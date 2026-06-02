Das Screening-Paradox — und was Frauen darüber wissen sollten

von Nico Stino

Stellen Sie sich vor, Sie gehen gesund zum Arzt. Sie haben keine Beschwerden, keinen Schmerz, kein tastbares Knötchen. Zwei Wochen später sitzt Ihnen ein Onkologe gegenüber und spricht über Chemotherapie. Was dazwischen liegt, ist ein Röntgenbild — und eine Kette von Entscheidungen, die das Leben einer Frau für immer verändern kann. Manchmal zu Recht. Manchmal nicht.

Die Mammografie gilt als Goldstandard der Brustkrebsfrüherkennung. In der Schweiz werden Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre zum Screening eingeladen. Das Versprechen: früh erkennen, früh behandeln, Leben retten. Doch hinter diesem Versprechen verbirgt sich eine unbequeme statistische Wahrheit, über die in Arztpraxen, Gesundheitsbehörden und Medien auffallend wenig gesprochen wird.

250 Alarme, 185 falsche

Die Zahlen sind bekannt — sie stehen sogar auf der Website des Universitätsspitals Zürich, wer danach sucht. Von 1000 Frauen, die ab dem 50. Lebensjahr regelmässig alle zwei Jahre an der Mammografie teilnehmen, erhalten 250 einen auffälligen Befund. Bei 185 von ihnen stellt sich dieser Befund nach weiteren Untersuchungen als falsch-positiv heraus. Gutartig. Kein Krebs. Falscher Alarm.

Das sind keine Einzelfälle und keine statistischen Ausreisser. Das ist die erwartbare, einkalkulierte Fehlerquote eines Massenscreenings. Und diese Fehlerquote hat Konsequenzen: psychische Belastung, Folgeuntersuchungen, Biopsien, und — in manchen Fällen — Operationen und Therapien, die rückblickend unnötig waren.

Das Luzerner Kantonsspital beziffert die falsch-positive Rate im Screening auf rund 20 Prozent. Gleichzeitig gibt es falsch-negative Befunde: Rund 10 Prozent der tatsächlichen Brustkrebserkrankungen werden von der Mammografie nicht erfasst. Die Frau erhält Entwarnung — und hat trotzdem Krebs, der nun unentdeckt weiterwächst.

Ein Instrument, das 20 Prozent zu viel und 10 Prozent zu wenig findet, ist kein Präzisionsinstrument. Es ist ein statistisches Sieb.

Das Schweigen über die Überdiagnose

Noch heikler als die falsch-positiven Befunde ist ein Konzept, das in der Fachsprache «Überdiagnose» heisst und das selbst viele Patientinnen nicht kennen. Gemeint sind Tumoren, die zwar real existieren, die aber im Laufe des Lebens der betroffenen Frau niemals klinisch auffällig geworden wären. Tumoren, die still und harmlos geblieben wären — bis zum natürlichen Tod aus einem anderen Grund. Durch das Screening werden sie entdeckt. Durch die Entdeckung werden sie behandelt. Und durch die Behandlung entsteht Schaden, wo ohne Screening keiner entstanden wäre.

Das ist keine Randthese von Medizinkritikern. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) schätzt die Überdiagnose-Rate auf 6,5 Prozent aller Screeningdiagnosen, wobei die Spanne in verschiedenen Studien zwischen 1 und 22 Prozent liegt. Das entspräche, auf die Schweizer Zahlen hochgerechnet, Hunderten von Frauen jährlich, die eine Brustkrebsdiagnose erhalten — und behandelt werden — für einen Tumor, der ihnen nie geschadet hätte.

Die offizielle Medizin räumt das ein. Das Bundesamt für Gesundheit, das USZ, das LUKS — sie alle nennen Überdiagnose und Übertherapie als anerkannte Nachteile des Mammografie-Screenings. Aber sie tun es im Konjunktiv, im Kleingedruckten, eingebettet in die Botschaft, dass der Gesamtnutzen überwiege.

Stimmt das? Möglicherweise. Aber die Frage, wer diese Abwägung trifft — und ob die betroffene Frau sie überhaupt informiert nachvollziehen kann —, wird selten gestellt.

