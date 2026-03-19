MEINUNG & ANALYSE

Genug ist genug: Es lebe die Massenauswanderungsinitiative!

Die Schweiz hatte die Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt ist es Zeit für ihr logisches Pendant: eine Volksinitiative, die dem Bundeshaus in Bern empfiehlt, seinen eigenen Bürgern aus dem Weg zu gehen. Denn viele Schweizerinnen und Schweizer haben die Schnauze gestrichen voll — und das Füllhorn ihrer Geduld ist restlos ausgeleert.

Nico Stino | Bern, März 2026

Es war ein strahlend klarer Morgen in der Bundeshauptstadt, als einer jener seltenen Geistesblitze die helvetische Seele erleuchtete, die man gemeinhin nur kennt, wenn der Zug zu früh abfährt oder der Käse zu teuer ist. Die Idee: Man nehme die Masseneinwanderungsinitiative, kehre sie um wie einen alten Handschuh, und schicke das Ergebnis ins Volksbegehren. Der Name? Die Massenauswanderungsinitiative. Der Adressat? Das Bundeshaus.

Man muss das in seiner ganzen demokratischen Schönheit begreifen: Nicht die Bürgerinnen und Bürger sollen das Land verlassen — nein, das wäre zu simpel und wäre bereits ohne Initiative vollständig möglich. Es ist vielmehr ein symbolischer Akt, eine Einladung an jene Kreise in Bern, die seit Jahrzehnten unermüdlich daran arbeiten, das Leben ihrer Wählerinnen und Wähler so eindrucksvoll zu gestalten, dass diese sich morgens beim Aufwachen fragen: Habe ich das gewählt, oder wurde mir das appliziert wie eine Infusion?

Die tägliche Ertüchtigung des Schweizer Arbeitnehmers

Es beginnt bereits am Morgen. Der Schweizer Arbeitnehmer — nennen wir ihn Hans-Rudolf, er verdient es — erwacht um halb sieben, bezahlt mental schon mal seinen ersten Krankenkassenbeitrag, bevor er den Kaffee gekocht hat, und stellt fest, dass die Prämie im nächsten Jahr erneut steigen wird. Nicht moderat. Nicht bescheiden. Nein: mit jener bürokratischen Entschlossenheit, die man aus Gerichtsurteilen und Steuerbescheiden kennt.

Hans-Rudolf fährt dann mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit — pünktlich, selbstverständlich, die SBB kennt keine Entschuldigungen — und liest auf seinem Handy, dass die Politik, die er mitfinanziert, sich erneut in einem Ausschuss einigungsfähig gezeigt hat. Das heisst: nichts wurde beschlossen, alles wurde vertagt, und die Sitzungsgelder wurden ordnungsgemäss ausbezahlt. Voilà: die helvetische Demokratie im Vollbetrieb.

Das Bundeshaus als Sehenswürdigkeit — bald leerstehend

Der Initiativtext wäre, in aller bescheidenen Kürze, folgender: «Bund und Kantone ergreifen alle notwendigen Massnahmen, um sicherzustellen, dass jene, die in Bern seit Jahrzehnten regieren, ohne dafür persönlich haftbar gemacht werden zu können, das Land in geordneter Weise verlassen und ihre Bürostühle für neue, weniger ausgepolsterte Ideen freimachen.» Das Kürzel der Initiative lautete selbstverständlich: MAI — denn der Mai wäre für einen Neuanfang traditionell günstig.

Man stelle sich die Stille vor. Das Bundeshaus, dieses prächtige Monument im Sandstein, gebadet im milden Licht der Aare, einmal ohne Lobbyisten, ohne Medienmitteilungen, ohne Expertenberichte, die zu dem Schluss kommen, dass man weitere Expertenberichte brauche. Eine Art Helvetia im Urlaub. Niemand erhöhte die Mehrwertsteuer. Niemand schrieb einen Brief an Brüssel. Die Brunnen plätscherten. Es war schön.

Der Unterschied zur Masseneinwanderungsinitiative: Die Zielgruppe

Man muss fairerweise darauf hinweisen, dass die ursprüngliche Masseneinwanderungsinitiative — anno 2014 mit 50,3 Prozent angenommen, danach jahrelang ignoriert, umgedeutet, verwässert und schliesslich in einer bilateralen Vereinbarung eingemauert — zumindest den Versuch unternahm, ein echtes Anliegen der Bevölkerung zu artikulieren. Die Massenauswanderungsinitiative hingegen ist konzeptionell grosszügiger: Sie richtet sich nicht gegen Menschen, die kommen, sondern gegen jene, die bleiben — und zwar in ihren Kommissionen.

Es ist ein Unterschied von einiger Bedeutung. Der Einwanderer kommt, arbeitet, zahlt Steuern und hört irgendwann auf, Fremdkörper zu sein. Der Kommissionspolitiker kommt, tagt, bezieht Pauschalen und hört nie auf, Gründe zu finden, warum die Dinge so kompliziert sind, dass man sie am besten erst nächstes Jahr angehe. Wer also eigentlich eine «Massenbelastung» für den Schweizer Normalbürger darstellt, möge sich selbst prüfen.

Was die Bürgerinnen wirklich wollen

Das Volk, das kluge, das geduldige, das notorisch unterschätzte Schweizer Volk, hat nicht die Schnauze voll von den Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten. Es hat die Schnauze voll von Systemen, die man nicht mehr versteht, Prämien, die man nicht mehr erklärt bekommt, Formularen, die man nicht mehr ohne Anwalt ausfüllen kann, und Reformen, die immer genau dann einsetzen, wenn das Geld schon weg ist.

Es hat die Schnauze voll von E-Voting-Projekten, die man nach zwanzig Jahren und mehreren Hundert Millionen Franken schliesslich als «noch nicht ganz bereit» einstuft. Von der Post, die Datenschutzversprechen macht und Kundendaten verkauft wie auf einem Flohmarkt in Solothurn. Von einer Gesundheitspolitik, bei der man sich allen Ernstes fragt, ob die Versicherten die Kunden sind oder das Produkt.

Die Massenauswanderungsinitiative wäre kein Dokument des Zorns. Sie wäre ein Brief. Ein höflicher, schweizerisch-zurückhaltender Brief, verfasst mit der Sorgfalt, die man in diesem Land der Gerichtspost zuteilwerden lässt: «Sehr geehrte Damen und Herren in Bundesbern, wir danken Ihnen für Ihre bisherigen Dienste und bitten Sie freundlichst, den Ausgang zu benützen. Die nächste Session beginnt ohne Sie.»

Coda: Über die Kräfte der direkten Demokratie

Natürlich wird die Initiative scheitern. Sie wird vom Bundesrat für «rechtswidrig» erklärt, von Juristen zerpflückt, von Kommissionen vertagt und schliesslich im Bundesblatt auf Seite 4312, Abschnitt 7c, Fussnote 3 für ungültig erklärt. Was bleibt, ist das Schöne an ihr: dass man sie überhaupt denken kann. Dass in diesem Land, trotz allem, eine Bürgerin am Küchentisch sitzen, den Gratis-Anzeiger falten und sagen kann: «Weisst du was, ich glaube, ich gebe jetzt eine Initiative ein.»

Das ist die Schweiz, die wir meinen, wenn wir von der Schweiz sprechen. Nicht das Bundeshaus. Die Küche.

Nico schreibt regelmässig zu Schweizer Politik und Gesellschaft.