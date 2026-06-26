«Man macht es perfide» – Architekt Urs über Wohnungsnot, Kirchensteuern und Windpark-Lügen

Ein Gespräch über das, was in der Schweiz nicht mehr stimmt – und worüber die Medien lieber schweigen.

Von Nico Stino

Urs ist Architekt. Er kennt die Schweizer Bauwirtschaft von innen, hat Beratungsmandate in der Grenzregion Thurgau–Baden-Württemberg, besitzt eine eigene Liegenschaft und beobachtet seit Jahrzehnten, wie das Land mit seinen Ressourcen umgeht – mit Wohnraum, mit Steuergeldern, mit Energie. Im Gespräch mit Swissvox zeichnet er ein Bild, das wenig schmeichelhaft ist: für die Politik, für die Medien, für das System insgesamt.

Die Rechnung, die niemand machen will

Der Ausgangspunkt ist nüchtern und arithmetisch. Die Schweizer Bauwirtschaft – Baumeister, Gewerke, alle zusammen – kann pro Jahr maximal rund 50’000 neue Wohnungen erstellen. Das ist die absolute Kapazitätsgrenze, und selbst diesen Wert erreicht sie selten.

Gleichzeitig beträgt die Nettozuwanderung in die Schweiz nach Angaben des Bundesamts für Statistik im langjährigen Durchschnitt rund 70’000 Personen pro Jahr. Urs schätzt die reale Zahl höher ein: Kurzaufenthalter unter zwölf Monaten werden statistisch nicht erfasst, Asylsuchende im laufenden Verfahren ebenfalls nicht, Sans-Papiers sowieso nicht. «Wahrscheinlich sind wir bei 80’000», sagt er.

Nun sind nicht alle Zugewanderten Einzelpersonen. Aber auch die bestehende Wohnbevölkerung – Schweizerinnen und Schweizer wie Ausländerinnen und Ausländer – hat Kinder, die irgendwann eigene Haushalte gründen. Auch sie brauchen Wohnungen.

Das Resultat: Ein jährliches Defizit von mindestens 30’000 Wohneinheiten. Über zehn Jahre summiert das zu 300’000 fehlenden Wohnungen. Die Konsequenz liegt auf der Hand – steigende Mieten, verdichtete Märkte, Verdrängung. «Und das ist nur der Wohnungsbau», sagt Urs. «Von Kindergärten, Schulen, Strassen und Bahnen reden wir noch gar nicht.»

Die politische Reaktion? Diskussion. Kommissionen. Studien. Und der gelegentliche Hinweis, Rentnerinnen und Rentner sollten doch in kleinere Wohnungen umziehen, damit Platz für Neuankömmlinge entstehe.

Urs reagiert auf diesen Vorschlag ohne Umschweife: «Jemand, der sein ganzes Leben in der Schweiz gearbeitet hat, der diesen Wohlstand mitaufgebaut hat – warum soll der jetzt zurücktreten, damit noch mehr Leute reinkommen können?» Er selbst rechnet sich irgendwann zu dieser Generation. Und er sehe nicht ein, weshalb das Resultat eines Arbeitslebens am Ende abgetreten oder gar enteignet werden solle – wie es in Deutschland teilweise diskutiert werde.

Das stille Geschäft der Kirche

Mitten ins Gespräch fällt eine Frage fast beiläufig – und öffnet eine Debatte, die in der Öffentlichkeit kaum geführt wird: Zahlen Unternehmen in der Schweiz Kirchensteuer?

Die Antwort ist ja. Und sie ist weitreichender, als die meisten ahnen.

In 21 von 26 Kantonen sind juristische Personen – also GmbHs, AGs, Einzelfirmen – grundsätzlich kirchensteuerpflichtig. Das Bundesgericht hat diese Praxis mehrfach bestätigt mit der Begründung, juristische Personen könnten sich nicht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen. Sie haben, wie das Gericht festhält, kein Gewissen. Zahlen müssen sie trotzdem.

Die Steuer berechnet sich auf Basis des Unternehmensgewinns, der Satz variiert je nach Kanton und Gemeinde. Im Kanton Zürich zahlten Unternehmen bereits 2016 rund 140 Millionen Franken an die katholische und reformierte Kirche. Schweizweit fliessen den Landeskirchen über den Unternehmenskanal jährlich rund 1,8 Milliarden Franken zu.

