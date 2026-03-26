MEINUNG & ANALYSE

Der Herausgeber des «Gloom, Boom & Doom Report» über Contrarian Investing, die Fehler des Sozialismus, die Grenzen von Bitcoin und warum ein junger Mensch heute noch nach Asien gehen sollte.

Marc Faber ist kein Mann, der seine Meinungen verbirgt. Der Schweizer Investor, der seit Jahrzehnten in Hongkong und heute vorwiegend in Nordthailand lebt, hat sich als Herausgeber des «Gloom, Boom & Doom Report» einen Namen gemacht — und nicht zuletzt durch eine konsequente Skepsis gegenüber Zentralbanken, staatlicher Einmischung und dem, was er als kollektive Selbsttäuschung der westlichen Finanzmärkte bezeichnet. In einem ausführlichen Gespräch äussert er sich zu Investmentphilosophie, geopolitischen Risiken, Gold, Bitcoin und der Frage, ob die Schweiz noch ein Land für Unternehmer sei.

Die Faszination für Kurslisten — ein Lebensthema

Schon als Kind habe ihn die Ranglisten fasziniert, erzählt Faber. Radrennresultate, der Giro d’Italia, die Tour de France — er verfolgte stets, wer an der Spitze stand und wie sich die Abstände verschoben. Diese Leidenschaft für Bewegung in Zahlen übertrug sich später auf Aktienkurse. Noch heute, mit Bloomberg-Terminal auf dem Schreibtisch, verbringt er täglich stundenlang damit, Kursentwicklungen weltweit zu beobachten — eine Beschäftigung, die er selbst mit einem leisen Schmunzeln als «blödsinnig» bezeichnet, die aber untrennbar zu seiner Arbeit als Börsenbrief-Herausgeber gehört.

Den Einstieg in die Finanzwelt machte Faber 1969 nach seinem Doktorat an der Universität Zürich. Er wählte die Stelle, die ihn am schnellsten nach New York brachte und am besten zahlte. Damals, erinnert er sich, lagen die Löhne relativ hoch, während Wohnungspreise und Lebenshaltungskosten noch erschwinglich waren — ein Verhältnis, das sich seither grundlegend umgekehrt habe und das er als wesentlichen Nachteil der heutigen Jugend betrachtet.

Hongkong, Drexel Burnham und der Schritt in die Selbstständigkeit

1973 übersiedelte Faber nach Hongkong, um für die Investmentbank White Weld das Asiengeschäft aufzubauen. Er bereiste Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien und die Philippinen auf der Suche nach Privatkunden — zunächst nicht offiziell seine Aufgabe, wie er einräumt, aber schlicht der einzige Weg, Geld zu verdienen. Nach der Übernahme von White Weld durch Merrill Lynch und Credit Suisse wechselte er zu Drexel Burnham, wo er das Hongkonger Büro aufbaute und später auch eine Niederlassung in Singapur führte. Als Drexel 1990 Konkurs anmeldete, gründete er sein eigenes Unternehmen — Marc Faber Ltd. —, das er bis heute betreibt.

Die Motivation dazu war nicht nur finanzieller Natur. Faber beschreibt ausführlich seinen Widerwillen gegen das Compliance-Wesen moderner Finanzinstitute: Leute, die «nichts von etwas verstehen», aber Vorschriften durchsetzen und damit unternehmerisches Handeln lähmen. Für ihn ist Freiheit keine Sentimentalität, sondern eine Voraussetzung produktiver Arbeit. Als selbstständiger Unternehmer habe er nie mehr Kopf- und Nackenschmerzen gehabt, die ihn bei Drexel plagten — ein körperliches Symptom, das er auf den institutionellen Druck zurückführt.

Diversifikation als Kernprinzip — und die Grenzen der Gewissheit

Fabers Investmentphilosophie hat sich über Jahrzehnte zu einem Modell verdichtet, das er mit ungewöhnlicher Bescheidenheit vorstellt: Je rund 25 Prozent Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle sowie Bargeld und festverzinsliche Obligationen. Kein Segment dominiert, weil er — und das betont er mit Nachdruck — schlicht nicht weiss, wie die Zukunft aussieht.

«Ich kann ja falsch fliegen», sagt er. Diese Bereitschaft zur Selbstkorrektur, die er als «Hard Way»-Lektion bezeichnen würde, entstammt frühen Verlusten: Mit 20’000 Franken aus Skiwettkämpfen kaufte er einst zwei bereits stark gefallene US-Aktien. Sie fielen weiter. Die Erkenntnis: Auch eine um 90 Prozent gefallene Aktie kann noch einmal um 70 oder 90 Prozent einbrechen.

Geografische Diversifikation ist für ihn genauso wichtig wie die Verteilung über Anlageklassen. Er kennt Menschen, die ihr gesamtes Vermögen durch Enteignungen in China oder Osteuropa verloren haben. Sein Fazit: Wer alles in einem Land konzentriert, trägt ein Risiko, das keine Renditeerwartung rechtfertigt. Heute findet er amerikanische Aktien hoch bewertet, europäische und Schwellenländerpapiere relativ günstig — eine Einschätzung, die laut Faber das Jahr 2025 erstmals seit einer Dekade auch tatsächlich bestätigt hat.