Die kumulative Falle

Es gibt noch eine Zahl, die in keiner Screening-Einladung steht. Wer einmal am Mammografie-Screening teilnimmt, hat beim ersten Mal eine Falsch-Positiv-Wahrscheinlichkeit von rund 4 Prozent. Das klingt beherrschbar. Doch wer — wie empfohlen — zehn Mal in zwanzig Jahren zum Screening geht, hat laut einer in der Fachzeitschrift «MMW — Fortschritte der Medizin» publizierten Analyse eine kumulative Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent, irgendwann einen falschen Alarm zu erhalten. Bei jährlichem Screening über zwanzig Jahre liegt diese Wahrscheinlichkeit sogar bei 60 Prozent.

Mit anderen Worten: Wer dem offiziellen Rat folgt, hat gute Chancen, irgendwann mit einem Verdachtsbefund konfrontiert zu werden — der sich im Nachhinein als Fehlalarm entpuppt. Mitsamt den damit verbundenen Wochen der Ungewissheit, den Folgeuntersuchungen und dem bleibenden Unbehagen.

Das ist keine Fehlfunktion des Systems. Das ist das System.

Was nach dem Befund passiert

Wer jetzt befürchtet, nach einem auffälligen Mammografie-Befund sofort auf dem Operationstisch zu landen, kann sich in einem Punkt beruhigen: Die Mammografie ist nie der letzte Schritt. Sie ist — zumindest in ordentlich geführten Screeningprogrammen — immer nur der erste.

Nach einem auffälligen Befund folgen weitere Bildgebungen, ein Ultraschall, und im Verdachtsfall eine Gewebeentnahme (Biopsie), die histologisch im Labor ausgewertet wird. Erst wenn die Biopsie eindeutig Krebs nachweist, folgt die Diagnose. Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation werden erst dann eingeleitet — nicht aufgrund eines Röntgenbildes allein.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Diese Abklärungskaskade dauert Wochen. Wochen, in denen Frauen mit einem Verdacht leben, der sich womöglich auflöst — oder bestätigt. Die psychologische Belastung ist real, auch wenn sie von Fachleuten als «vorübergehend» eingestuft wird.

Neue Technologien, alte Probleme

Die Mammografie ist nicht statisch. Die Tomosynthese — ein 3D-Schichtverfahren — zeigt vielversprechende Ergebnisse: Studien belegen eine um 41 Prozent höhere Detektionsrate und 15 Prozent weniger falsch-positive Befunde im Vergleich zur klassischen Mammografie. Künstliche Intelligenz wird als Zweitleserin eingesetzt und soll die Detektionsrate um weitere 20 Prozent verbessern.

Mehr entdecken, weniger Fehlalarme — das ist der richtige Weg. Aber er beantwortet die grundsätzliche Frage nicht: Was ist mit den entdeckten Tumoren, die sich ohne Eingriff nie bemerkbar gemacht hätten? Bessere Technik findet mehr. Ob das, was sie findet, immer behandlungsbedürftig ist, ist eine andere Frage — und die schwierigere.

Das strukturelle Problem

Die Mammografie steht stellvertretend für ein breiteres Dilemma in der modernen Präventionsmedizin. Je früher und flächendeckender gescreent wird, desto mehr wird gefunden. Je mehr gefunden wird, desto mehr wird behandelt. Und je mehr behandelt wird, desto besser sehen die Überlebensstatistiken aus — auch dann, wenn ein Teil dieser «Überlebenden» ohnehin nie krank geworden wäre.

Das ist kein böser Wille. Es ist ein systemimmanentes Problem, das in der Epidemiologie unter dem Begriff «Lead-Time-Bias» und «Length-Time-Bias» beschrieben wird: Tumoren, die früh entdeckt werden, scheinen länger überlebt zu werden — weil der Uhrzeiger der Diagnose vorgestellt wurde, nicht weil die Prognose tatsächlich besser ist. Langsam wachsende, gutartige Tumoren werden bevorzugt entdeckt — was die Erfolgsstatistik des Screenings schönt.