Urs bringt die Absurdität auf den Punkt: «Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Privat zahle ich keine Kirchensteuer mehr. Aber meine Firma zahlt sie – und ich kann sie mit der Firma nicht austreten.»

Die Frage, ob muslimische Firmeninhaber ebenfalls Kirchensteuer entrichten, beantwortet das Gesetz eindeutig: Ja. Religion, Konfession oder Weltanschauung der Eigentümer spielen keine Rolle. Die Steuerpflicht gilt unabhängig davon, ob die Eigentümer der begünstigten Kirche angehören oder nicht.

Urs zieht daraus eine nüchterne Konsequenz: Ein streng gläubiger muslimischer Unternehmer hätte starke fiskalische Anreize, seinen Gewinn zu minimieren oder den Firmensitz in einen der fünf steuerfreien Kantone zu verlegen – Basel-Stadt, Genf, Schaffhausen, Aargau oder Appenzell Innerrhoden. «So einfach ist das.»

Windparks: Was die Studie sagt, die niemand zitieren will

Das dritte grosse Thema des Gesprächs ist die Windenergie. Urs war, wie er bekennt, in jungen Jahren selbst ein Befürworter. Heute hat er seine Meinung grundlegend revidiert.

Auslöser war unter anderem eine Langzeitstudie der Universität Mainz, die zwei Bevölkerungsgruppen von je 20’000 bis 30’000 Menschen verglich – eine lebte in unmittelbarer Nähe eines Windparks, die andere nicht. Das Ergebnis: signifikant erhöhte Herzrhythmusstörungen und Herzschädigungen bei der Windpark-nahen Gruppe. Die Schädigung trat bereits in einem Radius von 1,5 bis 2 Kilometern auf. Der Infraschall – tieffrequente Schallwellen mit sehr langen Wellenlängen – ist nach aktuellem Kenntnisstand bei Frequenzen wirksam, die sich bis auf 10 bis 15 Kilometer ausbreiten können.

Politisch brisant ist die Studie vor allem für dicht besiedelte Kantone wie Zürich, der gegenwärtig rund 16 potenzielle Windpark-Standorte prüft und Windmessungen durchführt.

Urs verweist zudem auf ein strukturelles Problem der Windenergie: Sie produziert keinen kontinuierlichen Strom. Um die Schwankungen auszugleichen, braucht es Grundlastkraftwerke – Kohle, Gas oder Atom. Die ersten beiden gelten als klimaschädlich, bleiben also Kernkraftwerke. «Man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus», sagt er.

Dazu kommen Kosten: Eine moderne Windturbine – etwa die Vestas V172 mit 7,2 Megawatt – schlägt inklusive Fundament und Installation mit rund 12,9 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommen Betrieb, Wartung, und am Ende: Entsorgung. Die Rotorblätter aus Verbundwerkstoffen gelten als Sondermüll.

In Deutschland haben mehrere grosse Energieversorger ihre Investitionen in Offshore-Windparks bereits eingestellt, nachdem die Subventionen ausgelaufen sind. «Wir zahlen Steuergelder für Sondermüllanlagen», resümiert Urs.

Apropos Steuergelder: Landeigentümer und Gemeinden, die Pachtzahlungen für Windpark-Standorte entgegennehmen, bewegen sich nach Urs’ Darstellung rechtlich in einer Grauzone. Das bäuerliche Bodenrecht der Schweiz deckelt den Pachtzins nach oben. Bei den üblichen Vergütungen für Windrad-Standorte werde diese Grenze deutlich überschritten – mit potenziell strafrechtlichen Konsequenzen für die Verpächter.

Schlussbemerkung

Das Gespräch mit Urs dauerte 46 Minuten. Es war kein politisches Manifest und kein Parteidokument. Es war das, was in der Schweiz selten geworden ist: eine direkte, ungeschönte Bestandsaufnahme von jemandem, der in der Realität der Bauwirtschaft arbeitet, Steuern zahlt und die Entwicklung des Landes über Jahrzehnte verfolgt hat.

Die Zahlen, die Urs nennt, sind überprüfbar. Die Fragen, die er stellt, sind berechtigt. Die Antworten der Politik bleiben – vorerst – aus.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, einem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.