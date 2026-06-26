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Rebi
1h

Der Vergleich zwischen Ábalos und Emix ist interessant – aber er verschleiert einen entscheidenden Punkt: In Spanien wurde ein Staatsdiener verurteilt, der Macht missbrauchte. In der Schweiz haben Private den Staat ausgenommen, weil dieser sich in der Krise selbst entwaffnet hat. Das ist nicht dasselbe. Das eine ist Korruption, das andere ist staatliches Versagen bei der Beschaffung – und genau hier liegt das Problem, das der Artikel nur streift: **Wer war in der Schweiz verantwortlich für den Einkauf bei Emix?** Welche Beamtin, welcher Offizier hat grünes Licht gegeben für 9.90 Franken pro Maske, ohne Prüfung, ohne Vergleich? Diese Namen fehlen. Ohne sie bleibt der Fall eine Anekdote über gierige Jungunternehmer – und nicht das, was er wirklich ist: ein Lehrstück über institutionelles Versagen. Die WhatsApp-Nachricht der Emix-Gründer ist entlarvend, keine Frage. Aber sie ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist die Frage, warum ein Staat überhaupt mit solchen Leuten Geschäfte macht. Spanien hat seinen Fall juristisch abgeschlossen – ob das ein «Sieg der Institutionen» ist, wird sich zeigen, wenn die nächste Krise kommt. Die Schweiz wartet nicht auf ihren Sieg. Sie wartet darauf, dass jemand die richtigen Fragen stellt.

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