Das System hat also einen strukturellen Anreiz, genau jene Fälle zu «retten», die keiner Rettung bedurft hätten. Und es hat einen blinden Fleck für die aggressiven Tumoren, die zwischen zwei Screeningrunden auftreten und oft als Intervallkarzinome zu spät entdeckt werden.

Was Frauen verdienen: eine echte Entscheidungsgrundlage

Die Frage ist nicht, ob die Mammografie nutzlos ist. Sie ist es nicht. Für bestimmte Hochrisikogruppen — Frauen mit familiärer Vorbelastung, genetischen Mutationen (BRCA1/2), dichtem Brustgewebe — ist das engmaschige Screening medizinisch sinnvoll und kann Leben retten.

Die Frage ist, ob Frauen die Vollständigkeit der Information erhalten, die sie für eine autonome Entscheidung bräuchten. Und da liegt der eigentliche Mangel. Wer eine Screening-Einladung erhält, liest selten von kumulativen Falsch-Positiv-Raten, von Überdiagnose-Prozentsätzen oder von Tumoren, die sich ohne Eingriff nie bemerkbar gemacht hätten.

Was Frauen erhalten, ist eine Einladung. Was sie verdienen, ist eine Entscheidungsgrundlage.

Die Schweizer Screening-Programme erfüllen in vielen Bereichen hohe Qualitätsstandards — besser als in vielen anderen Ländern. Das ist anzuerkennen. Aber Qualitätsstandards im Verfahren entbinden nicht von der Pflicht zur Transparenz über die Grenzen des Verfahrens. Die Überdiagnose ist keine Fehlinformation aus dem Internet. Sie ist eine anerkannte, in Fachzeitschriften publizierte, von Behörden eingeräumte Realität. Sie verdient denselben Platz im öffentlichen Diskurs wie die Erfolgsgeschichten der Früherkennung.

Denn auch jene Frauen, die nach einer falschen Diagnose behandelt wurden, verdienen eine Antwort. Und jene, die niemals erkrankt wären — aber glauben, gerettet worden zu sein — verdienen zumindest die Chance, das zu wissen.

Gute Frage — und die Antwort ist differenzierter als bei der Mammografie. Die Koloskopie schneidet in der Überdiagnose-Debatte deutlich besser ab, hat aber andere strukturelle Probleme. Hier direkt der Artikel:

Die Darmspiegelung: Schutzschild oder Geschäftsmodell?

Was die Koloskopie wirklich leistet — und wo das System aus dem Ruder läuft

von Nico Stino

Wer das fünfzigste Lebensjahr überschreitet, kennt das Ritual. Der Hausarzt empfiehlt es, die Krankenkasse zahlt es, und irgendwann liegt man auf der linken Seite, leicht sediert, während ein anderthalb Meter langer Schlauch seinen Weg durch den Dickdarm nimmt. Die Koloskopie — die grosse Darmspiegelung — gilt als eine der wirksamsten Präventionsmassnahmen der modernen Medizin. Und im Unterschied zur Mammografie stimmt das sogar — mit Einschränkungen, die kaum jemand kennt.

Was die Koloskopie besser macht als die Mammografie

Fangen wir mit dem an, was die Zahlen tatsächlich belegen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg wertete die Daten der ersten zehn Jahre des deutschen Vorsorge-Koloskopie-Programms aus — 4,4 Millionen Untersuchungen. Das Fazit war eindeutig: Durch diese Untersuchungen wurden rund 180’000 Darmkrebsfälle verhütet. Dem standen nur 4500 Überdiagnosen gegenüber.

Zum Vergleich: Bei der Mammografie liegt die Überdiagnose-Rate je nach Studie zwischen 10 und 22 Prozent aller Screeningdiagnosen. Die Koloskopie schneidet bei der Überdiagnose deutlich besser ab als andere Programme zur Krebsfrüherkennung — bei Teilnehmern unter 75 Jahren führten nur 0,4 Prozent der Darmspiegelungen zu einer Überdiagnose.