Gold, Silber, Öl — und ein reserviertes Urteil über Bitcoin

Seit vierzig Jahren kauft Faber monatlich Gold und Silber — als Absicherung gegen monetäre Inflation, nicht als Spekulationsvehikel. Im direkten Vergleich hält er derzeit Öl und Agrarprodukte wie Weizen für günstiger bewertet als Gold, weil die Inflation nicht alle Segmente gleichzeitig erfasst, sondern sich verschiebt: «Erst steigt diese Ecke im Raum, dann eine andere.»

Gegenüber Bitcoin zeigt sich Faber skeptisch, aber nicht dogmatisch ablehnend. Er hat früh gekauft — und früh wieder verkauft. Was ihn am Narrativ der digitalen Knappheit stört, ist weniger das Prinzip als die Ungewissheit über technologische Entwicklungen: Quantum Computing könnte, so sein Einwand, die Grundlagen des Protokolls verändern. Das Argument, man müsse sich dann zuerst um sechsstellige Bankcodes sorgen, lässt er gelten. Dennoch bleibt seine Haltung: Eine gut geführte Firma biete langfristig wahrscheinlich mehr Ertrag als Edelmetall. Aber in der gegenwärtigen Lage machen Gold und Silber «einen gewissen Sinn».

Was ihn bei Bitcoin grundsätzlich beschäftigt: die Frage, ob steigende Kryptowährungspreise Liquidität schaffen oder Liquidität lediglich abbilden — oder beides gleichzeitig. Er verweist auf Charles Kindlbergers Klassiker «Manias, Panics and Crashes» als lehrreiche Lektüre über wiederkehrende Spekulationszyklen, die sich von der Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts bis in die Gegenwart verfolgen lassen.

Kapitalismus, Sozialismus und die Schweizer Bequemlichkeit

Auf die Frage, ob eine erfolgreiche Gesellschaft zwangsläufig unternehmerisch träger werde, verweist Faber auf Joseph Schumpeter — dessen «Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie» er als stilistisch mühsam, inhaltlich aber unersetzlich bezeichnet. Schumpeter habe in seiner letzten Rede 1949 im New York Economics Club beschrieben, wie der Kapitalismus langsam sozialistisch wird. Diese Entwicklung hält Faber für historisch unvermeidlich, aber nicht akzeptabel.

Den Sozialismus kritisiert er als «antidynamisch» und «antiunternehmerisch» — ein System der Zwangsjacken, das private Initiative systematisch zerstöre. Noch schärfer fällt sein Urteil über die Grünen aus, die er als politische Kraft betrachtet, die wirtschaftliches Wachstum a priori ausschliesse. Zur Schweiz stellt er fest: Das Land sei im 19. Jahrhundert arm gewesen und arm geblieben bis in die Mitte des Jahrhunderts. Der Wohlstand sei durch Unternehmergeist entstanden — und könne durch dessen Abbau wieder verschwinden.

Trotzdem gibt er keine einfache Antwort auf die Frage, ob junge Menschen bleiben oder gehen sollen. Ein Teil solle bleiben und kämpfen, ein Teil gehen — je nach persönlicher Situation und Familienanbindung. Den Vorteil Asiens sieht er bis heute: Dort herrsche Selbstverantwortung, kein staatliches Auffangnetz schütze vor den Konsequenzen schlechter Entscheidungen. Das zwingt, so Faber, zu einer Disziplin, die er als schweizertypische Tugend beschreibt.

Lektüre, Lehrjahre und der harte Weg

Neben Kindlberger und Schumpeter empfiehlt Faber Adam Smiths «Wealth of Nations» sowie — als Lehrbuch, nicht als Weltanschauung — Paul Samuelsons «Volkswirtschaftslehre». Mit Samuelsons keynesianischem Ansatz ist er nicht einig, würdigt ihn aber als didaktisch überzeugenden Einstieg. Mehr symphatisiert er mit Friedrich Hayek und Ludwig von Mises; die österreichische Schule, die er durch Javier Milei in Argentinien für wiederentdeckt hält, sei von amerikanischen Ökonomen lange kleingemacht worden.

Auf die Frage, welchen Rat er seinem jüngeren Ich von 1990 geben würde, antwortet Faber nachdenklich: Er habe unglaublich viel Zeit mit Kundenwerbung verloren, die sich im Nachhinein nicht gelohnt habe. Gleichzeitig sei es schwer zu messen, was wirklich geholfen habe. Vieles, was wie Zeitverlust aussah — Nächte in Bars und Clubs — habe Beziehungen gestiftet, aus denen Kunden wurden. «Spekulanten», sagt er lakonisch, «sind die besten Kunden. Sie kaufen und handeln viel.»

Marc Faber ist Herausgeber des «Gloom, Boom & Doom Report» und lebt in Chiang Mai, Thailand. Das Gespräch wurde im Rahmen des Alan Frei Podcasts geführt.