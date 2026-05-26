Ein Dokumentar-Essay über das verborgene Wesen des Geldes, die Macht der Banken und einen unorthodoxen Ausweg aus dem Schuldenparadox

Der grosse Bluff: Geld existiert nicht, bevor es geliehen wird

Es war ein historischer Moment, der beinahe im Nichts verschwand. Ben Bernanke, damals Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve, sitzt vor dem Kongress. Die Abgeordneten sind aufgebracht. Auf dem Tisch liegt eine Zahl, die jeden Rahmen sprengt: 29.000 Milliarden Dollar – ausgegeben und verliehen während der globalen Finanzkrise 2008/09. Eine Summe, die das gesamte Bruttoinlandprodukt der USA mehrfach übersteigt.

«Ist das Steuergeld, das Sie hier ausgeben?», will der Kongress wissen.

Bernankes Antwort ist eine der aufschlussreichsten Aussagen der modernen Wirtschaftsgeschichte: Nein, sagt er sinngemäss. Es handle sich um digital geschaffene Guthaben, die den Bankkonten per Tastendruck zugeschrieben werden.

Per Tastendruck. 29.000 Milliarden Dollar. Aus dem Nichts.

Für die meisten Menschen ist diese Aussage entweder unverständlich oder erschreckend. Dabei beschreibt Bernanke nur das, was im modernen Geldsystem täglich und weltweit geschieht – nur eben in einem Ausmass, das selbst Ökonomen die Sprache verschlägt. Das Geld, mit dem wir Miete zahlen, Brötchen kaufen, Renten finanzieren und Kriege führen, entsteht nicht in staatlichen Druckereien. Es entsteht als Schuld.

Kredite erzeugen Einlagen – nicht umgekehrt

Um zu verstehen, wie das moderne Geldsystem funktioniert, muss man eine fundamentale Vorstellung hinter sich lassen: die des «Sparstrumpfs». Viele Menschen glauben, Banken verliehen Geld, das andere zuvor gespart hätten. Die Bank als seriöser Vermittler zwischen Sparer und Schuldner. Das klingt beruhigend. Es stimmt nur leider nicht.

Die Realität ist eine andere: Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit vergibt, nimmt sie das Geld nicht aus einem vorhandenen Bestand. Sie schafft es im Moment der Kreditvergabe selbst – durch eine Buchung auf dem Konto des Kreditnehmers.

Ein alltägliches Beispiel macht das anschaulich: Sie wollen ein Auto kaufen, 30.000 Euro. Sie gehen zur Bank, beantragen den Kredit, die Bank prüft Ihre Bonität – und gewährt ihn. Am nächsten Morgen erscheinen 30.000 Euro auf Ihrem Konto. Dieses Geld existierte gestern noch nicht. Es wurde in dem Moment erzeugt, in dem die Bank die Buchung vornahm.

Sie kaufen das Auto. Der Händler hat nun 30.000 Euro. Sie haben eine Schuld in gleicher Höhe. Vor Ihrem Haus steht ein neues Auto. Das Geld zirkuliert weiter – und an jedem Punkt dieser Kette ist es nichts anderes als eine Buchhaltungsinformation, ein Zahlenwert im System einer Bank.

Das Prinzip lautet: Kredite erzeugen Einlagen, nicht umgekehrt. Geld entsteht nicht, weil wir arbeiten oder wirtschaften. Wir verdienen dadurch persönlich Geld – aber das Geld selbst entsteht dadurch nicht. Es entsteht, indem sich jemand bei einer Bank verschuldet.

Diese Erkenntnis ist keine radikale Aussenseitertheorie. Sie ist die offizielle Position der Bank of England, die sie 2014 in einem vielbeachteten Papier explizit bestätigte. Und sie ist der Ausgangspunkt aller ernsthaften Diskussionen über Geldreform, Inflation, Ungleichheit und die Grenzen des Kapitalismus.