Der Grund liegt in der Natur des Eingriffs. Die Koloskopie ist nicht nur ein Diagnosewerkzeug — sie ist gleichzeitig ein Therapieinstrument. Entdeckt der Arzt einen Polypen, entfernt er ihn in der Regel sofort. Damit wird aus einer potenziellen Krebsvorstufe eine behandelte Läsion — bevor sie zum Problem wird. Das ist der entscheidende strukturelle Vorteil gegenüber der Mammografie, die nur fotografiert, aber nicht eingreift.

Und der Nutzen ist altersabhängig: Die Wahrscheinlichkeit, durch die Endoskopie einem Krebsfall vorzubeugen, ist am höchsten, wenn die Untersuchung um das 60. Lebensjahr vorgenommen wird. Mit steigendem Alter der Screening-Teilnehmer steigt auch die Rate der Überdiagnosen.

Die unbequeme Seite: Komplikationen, die selten erwähnt werden

So weit die gute Nachricht. Die schlechte liegt im Verfahren selbst.

Eine Koloskopie ist kein harmloses Röntgenbild. Es handelt sich um einen invasiven Eingriff, bei dem ein Fremdkörper durch den gesamten Dickdarm geführt wird. Bei einer rein diagnostischen Koloskopie — also ohne Eingriff — tritt eine Perforation der Darmwand etwa einmal pro 3000 Untersuchungen auf. Wird gleichzeitig ein Polyp entfernt, steigt das Risiko deutlich: Ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen der Polypengrösse und dem Perforationsrisiko wurde nachgewiesen.

Eine Darmperforation ist kein Bagatell. Perforationen des Kolons können durch unmittelbare massive bakterielle Translokation zur sekundären Peritonitis mit septischem Verlauf führen — mit entsprechend hoher Morbidität und Mortalität. Kurz: Aus einem Vorsorgeeingriff kann im schlimmsten Fall ein lebensbedrohlicher Notfall werden.

Die Perforationsgefahr erhöht sich weiter, wenn gleichzeitig mittels Schlinge ein Polyp entfernt wird — auf dieses Risiko muss der Patient explizit hingewiesen werden. Dass das in der Praxis nicht immer geschieht, zeigen Gerichtsurteile: Ein Patient, bei dem nach einer Polypektomie eine Darmperforation eine Sigmaresektion erforderlich machte, erhielt nach unzureichender Aufklärung 70’000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Das Polypen-Problem: Wenn gut gemeint zu viel wird

Hier liegt das eigentliche Graufeld der Koloskopie — und der Bereich, in dem das System tatsächlich in die Richtung eines Geschäftsmodells kippt.

Wer eine Darmspiegelung macht, findet häufig Polypen. Das ist bei Menschen über 50 statistisch nichts Ungewöhnliches. Mediziner unterscheiden hyperplastische von neoplastischen Polypen. Hyperplastische Polypen bestehen aus Gewebe, das alle Eigenschaften seines Ursprungsgewebes behalten hat — sie sind in aller Regel harmlos.

Trotzdem werden sie in der Regel entfernt. Und wer einen Polypen hatte, bekommt früher zur nächsten Kontrolle: Erweisen sich entfernte Polypen als neoplastisch, ist je nach Anzahl und Grösse nach relativ kurzer Zeit — ein bis drei Jahre — eine erneute Darmspiegelung zur Kontrolle erforderlich.

So entsteht eine Kaskade. Wer einmal einen Polypen hatte — und sei er noch so klein und biologisch harmlos — landet auf einem engmaschigen Kontrollplan. Jede Kontrolle kostet, birgt Risiken, und kann ihrerseits wieder Befunde produzieren. Das System belohnt Aktivität, nicht Zurückhaltung.

Das Lebenszeitrisiko, an Darmkrebs zu erkranken, beträgt in Deutschland derzeit rund 5 Prozent bei Frauen und 6,5 Prozent bei Männern. Laut einer grossen randomisierten Studie reduziert eine Vorsorgekoloskopie das Risiko von Darmkrebs über zehn Jahre von 1,2 auf ungefähr 0,8 bis 0,9 Prozent. Das ist eine reale, aber bescheidene Risikoreduktion. Die Frage, die selten gestellt wird: Lohnt sich das für jeden — und zu welchem Preis?

