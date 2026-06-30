Massentests, Lockdowns, Masken – fast alle grossen Corona-Massnahmen ohne belastbaren Nutzen: Das ist der Befund, den die Hygiene- und Public-Health-Expertin Ursel Heudorf im Gespräch mit Infosperber zieht. Heudorf leitete 28 Jahre lang Abteilungen im Gesundheitsamt Frankfurt am Main und war dort von 2011 bis 2019 stellvertretende Amtsleiterin. Mit dem Biostatistiker Bernd Kowall hat sie die deutschen Sterbezahlen von 2016 bis 2023 ausgewertet – mit überraschendem Resultat.

Die höchste Übersterblichkeit kam nicht durch Corona

Die grösste Übersterblichkeit in Deutschland trat laut Heudorf nicht während einer Covid-Welle auf, sondern in den letzten sechs Wochen des Jahres 2022 – ausgelöst durch eine heftige Influenzawelle, während Sars-CoV-2-Meldungen zu diesem Zeitpunkt nur eine Nebenrolle spielten. Die Übersterblichkeit in diesen sechs Wochen lag höher als in jeder vorangegangenen Corona-Welle. Gestützt wird der Befund durch europäische Euro-Momo-Daten sowie durch den vom deutschen Bundesgesundheitsministerium selbst publizierten “Pandemieradar”, der in derselben Phase bislang ungekannte Spitzenwerte bei Arztbesuchen und Spitaleinweisungen wegen Atemwegserkrankungen zeigte – grossteils unabhängig von Sars-CoV-2. Heudorf betont zwar, dass Assoziation keine Kausalität beweist, doch vieles spreche dafür, dass ein bedeutender Teil der Übersterblichkeit 2022 mit der Grippewelle zusammenhing.

Bemerkenswert: Die routinemässig erhobenen deutschen Surveillance-Daten (Grippeweb, Praxissentinels, Icosari) zeigten während der gesamten Pandemie kein auffallend grosses Infektionsgeschehen im Vergleich zu den Vorjahren. Diese Daten wurden zwar wöchentlich veröffentlicht, aber laut Heudorf weder der Öffentlichkeit kommuniziert noch für politische Entscheidungen genutzt.

Der Pandemieplan blieb in der Schublade

Einer der zentralen Punkte des Interviews: Deutschland hatte einen aktualisierten, am 4. März 2020 explizit auf Sars-CoV-2 ausgerichteten Pandemieplan – der jedoch laut Heudorf nicht umgesetzt wurde. Lockdowns, langfristige Schulschliessungen, die Schliessung von Altenpflegeeinrichtungen und flächendeckendes Massentesten waren darin nicht vorgesehen. Stattdessen verhängten die Behörden weitreichende Einschränkungen, ohne laut Heudorf Evidenz, Kosten-Nutzen-Verhältnis oder Ressourcenverbrauch ausreichend zu prüfen.

Als Gegenbeispiel nennt sie Schweden, das seinen bestehenden, empfehlungsbasierten Pandemieplan tatsächlich umsetzte – ohne breite Schulschliessungen, ohne umfassende Test- und Maskenpflicht – und bis 2022 die niedrigste kumulative Übersterblichkeit aller westlichen Länder verzeichnete, während die Lebenserwartung dort sogar weiter anstieg.

Lockdown, Masken, Kontaktverfolgung: kein belastbarer Nutzen

Zu den einzelnen Massnahmen fällt Heudorfs Urteil deutlich aus:

Beim Lockdown verweist sie auf Mobilitätsdaten von 40 Millionen Handynutzern, wonach die Mobilität in Deutschland bereits vor dem ersten Lockdown schlagartig einbrach – ausgelöst durch politische Appelle, nicht durch den Lockdown selbst. Auch die Infektionszahlen gingen schon vorher zurück, ebenso in der Schweiz. Übersichtsarbeiten hätten zudem keinen belastbaren Hinweis gefunden, dass präventive Lockdowns wirksam waren.

Bei Masken im öffentlichen Raum sieht sie ebenfalls keinen erkennbaren Effekt auf die Infektionszahlen; die Maskenpflicht für die Allgemeinbevölkerung sei weder evidenzbasiert noch rechtlich unproblematisch gewesen, anders als der fachgerechte Einsatz im klinischen Umfeld.

Bei der intensiven Kontaktnachverfolgung – von der die WHO kurz vor der Pandemie selbst abgeraten hatte – sieht Heudorf enormen Ressourcenverbrauch in Gesundheitsämtern, Pflege- und Bildungseinrichtungen bei geringem Nutzen.

Massentests: 350’000 Euro pro positivem Resultat

Besonders scharf fällt ihr Urteil zum Massentesten aus, etwa an Schulen. Es gebe keine belastbaren Belege, dass es Übertragungen, Infektionen oder Sterblichkeit reduziert habe – und es war im ursprünglichen Pandemieplan auch nicht vorgesehen. Dennoch mussten ab April 2021 alle deutschen Schüler getestet werden, obwohl Fachleute davon abgeraten hatten. Die Zahlen, die Heudorf nennt: rund 960 Millionen Tests pro Jahr allein für Schulen, 5,7 Milliarden Euro Kosten, 960 Millionen Tonnen Abfall. Bei einer Inzidenz von 10 Positiven pro 100’000 Einwohnern kostete ein einziges positives Testresultat rund 350’000 Euro – ohne dass damit automatisch eine Ansteckungsfähigkeit der betroffenen Person feststand. Selbst bei einer Inzidenz von 180 pro 100’000, oberhalb der Schwelle für Schulschliessungen, lagen die Kosten pro positivem Test noch bei rund 20’000 Euro.

Schlussbetrachtung

Heudorfs Befund reiht sich in eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Nachbetrachtungen ein, die zu einem ähnlichen Schluss kommen: Viele der einschneidendsten Massnahmen der Corona-Zeit lassen sich im Nachhinein nicht mit harten Wirksamkeitsdaten belegen, während ihre sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Kosten erheblich waren. Bemerkenswert ist dabei nicht nur der Befund selbst, sondern Heudorfs Hinweis, dass die relevanten Daten während der gesamten Pandemie öffentlich verfügbar waren – aber weder kommuniziert noch in die Entscheidungsfindung einbezogen wurden. Für die Schweiz, wo Heudorf ebenfalls auf den frühen Rückgang der Mobilität vor dem ersten Lockdown verweist, wirft das dieselbe Frage auf, die sie für Deutschland stellt: ob künftige Pandemiepläne tatsächlich auf breiter fachlicher Evidenz beruhen werden – oder erneut in der Schublade bleiben, sobald der politische Druck steigt.

Quelle: Martina Frei, Infosperber, 30.06.2026 – Interview mit Ursel Heudorf