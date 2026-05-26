Von Nico Stino / Swissvox

Es gibt Zahlen, die beruhigen. Und es gibt Zahlen, die täuschen. Die Grafik, die derzeit in westlichen Medien kursiert, gehört zur zweiten Kategorie: Die USA mit 53,7 Gigawatt installierter Rechenzentrumskapazität, China mit 31,9 Gigawatt. Ein komfortabler amerikanischer Vorsprung, so scheint es. Kein Grund zur Panik.

Doch wer die Entwicklung verfolgt, weiss: Diese Momentaufnahme ist bereits überholt. Und was dahintersteckt, ist keine technische Fussnotengeschichte – es ist eine der wichtigsten geopolitischen Auseinandersetzungen unserer Zeit.

Der Abstand schmilzt

Die Zahlen aus der Grafik stammen aus dem Jahr 2024. Seitdem ist viel passiert. Laut einer aktuellen Analyse von Rystad Energy hatte China Ende 2025 bereits 32 Gigawatt installiert – und wird bis Ende 2026 auf rund 40 Gigawatt wachsen. Bis 2030 sollen es über 60 Gigawatt sein. Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb von fünf Jahren.

Zum Vergleich: Die USA bauen ebenfalls aus, massiv sogar. Aber China baut schneller. Nicht wegen überlegener Technologie, sondern wegen eines strukturellen Vorteils, den der Westen gerne übersieht: des staatlichen Willens, gepaart mit industrieller Mobilisierungsfähigkeit.

China kann innerhalb kürzester Zeit tausende Arbeiter und Hunderte Baumaschinen an einem Ort konzentrieren. Was in den USA Jahre dauert – Umweltprüfungen, Genehmigungsverfahren, regulatorische Hürden – dauert in China Monate. Ein Rechenzentrum, das im Westen drei Jahre Vorlaufzeit braucht, steht in China manchmal nach einem Jahr.

Strom als strategische Ressource

Hinzu kommt der Energievorteil, der in der öffentlichen Debatte kaum vorkommt. Allein im Jahr 2024 fügte China 277 Gigawatt neue Nettostromerzeugungskapazität hinzu – mehr als das Fünffache der USA im gleichen Zeitraum. Chinas Stromreserve liegt konstant bei 80 bis 100 Prozent der aktuellen Nachfrage. Das Land hält permanent fast die doppelte Kapazität vor, die es gegenwärtig benötigt.

Für Rechenzentren ist das entscheidend. KI-Infrastruktur ist ein Stromfresser ohnegleichen. Wer Energie im Überfluss hat, kann bauen ohne Rücksicht auf Versorgungsengpässe. Die USA hingegen kämpfen in mehreren Bundesstaaten bereits mit Netzproblemen durch den Rechenzentrum-Boom.

Der staatliche Plan: «Eastern Data Western Computing»

Hinter Chinas Ausbau steckt kein Marktgeschehen, sondern politische Architektur. Die Zentralregierung hat 1,2 Billionen Renminbi – umgerechnet rund 160 Milliarden US-Dollar – für Cloud- und KI-Rechenkapazität reserviert. Das nationale Programm «Eastern Data Western Computing» verlagert Rechenkapazität gezielt in die energiereichen Westprovinzen, wo Wind- und Solarstrom billig und im Überfluss vorhanden ist. Acht nationale Computing-Hubs mit zehn Datenzentren-Clustern sollen entstehen.

Unternehmen wie Alibaba, Tencent und China Mobile setzen die Pläne um. China Mobile allein budgetierte im Jahr 2024 umgerechnet rund 6,5 Milliarden US-Dollar für Computing-Netzwerk-Infrastruktur. Die Provinz Ningxia peilt einen Ausbau von 30’000 auf 720’000 Racks an. Das sind keine Visionen – das sind laufende Baustellen.

Die einzige echte Bremse: der Chip-Krieg

Chinas Achillesferse ist bekannt: Halbleiter. US-Exportkontrollen verhindern, dass China an die leistungsfähigsten KI-Chips von Nvidia und anderen kommt. Das wirkt sich direkt aus: DeepSeek, Chinas bekanntestes KI-Modell, kann die eigenen Dienste nicht in der gewünschten Breite anbieten, weil die nötigen Chips schlicht fehlen.

Das ist der Grund, warum Washington so verbissen an diesen Exportkontrollen festhält. Es ist die einzige Stelle, an der der Westen China derzeit wirkungsvoll bremsen kann. Fiele diese Schranke, würde der Kapazitätsrückstand noch schneller schrumpfen.

Anzahl versus Kapazität: ein wichtiger Unterschied

Ein Detail, das Verwirrung stiftet: Die USA haben mit rund 5’400 Rechenzentren (Stand November 2025) die höchste Anzahl weltweit. China kommt auf knapp 450. Dieser Vergleich ist jedoch irreführend. China setzt auf wenige, dafür gigantische Anlagen. Die Hyperscaler-Konzentration im Grossraum Peking allein macht rund 10 Prozent der weltweiten Hyperscale-Kapazitäten aus. Es ist der Unterschied zwischen vielen kleinen Läden und wenigen Kaufhäusern.