Der Stuhltest als unterschätzte Alternative

Was kaum bekannt ist: Es gibt eine deutlich weniger invasive Alternative — den Stuhlbluttest (FIT, fäkaler Immunchemischer Test). Er sucht nach mikroskopischen Blutspuren im Stuhl, die auf Polypen oder frühe Tumoren hinweisen können.

Neue Evidenz einer grossen spanischen randomisierten Studie zeigt, dass der Nutzen eines FIT-Screenings alle zwei Jahre als gleichwertig zu einer Koloskopie über zehn Jahre einzuordnen ist.

Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Ein einfacher Stuhltest — unangenehm, aber risikolos — soll dieselbe Schutzwirkung haben wie der invasive Eingriff? Die Fachgesellschaften nehmen das zur Kenntnis, empfehlen die Koloskopie aber weiterhin als Goldstandard. Die Frage, welches Interesse hinter dieser Hierarchie steht, stellt sich von selbst.

In Europa liefert der Okkultbluttest bei etwa 50 von 1000 Teilnehmern ein positives Ergebnis, ohne dass hinterher Darmkrebs entdeckt wird — auch hier also falsch-positive Fälle, die dann zur Koloskopie führen. Aber das Risiko liegt beim Folgeeingriff — nicht beim Test selbst.

Das Geschäftsmodell

Wer bezahlt, fragt nach dem Nutzen. Eine Koloskopie kostet je nach Land und System zwischen 500 und 1500 Franken. In der Schweiz übernimmt die Grundversicherung die Kosten des Screenings ab 50 Jahren. Das ist sinnvoll — wenn der Eingriff indiziert ist.

Das Problem: Das System kennt kaum Anreize zur Zurückhaltung. Eine gefundener Polyp löst eine Kontrolle aus. Eine Kontrolle kann einen weiteren Befund produzieren. Jeder Befund ist eine Abrechnung. Die Gastroenterologie gehört in der Schweiz wie in Deutschland zu den umsatzstärksten Fachdisziplinen — nicht zufällig.

Bei Personen über 65 scheint das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, dank der Vorsorgeuntersuchung zu sinken — nicht aber bei Personen unter 65 Jahren. Das ist eine wichtige Einschränkung, die das Bild erheblich verändert: Der Nutzen des Screenings ist alters- und risikoabhängig. Ein 52-jähriger Mann ohne Risikofaktoren profitiert statistisch deutlich weniger als ein 65-jähriger mit familiärer Belastung — wird aber gleich eingeladen und gleich behandelt.

Einordnung: Wo die Koloskopie steht — und wo sie überschiesst

Die Darmspiegelung ist, bei allem kritischen Blick, eines der wirkungsvollsten Vorsorge-Instrumente, die die moderne Medizin kennt. Der Unterschied zur Mammografie ist real: Wer einen bösartigen Polypen hat, profitiert. Die Intervention ist direkt, der Nutzen nachweisbar, die Überdiagnose-Rate vergleichsweise gering.

Aber das System überschiesst. Es behandelt harmlose hyperplastische Polypen wie potenzielle Bedrohungen. Es produziert Nachsorge-Kaskaden, die den Eingriff wiederholen, bis irgendwann etwas gefunden wird — oder etwas schiefgeht. Und es kommuniziert die realen Risiken der Perforation nicht mit derselben Lautstärke, mit der es den Nutzen bewirbt.

Was fehlt, ist das, was in der evidenzbasierten Medizin «shared decision making» heisst: die ehrliche Auseinandersetzung mit einem Patienten darüber, was die Zahlen für ihn persönlich bedeuten. Sein Alter. Sein familiäres Risiko. Seine Bereitschaft, einen invasiven Eingriff auf sich zu nehmen — gegen eine Risikoreduktion von 0,4 Prozentpunkten über zehn Jahre.

Die Entscheidung für oder gegen eine Darmspiegelung ist legitim in beide Richtungen. Aber sie sollte eine echte Entscheidung sein — keine Einladung, der man einfach folgt, weil der Brief von der Krankenkasse kam.

Nico Stino ist Journalist und Gründer von Swissvox (swissvox.news), einem unabhängigen Schweizer Medienportal.