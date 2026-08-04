Am 4. August 2026 wäre Mani Matter neunzig Jahre alt geworden. Wer den Namen hört, denkt an «Ds Zündhölzli», an «Dr Ferdinand isch gstorbe», an einen Berner Chansonnier mit Gitarre und Mundart-Witz. Doch hinter dem bekannten Repertoire steckt ein Mensch, der komplizierter war, als das Klischee es zulässt.

Ein Werk, das grösser ist als seine Hits

Die bekannten Lieder sind nur ein Bruchteil dessen, was Matter geschrieben hat. Zahlreiche Stücke schafften es nie auf eine Schallplatte – allein in seinen letzten zwei Lebensjahren entstanden vierzig neue Lieder. Der Berner Liedermacher, den man als abgeschlossenes Kapitel der Schweizer Kulturgeschichte behandelt, hinterliess ein Werk, das bis heute nicht vollständig aufgearbeitet ist.

Sprachwitz als Familienerbe

Sein Name selbst ist eine kleine Geschichte für sich. Matters Mutter Wilhelmina Haan stammte aus Holland und nannte ihren Sohn ursprünglich Jan – niederländisch für Hans Peter. Weil seine Schwester den Namen nicht aussprechen konnte, wurde daraus «Mani». Vater Erwin, ebenfalls Jurist, brachte den Kindern bei, Ortsnamen wie Verben zu konjugieren: «Ich bell in Zona, du bellst in Zona, er bellt in Zona.» Der Sprachwitz, für den Matter später berühmt wurde, war offenbar Familientradition.

Der Sänger, der sich nicht als Sänger sah

1971 bekannte Matter öffentlich, er identifiziere sich nicht gerne mit seiner Rolle als Musiker. Juristerei, Philosophie, Theologie und Politik waren ihm mindestens ebenso wichtig. Er war Jurist und Berner Stadtangestellter – das Chansonschreiben blieb für ihn eine von mehreren Leidenschaften, nicht die zentrale Identität.

Kein deprimierter Melancholiker

Das Bild vom traurigen, verdüsterten Matter greift laut Biograf Wilfried Meichtry zu kurz. Matter sei am Ende seines kurzen Lebens weder depressiv noch bloss traurig gewesen. Lieder wie «Warum syt dir so truurig?» – sein letztes, nie auf Platte aufgenommenes Stück – zeigen einen Menschen, der ebenso witzig wie nachdenklich war. Darin fragte er sich, weshalb Menschen traurige Gesichter machen, obwohl es ihnen eigentlich gutgeht.

Ein politischer Linksruck

In den 1970er-Jahren bewegte sich Matter spürbar nach links. Ein Aufenthalt in Cambridge schärfte laut seiner Frau Joy seinen politischen Blick. Öffentlich fragte er sich, ob die Schweiz nicht wichtigere Aufgaben hätte, als das Bankgeheimnis zu verteidigen. Meichtry beschreibt ihn schlicht: «Er wurde politisch radikaler.»

Das Libretto, das seinen eigenen Tod vorwegnahm

Die vielleicht unheimlichste Facette: 1972 schrieb Matter das Libretto «Der Unfall» für eine gemeinsame Anti-Oper mit dem Komponisten Jürg Wyttenbach. Es blieb unvollendet. Darin schildert er einen Autounfall, bei dem ein unachtsamer Fussgänger überfahren wird. Im selben Monat starb Mani Matter selbst bei einem Autounfall. Erst 43 Jahre später vertonte Wyttenbach den Text vollständig – uraufgeführt am Lucerne Festival.

Der Reporter am Unfallort

Der später bekannte Gerichtsreporter Viktor Dammann arbeitete 1972 für die Bildagentur Keystone und machte die ersten Fotos der Unfallstelle bei Kilchberg. Er hielt gerade die Türfalle in der Hand, als das Telefon klingelte: Matter werde für ein Konzert in Rapperswil erwartet, niemand wisse, wo er stecke. Kurz darauf bestätigte die Kantonspolizei den Unfall.

Joy Matter und der Kampf um das Erbe

Nach dem Tod ihres Mannes zog die ehemalige Berner Gemeinderätin Joy Matter drei Kinder gross und verwaltete den literarischen Nachlass. Sie wehrte sich konsequent gegen politische und kommerzielle Vereinnahmung des Werks. Freude bereitete es ihr hingegen, wenn junge Menschen an Klimastreiks Lieder wie «Dene wos guet geit» sangen – für sie ein Beweis, dass Matters Texte nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Bilanz

Neunzig Jahre nach seiner Geburt bleibt Mani Matter ein Widerspruch, den die Schweiz gerne glättet: der heitere Mundart-Poet, der zugleich ein politisch radikalisierter Skeptiker war; der Unterhalter, der ein Libretto über den eigenen Tod schrieb, bevor er starb. Gerade diese Brüche erklären, weshalb seine Lieder auch heute noch gesungen werden – nicht als nostalgisches Kulturgut, sondern als Stimme, die noch etwas zu sagen hat.

https://youtu.be/gqPUscsWE_I?si=20LQKJpaY3zNX4rN