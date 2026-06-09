Nico Stino

Der Schweizer Investor und Herausgeber des «Gloom, Boom & Doom Report», Marc Faber, hat sich in einem aktuellen Gespräch zu Finanzmärkten, Schweizer Innenpolitik, Geopolitik und der Rolle Chinas geäussert. Seine Einschätzungen fallen gewohnt unverblümt aus.

Private Equity: Blindes Kapital im Schlamm

Ausgangspunkt des Gesprächs war die aktuelle Malaise bei der Partners Group und ihren Evergreen-Fonds, bei denen Aktionäre nur maximal 62 Prozent ihres Kapitals zurückfordern können. Faber bezeichnete diese Konstrukte als «blindes Kapital» – Anleger wüssten schlicht nicht, was mit ihrem Geld geschehe. Er warnte explizit vor Private Equity und Private Debt, auch mit Blick auf Schweizer Versicherungsgesellschaften, die tief in solchen Fonds engagiert seien. Die Bewertungen seien vielfach fragwürdig – ob absichtlich oder nicht, lasse sich von aussen nicht beurteilen.

Spekulationswelle auf dem Höhepunkt

Die gegenwärtige Begeisterung an den Börsen – für Kryptowährungen, KI-Aktien, Halbleiter und Technologiewerte – hält Faber für ein klassisches Symptom eines Markthöchststandes. Die meisten amerikanischen Aktien hätten ihren Höhepunkt bereits 2021/22 mit den Meme-Stocks erreicht und seien seither stark gefallen. Was den Index weiter nach oben getrieben habe, seien rund 20 Titel – die «Magnificent Seven» und AI-Werte.

Die bevorstehenden Börsengänge von Anthropic, OpenAI und SpaceX wertet er nicht als Aufbruch, sondern als Warnsignal: «Das ist ein Symptom eines Börsenspitzes, von dem man während Jahren fallen wird.» Er würde keine dieser Aktien kaufen.

Inflation in der Schweiz: offiziell inexistent, faktisch spürbar

Trotz offiziell tiefer Inflationszahlen gehört die Schweiz zu den teuersten Ländern der Welt – das bestätigen laut Faber zahlreiche ausländische Besucher. Er relativiert die Kritik jedoch: Ein Schweizer Haushalt erhalte kostenlose Bildung vom Kindergarten bis zur Universität, Kinderzulagen und eine funktionierende Infrastruktur – Tram, Bahn, Post. Was man in der Schweiz bezahle, bekomme man auch. Das sei anderswo nicht selbstverständlich.

Thailändische Aktien: günstige Dividendenperlen

Als attraktive Alternative zu überbewerteten westlichen Märkten nennt Faber die Börse Bangkok. Ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio aus 20 thailändischen Titeln könne eine Dividendenrendite von 6 bis 7 Prozent erzielen – ein langfristiger Schutz, sofern die Dividenden stabil bleiben. Der Markt sei jedoch wenig liquide: Beträge über 100 Millionen Dollar liessen sich kaum investieren, ohne die Kurse zu bewegen.

Einwanderung und Infrastruktur: Faber will 8 Millionen

Zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» äussert sich Faber klar: Er würde die Bevölkerungszahl sogar auf 8 Millionen reduzieren. Als er aufgewachsen sei, habe die Schweiz rund 6 Millionen Einwohner gezählt. Heute seien es knapp 10 Millionen – und die Infrastruktur sei darauf schlicht nicht ausgerichtet. Strassen und Bahnen seien überlastet. Technologische Alternativen wie Drohnentaxis hält er für interessant, aber noch weit von einer praktikablen Massenlösung entfernt.

Demokratie, Vermögensungleichheit und käufliche Sozialisten

Faber übt grundsätzliche Kritik am allgemeinen Wahlrecht: Das Konzept, dass jedermann wählen könne, sei historisch ein Fehlkonzept. Die Vermögensungleichheit – auch in der Schweiz – bezeichnete er als «Sauerei», von der er persönlich profitiert habe. Die Sozialisten seien dabei keine Gegenkraft, sondern Teil des Problems: «Die reichen Leute haben die Sozialisten sehr gern, weil sie sie leicht bezahlen können.»

Geopolitik: Hormuz, Gaza, China

Die amerikanische Präsenz im Nahen Osten hält Faber für eine «völlige Dummheit», aus der sich keine Partei mehr ohne Gesichtsverlust zurückziehen könne. Netanyahu bezeichnet er als «Zionisten und Mörder», dessen politisches Überleben vom Fortgang des Konflikts abhänge. Zur Kontrolle der Strasse von Hormuz: Alle umliegenden Mächte – China, Indien, Russland, Türkei, die arabischen Staaten – lehnten eine amerikanische Dominanz dort ab. Das werde eine «lange Story».

Schweiz und China: Der Zug fährt ab

China überholt Europa – nicht ein wenig, sondern weit, so Faber. In der Technologie, im Fahrzeugbau, in der Produktion. Die Schweizer hätten zu lange geglaubt, die Chinesen setzten nur Schuhe zusammen, während Schweizer Genies erfänden. Das sei ein Irrtum. China produziere jährlich Hunderttausende Ingenieure, Mathematiker und Physiker.

Die Zukunft der Schweiz liege nicht in der EU-Integration – die er als «totale Katastrophe» bezeichnet –, sondern in Märkten wie China, Indien, Indonesien, Brasilien und Kasachstan. Die europäischen Märkte schrumpften. Der Zug nach China sei für die Schweiz wahrscheinlich jedoch schon weitgehend abgefahren.

Sein abschliessendes Bild ist düster und treffend zugleich: Die Schweiz sitze in einer Erstklasskabine – aber die Kabine befinde sich im Sinkflug.