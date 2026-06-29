Martin Sonneborn und Gregor Gysi

Gregor Gysi und Martin Sonneborn touren mit ihrem «Kanzler-Duell der Herzen» durch die Republik. Was als Kabarettabend daherkommt, ist zugleich ein Befund über den Zustand der deutschen Opposition – und ein verstecktes Lehrstück über Minderheitenrechte.

Von Nico Stino

In der Lausitzhalle warten an diesem Abend angeblich 1580 Menschen darauf, dass das Vorgespräch endlich endet und der eigentliche Auftritt beginnt. Auf der Bühne sitzen zwei Männer, die zusammen ein halbes Jahrhundert Bundespolitik verkörpern: Gregor Gysi, Jurist, jahrzehntelanges Gesicht der Linken, und Martin Sonneborn, Chef der Satirepartei «Die Partei» und seit drei Legislaturperioden Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ihr gemeinsames Buch, aus Gesprächen montiert vom Publizisten Hans-Dieter Schütt, trägt den kämpferischen Titel «Kanzler-Duell der Herzen». Es ist ein Duell um ein Amt, das beide nie erhalten werden – und genau diese Pointe macht den Abend bemerkenswert. Begleitet von Moderator Hans-Dieter Schütt fochten die beiden den Abend zuvor schon in Marburg dasselbe Programm aus: Satire, Anekdoten, Mahnungen vor Weltlage und Aufrüstung, garniert mit Optimismus. Op-Marburg

Ein Duell um ein leeres Zentrum

Das Kokette an diesem Format ist sein Bezugspunkt. Wenn Sonneborn im Lausitzhallen-Gespräch süffisant anmerkt, man merke inzwischen, dass der Bundeskanzler «extrem unfähig und extrem unbeliebt» sei, dann ist das nicht nur Bühnenironie, sondern empirisch grundiert. Friedrich Merz regiert seit dem 6. Mai 2025 – und seine Bilanz in den Umfragen ist desolat. Seit Oktober denkt laut ZDF-Politbarometer eine Mehrheit, dass Merz keine gute Arbeit leistet; die Unzufriedenheit ist teils grösser als während der gesamten Kanzlerschaft von Olaf Scholz. ZDFheute Eine INSA-Erhebung für die «Bild am Sonntag» fiel noch deutlicher aus: Rund 70 Prozent der Wahlberechtigten zeigten sich mit der Arbeit von Merz unzufrieden, nur 21 Prozent zufrieden – ein Jahr nach Amtsantritt zählt der einstige Blackrock-Manager weltweit zu den unbeliebtesten Regierungschefs, unbeliebter bei den eigenen Wählern als Trump oder Erdoğan. Euronews

In dieses Vakuum stossen die beiden Veteranen. Dass ausgerechnet Gysis Partei davon profitiert, ist die ernsthafte Fussnote des Abends: In der INSA-Sonntagsfrage überholte die AfD die Union – CDU/CSU bei 24, die AfD bei 28 Prozent –, während die Linke mit elf Prozent zur SPD aufschloss. Euronews Wer das politische Kräftespiel sortiert, erkennt rasch: Das «Kanzler-Duell der Herzen» ist Kabarett über eine reale Schwäche. Die Opposition gegen Merz findet ihre vitalste Stimme nicht im Plenum, sondern auf der Tourneebühne.

Die wirkungslose Satire, die nicht aufhört

Sonneborn liefert die selbstironische Klammer gleich mit. Seine Magisterarbeit, erinnert er, trug den Titel «Absolute Wirkungslosigkeit moderner Satire». Er macht trotzdem weiter, in einem Umfeld, in dem – seine Worte – manche Zuhörer «alles Gesagte für bare Münze nehmen». Diese Spannung ist der wahre Gegenstand des Abends: Satire, die ihre eigene Folgenlosigkeit kennt und sie dennoch zelebriert.

Man kann das als müde Pose lesen. Man kann darin aber auch den ehrlichsten Befund über den Zustand der politischen Kommunikation erkennen. Wenn ein gewählter Europaabgeordneter erklärt, er stelle vor allem deshalb «Transparenz» über Brüssel und Strassburg her, weil die deutschen Medien dort kaum kritisch berichteten, dann verschiebt sich die Funktion: Die Satirefigur übernimmt eine Aufgabe, die eigentlich dem kritischen Journalismus zukäme. Das ist weniger komisch, als es klingt. Es ist ein Armutszeugnis für die etablierte Berichterstattung – und Sonneborn weiss das.

Der sorbische Trick: ein echtes Stück Verfassungsrecht

Hinter dem skurrilsten Wortwechsel des Abends steckt der seriöseste Gehalt. Sonneborn und Gysi spielen mit der Idee, sich «zum Sorben zu erklären» und eine sorbische Partei zu gründen. Was wie ein Gag wirkt, ist juristisch präzise: Gysi erläutert, weshalb sich für nationale Minderheiten der Aufwand lohnen könnte. Tatsächlich sind Parteien anerkannter nationaler Minderheiten in Deutschland von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) der dänischen Minderheit zieht deshalb bereits mit dem Stimmenanteil eines einzigen Sitzes in den Bundestag ein – ein Privileg, das die Sorben mangels eigener Partei bislang nicht nutzen.

Aus Schweizer Perspektive ist das doppelt aufschlussreich. Erstens, weil die Frage, wie ein politisches System kleine Gruppen repräsentiert, im eidgenössischen Föderalismus mit seinen Ständen und Sprachminderheiten anders, aber nicht weniger grundsätzlich beantwortet wird. Zweitens, weil Gysi selbst die Brücke schlägt: Seine Vorfahren, bemerkt er, stammten aus der Schweiz. Der Mann, der sich auf der Bühne halb im Scherz zum Sorben erklärt, trägt also einen Familiennamen mit eidgenössischen Wurzeln – und führt damit unfreiwillig vor, wie konstruiert, wie erklärbar nationale Zugehörigkeit am Ende ist. Identität als Willensakt: Das ist die staatsrechtlich interessanteste Pointe des Abends, und sie kommt als Kalauer daher.

Einordnung

Der Abend in der Lausitzhalle ist mehr als ein Promi-Plausch mit alkoholfreiem Radeberger. Er zeigt, wie sich politische Energie verlagert, wenn das institutionelle Zentrum schwach ist. Wo eine Regierung mit historischen Tiefstwerten kämpft und die Opposition zwischen radikalem Rand und zersplitterter Mitte zerfällt, wandert die schärfste Gesellschaftskritik auf die Kabarettbühne – ausgerechnet vorgetragen von zwei Männern, die ihre eigene Wirkungslosigkeit zum Programm erklärt haben.

Das ist amüsant und beunruhigend zugleich. Eine Demokratie, die ihre prägnantesten Stimmen in der Satire findet und ihre Verfassungsfragen im Gag verhandelt, hat ein Vergnügen daran – und ein Problem damit. Gysi und Sonneborn liefern beides. Wer genau hinhört, lacht über die Anekdoten aus der Manjo-Bar in Ost-Berlin und nimmt zugleich mit, dass die ernsten Sätze des Abends jene über Aufrüstung, Medienversagen und Minderheitenrecht waren – nicht die über das Bier.