Und Europa? Schaut zu.

Während die USA und China einen technologischen Rüstungswettlauf um Rechenpower führen, bewegt sich Europa im Zeitlupentempo. Die EU kommt auf 11,9 Gigawatt installierter Rechenzentrumskapazität – weniger als ein Viertel Chinas, weniger als ein Fünftel der USA.

Deutschland, der grösste europäische Markt, hat 2025 eine Gesamtkapazität von knapp 3 Gigawatt – sechzehnmal weniger als die USA. Selbst das optimistische Wachstumsszenario sieht Deutschland bis 2030 bei rund 5 Gigawatt. Das ist beachtlich für deutsche Verhältnisse. Im globalen Massstab ist es ein Tropfen.

Das strukturelle Problem Europas ist nicht mangelnder Wille, sondern mangelnde Geschwindigkeit. Genehmigungsverfahren dauern Jahre. Energiepreise sind hoch. Datenschutzregulierung – so berechtigt sie inhaltlich ist – bremst den Aufbau von Infrastruktur. Und vor allem: Es gibt keine europäische Antwort auf die staatliche Mobilisierungsfähigkeit Chinas oder die finanziellen Feuerkraft der amerikanischen Tech-Giganten.

Amazon, Google und Meta haben für 2025 zusammen über 240 Milliarden US-Dollar an Rechenzentrum-Investitionen angekündigt. Europa hat keinen einzigen globalen Hyperscaler.

Rechenpower ist Macht

Der Punkt ist nicht technischer Natur. Er ist politischer Natur. Rechenleistung ist im 21. Jahrhundert das, was Stahlproduktion im 20. Jahrhundert war: ein Massstab für industrielle und militärische Potenz. Wer die schnellsten Modelle trainiert, wer die meiste Inferenzkapazität bereitstellt, wer KI-Dienste im globalen Massstab anbieten kann – der hat einen strukturellen Vorteil in Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitspolitik.

China hat das verstanden und handelt entsprechend. Europa hat es verstanden und diskutiert. Das ist der eigentliche Rückstand – nicht in Gigawatt, sondern in Entschlusskraft.

Gute Idee. Lass mich zuerst recherchieren, wie die Schweiz bei Rechenzentren und KI-Infrastruktur wirklich dasteht.

«Innovativstes Land der Welt» – ohne Rechenpower?

Die Schweiz trägt den WIPO-Titel seit 15 Jahren. China hat ihn nie gebraucht. Trotzdem baut China mehr KI-Infrastruktur in einem Monat, als die Schweiz in Jahren plant.

Von Nico Stino / Swissvox

Es ist ein Titel, der sich gut auf Bundesratspräsidien-Banketten macht, in Economiesuisse-Broschüren glänzt und auf dem Titelblatt von Switzerland Global Enterprise-Publikationen thront: die Schweiz, innovativstes Land der Welt. Zum 15. Mal in Folge, laut dem Global Innovation Index der WIPO. Zum 15. Mal hintereinander Weltmeister. Kein anderes Land der Erde kann das vorweisen.

Nur: Was bedeutet «Innovation» eigentlich, wenn man die Rechenkapazität weglässt, auf der die Innovation des 21. Jahrhunderts läuft?

Der Titel und seine blinden Flecken

Der WIPO-Index misst 78 Kriterien. Patente, Forschungsausgaben, Universitäts-Industrie-Kooperationen, Kreativwirtschaft, Risikokapital. Die Schweiz glänzt bei Wissens- und Technologieleistungen, bei Patenten, bei der Zusammenarbeit zwischen ETH und Industrie. Alles berechtigt, alles real.

Doch ausgerechnet bei der Infrastruktur – dem physischen Fundament jeder digitalen Wirtschaft – landet die Schweiz nur auf Rang 7. Und innerhalb der Infrastruktur klafft eine Schere, die man getrost als systemisches Problem bezeichnen darf: Beim ICT-Zugang belegt die Schweiz Platz 1 weltweit. Bei der ICT-Nutzung kommt sie auf Rang 36.

Man hat die Glasfaser. Man nutzt sie nicht. Man hat die Infrastruktur. Man baut sie nicht aus. Und während die Schweiz debattiert, baut China.

Was die Schweiz wirklich hat

Die nackten Zahlen sind ernüchternd. Der Stromverbrauch aller Schweizer Rechenzentren betrug 2024 knapp 2,1 Terawattstunden. Das entspricht rund 3,6 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs. Zum Vergleich: China verbrauchte im gleichen Jahr in seinen Rechenzentren ein Vielfaches davon – und wächst mit einer Rate von 38 Prozent pro Jahr.

Bis 2030 rechnet das Bundesamt für Energie im optimistischen Szenario mit einem Anstieg auf 3,5 Terawattstunden. Das ist, gemessen am globalen Massstab, eine Randnotiz.

