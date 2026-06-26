Von Nico Stino

Am 22. Juni 2026 fällte der Oberste Gerichtshof Spaniens ein Urteil, das in der europäischen Nachkriegsgeschichte kaum Vergleiche kennt: José Luis Ábalos, früherer Verkehrsminister und Organisationssekretär der sozialistischen PSOE, wurde zu 24 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Sein ehemaliger Berater Koldo García erhielt 19 Jahre und acht Monate, der Unternehmer Víctor de Aldama viereinhalb Jahre. Berliner Zeitung Der Schuldspruch: organisierte Kriminalität, Bestechung, Veruntreuung öffentlicher Mittel und unzulässige Einflussnahme – im sogenannten «Maskenfall». taz.de

Das Urteil ist mehr als ein spanisches Innenpolitikum. Es ist ein Spiegel. Und wer in diesen Spiegel schaut und dabei an die Schweiz denkt, erkennt Bekanntes – wenn auch in anderem Licht.

Die spanische Affäre: Staatsmacht als Selbstbedienungsladen

Die Taten ereigneten sich während der schwersten Phase der COVID-19-Pandemie. Die drei Verurteilten hatten im Zusammenhang mit Maskengeschäften enorme Gewinne erzielt. Ábalos soll den Unternehmer Aldama begünstigt haben – als Gegenleistung finanzierte dieser den luxuriösen Lebensstil des Ministers: eine Luxuswohnung für die frühere Geliebte des Ministers im Zentrum von Madrid, die Anstellung enger Freundinnen in staatlichen Unternehmen, die seinem Ministerium unterstanden, sowie monatliche Zahlungen von 10’000 Euro für die «laufenden Ausgaben» des Ministers. Tichys Einblick

Das Urteil benennt darüber hinaus mehrere Immobiliengeschäfte: einen Mietvertrag mit Kaufoption zwischen Aldama und Ábalos für eine Wohnung in Madrid sowie weitere Verträge für Immobilien in Marbella und La Línea de la Concepción. AOL Im Zentrum des Korruptionsnetzes stand die Vergabe eines Auftrags über 13 Millionen Schutzmasken an staatseigene Betriebe während der COVID-19-Pandemie. Euronews

Der Oberste Gerichtshof hat den Fall nicht als blossen Missbrauch öffentlicher Mittel bewertet, sondern als Angriff auf das Vertrauen in die demokratische Ordnung selbst. Tichys Einblick Sieben Richter – einstimmig. Das ist keine Randnotiz, das ist ein Donnerschlag.

Emix: Die Schweizer Parallele

Wer die Affäre Ábalos kennt und dann auf den Schweizer Fall Emix blickt, sieht strukturelle Ähnlichkeiten – und doch einen fundamentalen Unterschied: Während in Spanien ein Minister Staatsgewalt zur persönlichen Bereicherung missbrauchte, handelte es sich bei Emix um private Unternehmer, die eine Staatskrise zum Geschäftsmodell erhoben.

Die Zuger Firma Emix soll mit Maskengeschäften in Deutschland und der Schweiz mehrere hundert Millionen Franken umgesetzt haben. Zwei damals 25-jährige Zürcher Unternehmer wurden so im Frühling 2020 innert Wochen zu Multimillionären. SRF Für über 700 Millionen Franken hat Emix zu Beginn der Corona-Pandemie Masken nach Deutschland verkauft – zu Preisen von bis nahe an 10 Franken pro Stück. SRF

Dass die beiden Geschäftsführer nicht moralisch unschuldig agierten, belegen ihre eigenen Worte. In einer WhatsApp-Nachricht an einen Geldgeber schrieb einer von ihnen, man solle Masken ein bis zwei Wochen an Lager behalten und «mit einem grösseren Gewinn» verkaufen – mit dem PS: «Hoffe, dass eine Pandemie ausgerufen wird, dann wird der Staat alles überteuert einkaufen.» 20 Minuten Kynischer kann man Krisenkapitalismus kaum formulieren.

Dazu kamen Qualitätsvorwürfe: Emix gelieferte Masken wurden vom Labor Spiez getestet. Der Prüfbericht hielt fest, dass «die Masken Sword nicht dieselben Leistungen aufweisen wie unsere Referenz» – sie liessen mehr Aerosole durch und schützten ihre Träger weniger gut vor Ansteckungen. Tages-Anzeiger Überdies bestreitet der Hersteller Sword, dass die Masken tatsächlich aus seiner Fabrik stammten – und ein unabhängiges Gutachten stellte fest, dass Konformitätserklärung und Zertifikat «gar nicht zusammenpassen». Tages-Anzeiger

Gegen die Firma Emix Trading wurden in der Schweiz mehrere Zivilklagen eingereicht – wegen Zweifeln an Preisen und Qualität der gelieferten Masken. Unter den Privatklägern befindet sich das Triemlispital in Zürich. Tages-Anzeiger

Der entscheidende Unterschied – und die gemeinsame Schwäche

Ábalos war ein Staatsfunktionär, der Macht missbrauchte. Emix waren Private, die eine Marktnische ausnutzten – fragwürdig, möglicherweise kriminell, aber ohne direkten Staatsauftrag zur persönlichen Bereicherung. Der Unterschied ist juristisch erheblich. Moralisch ist er kleiner, als man denkt.

Doch in beiden Fällen versagte dasselbe: die rechtzeitige staatliche Kontrolle. In Spanien vertraute die Regierung einem Minister, der eine kriminelle Vereinigung führte. In der Schweiz kaufte die Armeeapotheke für 22 Millionen Franken Masken von einer Zürcher Startup-Firma, die Masken zu 9.90 Franken pro Stück anbot 20 Minuten – ohne ausreichende Qualitätsprüfung, ohne Marktvergleich, ohne politische Rechenschaft.

Was bleibt, ist eine bittere Bilanz: Pandemien sind Stresstests für Institutionen. Spanien hat diesen Test mit einem historischen Korruptionsurteil nachträglich bestanden – der Rechtsstaat hat funktioniert, wenn auch spät. Die Schweiz hingegen hangelt sich durch hängige Strafverfahren, zivile Klagen und diplomatische Rechtshilfeersuchen, ohne dass ein klares Urteil in Sicht ist. Das Zürcher Verfahren wegen Wuchers läuft – Jahre nach den Ereignissen.

Einordnung

Das Urteil gegen Ábalos ist historisch. Es ist das erste rechtskräftige Urteil in einem grossen Korruptionsfall, der das politische Umfeld der Regierung von Pedro Sánchez betrifft. NZZ Und es sendet eine Botschaft, die weit über Spanien hinaushallt: Staatsmacht ist kein Freifahrtschein. Wer sie missbraucht, wird zur Verantwortung gezogen – auch wenn es Jahre dauert.

Für die Schweiz ist der Vergleich ein unbequemer Spiegel. Nicht, weil hierzulande Minister Schmiergeld kassierten. Sondern weil das Emix-Kapitel zeigt, wie leicht der Staat in der Krise zur willigen Gegenpartei von Opportunisten wird. Und wie lange es dauert, bis Konsequenzen folgen.

Pandemie-Profiteure – ob in Anzug mit Ministerausweis oder in Hoodie mit Startup-Pitch – sind keine europäische Ausnahme. Sie sind das Symptom einer Gouvernanz, die in der Krise das Tempo über die Sorgfalt stellt. Dass Spanien dieses Symptom jetzt strafrechtlich benannt hat, ist ein kleiner Sieg der Institutionen. Die Schweiz wartet noch auf ihren.

Nico Stino ist Journalist und Mitgründer des unabhängigen Schweizer Medienportals Swissvox.