Schulden als Rohstoff: Die Architektur des Bankgeldes

Im Kern des Kapitalismus steht nicht der Unternehmer mit einer guten Idee. Es steht die Fähigkeit, sich zu verschulden, um zu investieren. Mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft – beginnend bei den Kaufmannsbankiers der Feudalzeit, über die erste institutionelle Zentralbank der Geschichte, die Amsterdamer Wechselbank des frühen 17. Jahrhunderts, bis hin zur Bank of England – entsteht eine Zirkulation von Schulden.

Das Problem, das dabei auftaucht, ist uralt: Wenn mir jemand etwas schuldet, habe ich eine Forderung. Ich vertraue dem Schuldner, deshalb habe ich ihm Geld geliehen. Aber kann ich mit dieser Forderung bei einem Dritten bezahlen, der meinen Schuldner gar nicht kennt? Kaum.

Genau hier liegt die geniale – und gleichzeitig gefährliche – Leistung des Bankensystems: Der Bankier fungiert als Vermittler, der private Schulden in allgemein akzeptiertes Bankgeld umwandelt. Aus einer persönlichen Forderung wird ein universelles Zahlungsmittel. Aus einer Schuld wird Geld.

Bankgeld ist damit das Schmiermittel des Kapitalismus. Es ermöglicht, Geld mit Geld zu verdienen – das Grundprinzip kapitalistischer Akkumulation. Eine Bank vergibt Kredit, erwartet Zinsen, der Kreditnehmer muss rentable Projekte finanzieren, um beides zu leisten: die laufenden Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens. So lenkt das Bankgeld Ressourcen in profitträchtige Verwendungen – und treibt die wirtschaftliche Dynamik des Industriekapitalismus an.

Ab den 1980er Jahren verändert sich dieses Modell grundlegend. Die Banken weiten ihre Aktivitäten auf die Finanzmärkte aus. Nun sind neben Krediten auch Wertpapiere ein Rohstoff der Geldschöpfung. Kauft eine Bank ein Wertpapier, schafft sie damit eine neue Einlage – neues Geld. Die Quelle der Geldschöpfung hat sich verdoppelt. Und damit hat sich auch die Macht der Finanzmärkte gegenüber der Realwirtschaft dramatisch verschoben.

Die Zentralbank: Nicht die Mutter des Geldes, sondern ihre Feuerwehr

Es klingt intuitiv: Die Zentralbank schafft Geld, die Geschäftsbanken verleihen es. Doch historisch betrachtet war es umgekehrt. Die ersten Zentralbanken entstanden nicht, um Geld zu schaffen, sondern um Staatsfinanzen zu verwalten und die Geldzirkulation zu vereinheitlichen. Die Amsterdamer Wechselbank (1609) und die Bank of England (1694) wurden primär im Zusammenhang mit Kriegen und staatlichen Finanzierungsbedürfnissen gegründet.

Wie der Ökonom Charles Goodhart treffend formulierte: Eine Zentralbank wird zur Zentralbank, wenn sie aufhört, das Ziel der Gewinnmaximierung zu verfolgen. Das heisst, ihr Auftrag verschiebt sich vom privaten Profit zum öffentlichen Gut.

Die wichtigste Funktion, die Zentralbanken im Laufe der Zeit entwickelt haben, ist die des Kreditgebers letzter Instanz. In normalen Zeiten vergeben Geschäftsbanken Kredite nach dem Kriterium der Rentabilität. Doch was passiert in Krisen? Wenn Angst um sich greift, wollen alle Geld halten. Niemand verleiht mehr. Das Kreditgefüge friert ein. Investitionen kollabieren. Und da Geld durch Schulden entsteht, führt das Einfrieren von Kredit direkt zu einem Einfrieren der Geldmenge – mit deflationären und desaströsen Folgen.

John Maynard Keynes erkannte diesen Mechanismus früh: Der Wunsch, Geld zu halten, wächst mit der Unsicherheit über die Zukunft. Die strukturelle Antwort darauf ist eine Institution, die auch dann verleiht, wenn niemand mehr verleiht. Die Zentralbank.

Der Fall Lehman Brothers im September 2008 macht die Konsequenzen einer Abweichung von diesem Prinzip plastisch: Die amerikanischen Entscheidungsträger liessen die Bank fallen, obwohl ihr Zusammenbruch das gesamte System bedrohte. Was folgte, war die schlimmste Finanzkrise seit 1929. Erst ein massives Eingreifen der Fed, der EZB und anderer Zentralbanken verhinderte das vollständige Einfrieren des globalen Finanzsy stems.

