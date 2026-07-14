Mike Yeadon war kein Außenseiter. Der promovierte Biochemiker arbeitete jahrzehntelang in der Pharmaindustrie und war Forschungsleiter bei Pfizer. Gerade deshalb finden seine Aussagen bis heute weltweit Beachtung.

In einem vielbeachteten Vortrag stellt Yeadon die wohl radikalste These seiner Karriere auf: Es gebe keine infektiösen Viren im herkömmlichen Sinn. Die Vorstellung, Krankheiten würden durch winzige Viruspartikel von Mensch zu Mensch übertragen, bezeichnet er als Irrtum. Folglich verliere auch das gesamte Konzept der Massenimpfung seine Grundlage.

Yeadon argumentiert, der menschliche Körper verfüge über außergewöhnliche natürliche Schutzmechanismen – Haut, Schleimhäute und das Immunsystem. Injektionen würden diese Barrieren gezielt umgehen. Daraus leitet er seine grundsätzliche Kritik an Impfstoffen ab.

Besonders provokativ ist seine historische Behauptung. Über Jahrtausende habe keine Kultur das Konzept der Ansteckung im heutigen Sinn gekannt. Erst mit den frühen Impfexperimenten des 18. Jahrhunderts habe sich die Infektionstheorie durchgesetzt. Auch diese Entwicklung bewertet Yeadon kritisch.

Ob man seinen Schlussfolgerungen folgt oder nicht: Sie berühren den Kern unseres modernen Gesundheitsverständnisses. Denn wenn Yeadon recht hätte, müssten weite Teile der Virologie, Epidemiologie und Impfmedizin neu geschrieben werden. Sollte er hingegen irren, stellt sich die Frage, weshalb seine Thesen dennoch weltweit Millionen Menschen erreichen.

Gerade diese Frage macht den Fall Mike Yeadon interessant. Warum wächst das Misstrauen gegenüber Regierungen, Gesundheitsbehörden und der Pharmaindustrie? Weshalb finden Stimmen aus den eigenen Reihen des Systems ein so großes Publikum? Und warum werden diese Debatten häufig nicht mit wissenschaftlicher Gelassenheit, sondern mit moralischer Schärfe geführt?

Die Geschichte zeigt: Wissenschaft lebt vom Zweifel. Gleichzeitig lebt sie davon, dass Hypothesen überprüfbar sind und sich an Beobachtungen messen lassen. Kontroverse Stimmen gehören deshalb ebenso zur wissenschaftlichen Kultur wie kritische Nachfragen an etablierte Lehrmeinungen.

Mike Yeadon ist damit weit mehr als ein ehemaliger Pharmamanager. Er ist zu einer Symbolfigur einer Zeit geworden, in der das Vertrauen in Institutionen schwindet und grundlegende Fragen wieder offen diskutiert werden.