Installierte Rechenleistung in Gigawatt? Die Schweiz taucht in keiner der globalen Ranglisten als eigenständige Grösse auf – sie verschwindet in der Rubrik «übriges Europa». China: 32 Gigawatt per Ende 2025, bis 2030 über 60 Gigawatt. Die USA: über 50 Gigawatt. Die ganze EU: knapp 12 Gigawatt. Die Schweiz: ein statistisches Rauschen.

Die Hauptstadt der Hyperscaler ist Zürich – auf Sparflamme

Es gibt eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Der Grossraum Zürich hat sich als europäischer Standort für internationale Rechenzentren etabliert. Amazon hat angekündigt, seinen KI-Dienst Bedrock auch in der Region Zürich bereitzustellen. Digital Realty betreibt mehrere Anlagen. Geplant ist ein 100-Megawatt-Rechenzentrum in Volketswil, das bis 2028 in Betrieb gehen soll – und dann so viel Strom verbrauchen wird wie rund ein Fünftel der Stadt Zürich.

Doch selbst der Zürcher Regierungsrat hält fest, dass spezialisierte KI-Rechenzentren an hochpreisigen Standorten wie der Schweiz «eher nicht» errichtet werden. Der Satz ist diplomatisch formuliert. Er bedeutet: Für das wirklich grosse Geschäft, für die Trainingszentren der nächsten Sprachmodelle, für die Hyperscale-Infrastruktur der KI-Ära – dafür ist die Schweiz zu teuer, zu klein und zu langsam.

China hat das Problem anders gelöst

China befindet sich mit 32 Gigawatt installierter Rechenzentrumskapazität in einer anderen Liga. Und es wächst mit einer Geschwindigkeit, die westliche Planungsbehörden zum Staunen bringt. Was in der Schweiz Jahrzehnte an Konsultationen, Einsprachen und Umweltverträglichkeitsprüfungen erfordert, entsteht in China in Monaten.

Das staatliche Programm «Eastern Data Western Computing» verlagert Rechenkapazität systematisch in die energiereichen Westprovinzen – weg von den überlasteten Küstenregionen, hin zu billigem Wind- und Solarstrom. 1,2 Billionen Renminbi hat Peking für diese Infrastruktur reserviert. Die Provinz Ningxia plant den Ausbau von 30’000 auf 720’000 Racks. Das sind keine Präsentationsfolien – das sind Baustellen.

Erst kürzlich, gemäss einer aktuellen Analyse von Rystad Energy, ist China auf dem Weg, bis 2030 über 60 Gigawatt zu erreichen. Die Wachstumsrate der Rechenzentren liegt bei 38 Prozent pro Jahr. Kein westliches Land kommt auch nur annähernd heran.

Innovation ohne Infrastruktur: ein Widerspruch

Die Frage ist nicht rhetorisch gemeint: Was nützt ein Innovationsranking, wenn die physische Grundlage für die Innovation des nächsten Jahrzehnts anderswo gebaut wird?

KI-Modelle trainieren sich nicht auf Patentdatenbanken. Sie trainieren sich auf Nvidia-Chips in klimatisierten Hallen, die Megawatt schlucken. Wer die Rechenleistung hat, hat die Modelle. Wer die Modelle hat, setzt die Forschungsagenda. Wer die Forschungsagenda setzt, definiert, was als Innovation gilt.

Die Schweiz ist hervorragend darin, bestehende Wissensbestände zu veredeln, zu patentieren und in hochmargige Nischenprodukte zu verwandeln. Roche, Novartis, die Uhrenindustrie – das ist das Schweizer Modell, und es funktioniert eindrücklich. Doch dieses Modell setzt voraus, dass die Grundlagenforschung und die Infrastruktur der nächsten Welle anderswo entstehen – in den USA, in China – und die Schweiz dann die Früchte erntet.

Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Die Frage ist, ob es in einer Welt, in der KI-Infrastruktur zum strategischen Gut geworden ist, weiterhin funktioniert. Oder ob die Schweiz dereinst feststellen wird, dass man Weltmeister in einem Ranking sein kann – und trotzdem abhängig von der Rechenpower anderer.

Die Ehrlichkeit, die fehlt

Es wäre schön, wenn der Bundesrat, wenn Economiesuisse, wenn die nächste Standortmarketing-Broschüre die Frage stellen würde: Wie viel Gigawatt hat die Schweiz? Wo steht sie im globalen Vergleich bei KI-Infrastruktur? Was ist der Plan?

Stattdessen: Der Titel «innovativstes Land der Welt» wird kommuniziert wie ein Naturgesetz. Dabei ist er, nüchtern betrachtet, ein Rückblick – gemessen an Kriterien des 20. Jahrhunderts. Das 21. Jahrhundert misst anders. Es misst in Rechenleistung, in Energiekapazität, in der Fähigkeit, KI-Infrastruktur im industriellen Massstab zu bauen.

In dieser Rangliste taucht die Schweiz nicht auf.