Doch in der Krise von 2008 und erneut 2020 gingen die Zentralbanken noch weiter: Sie wurden zum Käufer letzter Instanz. Sie schufen Zentralbankgeld nicht durch Kredite an Banken, sondern indem sie massenhaft Wertpapiere auf den Märkten kauften – und damit Liquidität in einen weit grösseren Kreis von Finanzakteuren pumpten. Das Ergebnis: Der Finanzsektor wuchs weiter, statt zu schrumpfen. Die Realwirtschaft profitierte deutlich weniger. Die Ungleichheit zwischen Finanz- und Realwirtschaft vertiefte sich.

Die schuldenfreie Währung: Utopie oder notwendige Innovation?

Und hier beginnt die eigentlich brisante Debatte. Wenn Geld immer durch Verschuldung entsteht – wenn also jeder Franken, jeder Euro, jeder Dollar an irgendeiner Stelle des Systems als Schuld existiert –, stellt sich unweigerlich die Frage: Muss das so sein? Gibt es einen anderen Weg?

Die Idee der schuldenfreien Währung ist der Versuch einer Antwort.

Das Konzept ist einfach: Zentralbanken schaffen Geld, das nicht auf Krediten basiert. Dieses Geld fliesst nicht in den allgemeinen Kreditmarkt, sondern wird gezielt für bestimmte gesellschaftliche Zwecke eingesetzt – etwa die Finanzierung der ökologischen Transformation, den Aufbau klimafreundlicher Infrastruktur oder die Grundlagenforschung. Es würde in Bereiche fliessen, die für private Finanzmärkte nicht rentabel genug sind, aber einen hohen gesellschaftlichen Nutzen aufweisen.

Im Gegensatz zur konventionellen Staatsfinanzierung über Anleihen – also über neue Schulden – würde die schuldenfreie Währung keine Verbindlichkeiten erzeugen. Sie wäre, in der Sprache der Wirtschaftstheorie, eine Form der direkten monetären Finanzierung von Staatsaufgaben.

Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass eine Zentralbank Aktien eines Unternehmens kauft, das die Energiewende finanziert – ohne neue Staatsschulden zu erzeugen, aber mit neuem Zentralbankgeld als Zahlungsmittel. Oder dass Zentralbanken direkt an Bürger oder Gemeinden transferieren, um Investitionen anzustossen, die kein privater Investor finanzieren würde.

Die grossen Einwände – und warum sie nicht so stark sind, wie sie scheinen

Die Kritik an diesem Konzept ist heftig. Die drei häufigsten Einwände lauten:

Erstens: Das ist «magisches Geld» und eine gefährliche Illusion. Wenn der Staat Geld schafft, ohne reale Ressourcen dahinterstehen zu haben, entstehe zwingend Inflation.

Das Argument klingt intuitiv – und war tatsächlich jahrzehntelang der Kern der monetaristischen Orthodoxie. Mehr Geld bei gleichem Güterangebot gleich höhere Preise. Doch die Empirie der letzten fünfzehn Jahre widerlegt diesen automatischen Zusammenhang. Seit 2008 haben Zentralbanken weltweit tausende Milliarden Dollar und Euro geschaffen – und Inflation blieb aus. Erst die Angebotsstörungen nach der Coronapandemie und der Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg lösten Inflation aus, nicht die Geldmenge als solche.

Ausserdem – und das ist der subtilste Punkt der Debatte – hat auch das bestehende System «etwas Magisches», wie im Film selbst zutreffend formuliert wird. Wenn Geschäftsbanken Geld durch Buchungen schaffen, ist das ein reiner Buchungsvorgang. Wenn die Zentralbank Geld durch Kreditvergabe oder Wertpapierkäufe schafft, ist das ebenfalls ein reiner Buchungsvorgang. Worin liegt dann der qualitative Unterschied zur schuldenfreien Währung?

