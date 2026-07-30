Die Zahl klingt harmlos, bis man sie ausbuchstabiert: 192 neue Opfer im Jahr 2025. Dahinter stehen Frauen aus Kolumbien, Nigeria, Brasilien – verkauft, vermittelt, ausgebeutet, mitten in einem Land, das sich für seine Ordnung rühmt.

Was die Zahlen zeigen

Die Opferhilfeorganisationen der Plateforme Traite, ein Zusammenschluss Schweizer NGOs gegen Menschenhandel, meldeten anlässlich des Internationalen Tags gegen Menschenhandel 192 neu identifizierte Betroffene. Mehr als 380 Personen wurden dafür erstbefragt. 55 Prozent der Opfer wurden sexuell ausgebeutet, 42 Prozent zur Arbeit gezwungen, der Rest erlitt andere Formen der Ausbeutung. Sieben von zehn Betroffenen sind Frauen. Die Herkunftsländer: 79 an der Zahl – ein Hinweis darauf, wie global das Geschäft mit Menschen längst geworden ist.

Neu ist, dass die Organisationen 2025 erstmals auch die Strafanzeigen der Opfer selbst erfasst haben: 87 laufende Strafverfahren, 68 davon mit im Jahresverlauf eingereichten Anzeigen.

Wo das System versagt

Die eigentliche Geschichte steckt nicht in den Opferzahlen, sondern in dem, was danach – oder eher: was danach nicht geschieht. Seit der Straftatbestand Menschenhandel 2006 ins Schweizer Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, gab es im Schnitt gerade einmal zehn rechtskräftige Verurteilungen pro Jahr. Zwei Jahrzehnte, ein paar hundert Fälle – bei tausenden identifizierten Opfern in derselben Zeit.

Plateforme Traite nennt zwei Gründe. Erstens fehlt in weiten Teilen der Strafverfolgung das nötige Fachwissen, um Menschenhandel überhaupt als solchen zu erkennen. Zweitens ist der Gesetzestext selbst das Problem: Die Tatbestandsmerkmale sind zu vage formuliert, besonders wenn es um Arbeitsausbeutung geht. Ein Gericht, das nicht genau weiss, wonach es sucht, wird es selten finden.

Der Fall der «Gstaad-Putzfrauen» – eine Familie, verurteilt wegen Menschenhandels, gegen deren Urteil inzwischen sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt haben – zeigt, wie zäh sich selbst ein greifbarer Fall durch die Instanzen zieht.

Die Konsequenz

Ausbeutung, die nicht bestraft wird, ist ein Geschäftsmodell ohne Risiko. Wenn auf zehn Verurteilungen im Jahr hunderte neu identifizierte Opfer kommen, rechnet sich der Menschenhandel für die Täter – und das Signal an potenzielle Opfer lautet: Auch wer sich meldet, kann kaum auf Gerechtigkeit zählen. Die Schweiz braucht keine neue Kommission, um das zu erkennen. Sie braucht ein Gesetz, das Richterinnen und Richtern sagt, was Ausbeutung tatsächlich ist – und Staatsanwälte, die wissen, wo sie hinschauen müssen.

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