhängigkeitsstruktur ein, aus der er kaum herauskommt: Ersatzteile, Software-Updates, Ausbildung, Zertifizierung — alles bleibt unter amerikanischer Kontrolle.

Der aktuelle Fall zeigt das in aller Deutlichkeit: Als Bern die Patriot-Zahlungen einfrieren wollte, um Druck aufzubauen, leiteten die Amerikaner schlicht Gelder um, die eigentlich für die F-35 bestimmt waren. Rechtlich und politisch hat die Schweiz kaum Handhabe. Man sitzt am kürzeren Hebel — und zwar strukturell.

Dass der Bundesrat jetzt beginnt, europäische Alternativen zu prüfen — Anfragen an Anbieter aus Deutschland, Frankreich, Israel und Südkorea laufen bis Ende Mai 2026 — ist richtig. Es kommt vier Jahre zu spät. Und es löst das grundsätzlichere Problem nicht: Solange die Schweiz keine kohärente, eigenständige Verteidigungsdoktrin entwickelt, die auf den tatsächlichen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts basiert, wird sie weiter teuer für Systeme zahlen, die andere entworfen haben, um andere Probleme zu lösen.

Person im Fokus

Martin Pfister: Der Minister, der aufräumen muss

Martin Pfister hat das Erbe eines Debakels angetreten, das vor seiner Amtszeit angelegt wurde. Zu seinem Verdienst gehört, dass er als erster Verteidigungsminister öffentlich ausspricht, was lange intern verdrängt wurde: Ein Abbruch des Patriot-Geschäfts ist eine reale Option. Diese Klarheit ist neu und nötig.

Was Pfister jedoch schuldig bleibt, ist die übergeordnete Antwort: Wenn Patriot scheitert, was kommt dann? Ein europäisches Alternativsystem zu prüfen, ist ein taktischer Schritt — keine strategische Vision. Die Schweiz braucht keine neue Waffenplattform. Sie braucht eine neue Sicherheitsdoktrin.

Zahlen

4,6 Mrd. CHF — aktuell projizierter Gesamtpreis der fünf Patriot-Systeme (ursprünglich: 2,3 Mrd.)

750 Mio. CHF — bereits an die USA überwiesen, Rückfluss im Abbruchszenario unklar

5–7 Jahre — aktuelle Schätzung der Lieferverzögerung (Stand Mai 2026)

2034+ — frühestmögliche vollständige Inbetriebnahme

0 CHF — Betrag, den die Schweiz 2025 zusätzlich in Cybersicherheit investiert hat, verglichen mit dem Patriot-Budget

Analyse — Was man mit 4,6 Milliarden besser tun könnte

Investitionen mit echtem Schweizer Mehrwert

Die Frage ist nicht rhetorisch. 4,6 Milliarden Franken sind eine Summe, mit der sich reale gesellschaftliche Probleme lösen lassen — Probleme, die heute brennen, nicht hypothetische Bedrohungsszenarien für 2034.

Erstens: Cybersicherheit als Kerninfrastruktur. Eine Milliarde Franken würde genügen, um die Schweiz zur cybersichersten Nation Europas zu machen. Redundante Systeme für Energieversorgung, Wasserinfrastruktur und Finanzmarkt; ein nationales Cyber Defence Centre mit echter Präventionskapazität; Ausbildungsoffensiven für IT-Sicherheitsfachkräfte. Das schützt gegen die Bedrohungen, die heute real sind.

Zweitens: Die U50-Krise ernst nehmen. Hier liegt eine soziale Zeitbombe, die der Bundesrat konsequent ignoriert. In der Schweiz verlieren Arbeitnehmer über 50 ihren Job im Durchschnitt deutlich häufiger als jüngere Kollegen — und finden deutlich schwerer wieder Anschluss. Die Digitalisierung verschärft diesen Trend massiv. Gut ausgebildete, erfahrene Menschen mit 52, 55, 58 Jahren stehen vor geschlossenen Türen: zu teuer für Arbeitgeber, die junge Billigkräfte bevorzugen; zu jung für die Rente; zu alt für die meisten Umschulungsprogramme, die auf Under-30-Logik ausgelegt sind.

Eine Milliarde Franken in massgeschneiderte Umschulungs- und Reintegrationsprogramme für die Generation 50 plus würde nicht nur soziale Kosten senken — sie würde dem Schweizer Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeitskräfte in einem Moment zurückgeben, in dem der Fachkräftemangel bereits strukturelle Ausmasse angenommen hat. Investitionen in sektorspezifische Zertifizierungsprogramme, in staatlich geförderte Brückenarbeitsplätze, in Lohnkostenzuschüsse für Unternehmen, die gezielt U50-Arbeitnehmer integrieren — das wäre echte Sicherheitspolitik. Soziale Sicherheit ist Landesverteidigung.

Drittens: Digitale Souveränität. Die Schweiz lagert heute kritische staatliche Daten auf amerikanischen Cloud-Plattformen aus. Das ist sicherheitspolitisch absurd — und niemand redet darüber. Eine halbe Milliarde Franken für den Aufbau einer souveränen Schweizer Staatscloud, für die Förderung offener Technologiestandards und für digitale Bildungsinfrastruktur würde mehr strategische Unabhängigkeit schaffen als fünf Patriot-Batterien.

Viertens: Energiesouveränität. Die Schweiz ist bei Gasimporten abhängig von Transitländern, deren Verlässlichkeit fragwürdig ist. Investitionen in heimische erneuerbare Kapazitäten, in Speichertechnologien und in grenzüberschreitende Stromabkommen mit stabilen europäischen Partnern sind echte Sicherheitsinfrastruktur — und sie schaffen Arbeitsplätze im Inland.

Kurzmeldungen

Bundesrat tagt. Der Bundesrat wurde am 13. Mai 2026 erneut über den Stand der Patriot-Verhandlungen informiert. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen wird bis Sommer 2026 erwartet.

Fünf Alternativanbieter. Bis Ende Mai 2026 erwartet Armasuisse Rückmeldungen von Anbietern aus Deutschland, Frankreich, Israel und Südkorea. Bevorzugt wird eine europäische Produktion.

750 Millionen bereits weg. Die Vorauszahlungen an die USA sind geleistet — unter erheblichem amerikanischem Druck, wie Recherchen zeigen. Die Zahlungen wurden seither eingefroren.

F-35 nicht betroffen. Die Schweizer Regierung hat Zahlungen für die F-35-Kampfjets vorgezogen, um das zweite Rüstungsprojekt aus dem Patriot-Strudel herauszuhalten. Ein Zeichen dafür, wie eng die FMS-Abhängigkeit die Schweiz manövriert.

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