Zweitens: Das sei ein Einfallstor für staatlichen Missbrauch. Wenn Zentralbanken direkt staatliche Programme finanzieren, laufe das auf die Monetarisierung von Haushaltsdefiziten hinaus – ein klassischer Weg in die Hyperinflation, wie das Beispiel der Weimarer Republik oder Simbabwes zeige.

Der Einwand ist ernst zu nehmen – aber er setzt voraus, dass es keine institutionellen Grenzen gibt. Niemand schlägt vor, Zentralbanken zur beliebigen Finanzierungsstelle der Regierung zu machen. Es geht vielmehr um klar definierte, zweckgebundene und mengenbegrenzte Emissionen für spezifische, gesellschaftlich legitimierte Investitionen. Der Unterschied zwischen gezielter, regelgebundener Emission und zügellosem Gelddrucken ist nicht semantisch, sondern fundamental.

Drittens: Das System lasse sich nicht vom Schuldenprinzip trennen. Geld im Kapitalismus entstehe durch Verschuldung – das sei nicht ein Fehler des Systems, sondern sein Wesen. Wer schuldenfreies Geld schaffen will, schaffe keine Insel innerhalb des Kapitalismus, sondern untergrabe seine Grundlogik.

Auch dieser Einwand hat Gewicht. Die schuldenfreie Währung wäre tatsächlich eine Art monetäre Insel innerhalb des kapitalistischen Systems – ein Bereich, der nicht nach der Marktlogik der Rentabilität funktioniert. Ob das als Widerspruch oder als sinnvolle Ergänzung zu betrachten ist, hängt letztlich davon ab, welche gesellschaftlichen Aufgaben man für marktkompatibel hält und welche nicht.

Was auf dem Spiel steht

Die Frage nach der schuldenfreien Währung ist keine technische Spezialfrage für Zentralbankvolkswirte. Sie ist eine politische Grundsatzfrage: Wer entscheidet, wofür Geld geschaffen wird?

Im heutigen System entscheiden das primär die Geschäftsbanken nach dem Kriterium der Rentabilität. Sie finanzieren, was Gewinn verspricht. Was gesellschaftlich notwendig, aber nicht profitabel ist – Pflege, Klimaschutz, Bildung in strukturschwachen Regionen –, bleibt chronisch unterfinanziert.

Die Zentralbanken ihrerseits haben nach 2008 Billionensummen geschaffen – aber in erster Linie zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Die Realwirtschaft profitierte nachweislich weniger. Die Vermögenspreise stiegen. Die Ungleichheit wuchs.

Eine schuldenfreie Währung wäre der Versuch, diesen Kreislauf zu unterbrechen: Nicht die Abschaffung des Kapitalismus, sondern die Schaffung eines Bereichs, in dem Geldschöpfung nach anderen Massstäben funktioniert als dem der kurzfristigen Rendite. Ein monetäres Korrektiv gegenüber der systematischen Unterfinanzierung des Gemeinwohls.

Einordnung

Geld ist keine neutrale technische Infrastruktur. Es ist ein politisches Instrument, das entscheidet, wer investieren kann und wer nicht, welche Projekte realisiert werden und welche scheitern, wer von Krisen profitiert und wer darunter leidet.

Das Verblüffende an Bernankes Antwort vor dem Kongress war nicht die Zahl – 29.000 Milliarden. Es war die Schlichtheit der Aussage: Per Tastendruck. Solange diese Schöpfungskraft ausschliesslich dem Finanzsektor und seinen Rentabilitätskriterien überlassen bleibt, wird sie weiterhin primär die Finanzmärkte nähren.

Die Idee der schuldenfreien Währung stellt die naheliegende Folgefrage: Wenn Geld ohnehin durch Buchungen entsteht – warum sollte diese Macht nicht auch für das Gemeinwohl nutzbar sein?

«Magisches Geld», sagen die Kritiker.

«Geldschöpfung hat immer etwas Magisches», lautet die Antwort.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Magie existiert. Sie existiert. Die Frage ist, wer den Zauberstab hält.

Dieser Artikel basiert auf dem ARTE-Dokumentarfilm «Magisches Geld – Money» (HD)