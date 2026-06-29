Während im Norden Venezuelas Rettungskräfte gegen die Zeit graben, läuft in den Redaktionsstuben des Westens ein anderes Stück. Das Land zählt nach dem Doppelbeben vom 24. Juni seine Toten – die Schätzungen reichen von über 1’430 Bestätigten und mehr als 57’000 Vermissten Wikipedia bis zu den düsteren Prognosen der US-Erdbebenwarte, die Tausende bis Zehntausende ZDFheute für möglich hält. Die Hafenstadt La Guaira ist Katastrophengebiet, das Militär hat die Region übernommen. In diese Trümmerlandschaft hinein erzählt das Schweizer Radio – und mit ihm ein Grossteil der internationalen Presse – die Geschichte einer Heldin, die heimkehrt, weil ihr Volk nach ihr ruft.

Die Formulierung verdient ein genaues Hinsehen. «Das Volk rief sie auf, sich auf einen neuen und gigantischen Wahlsieg vorzubereiten» – so wird María Corina Machados Rückkehrabsicht zusammengefasst. Was als objektive Beobachtung daherkommt, ist in Wahrheit Machados eigene Selbstbeschreibung. Sie stammt aus einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache, Finanznachrichten in der die Friedensnobelpreisträgerin erklärte, sie habe das Land vor achtzig Tagen «mit einer Mission» verlassen. Der Ruf des Volkes ist also kein Befund, sondern ein Bild aus einer PR-Botschaft – das die öffentlich-rechtlichen Sender nun ungeprüft weiterreichen, als hätten sie es selbst erhoben.

Eine Heldenreise, die keine war

Die Realität dieser Rückkehr sieht weniger nach Heldenepos als nach abgesagter Logistikübung aus. Nach Recherchen von Bloomberg versuchte Machado letzte Woche, mithilfe privater Sicherheitsfirmen von den USA aus über Curaçao nach Venezuela zu gelangen. Bloomberg Ein Sicherheitsteam wartete bereits auf der niederländischen Insel. Dann brach sie den Versuch ab – weil die Trump-Administration klarstellte, dass sie auf eigenes Risiko und ohne US-Unterstützung reisen würde. Bloomberg Ein Volk, das ruft, organisiert keine Söldner-Eskorte über eine Karibikinsel. Und eine Heldin, die einem Volksauftrag folgt, fragt nicht zuerst in Washington nach Rückendeckung.

Genau hier liegt der grösste Riss im Narrativ. Washington hat Machado nach der Festnahme Maduros nicht inthronisiert – es hat sie beiseitegeschoben. Die USA arbeiten seit Januar mit einer Loyalistin der herrschenden Partei zusammen: PBS mit Delcy Rodríguez, der amtierenden Präsidentin, die das Beben-Krisenmanagement nun verantwortet. Die Frau, die das Westnarrativ zur demokratischen Erlöserin stilisiert, wurde von ihrer eigenen Schutzmacht nicht gebraucht. Dass sie nun ausgerechnet im Moment der grössten nationalen Verwundbarkeit zurückkehren will, kann man als Mut lesen – oder als den Versuch, eine Katastrophe als politische Bühne zu nutzen, auf der die geschwächte Regierung Rodríguez beim Versagen zu beobachten ist.

Der Hintergrund, den das Heldenbild ausblendet

Wer Machado zur lupenreinen Demokratin erklärt, muss eine ganze Biografie übergehen. Sie war eine der rund 400 Unterzeichnerinnen des sogenannten Carmona-Dekrets vom 12. April 2002 Orinoco Tribune – jenes Dokuments, mit dem sich während des kurzlebigen Putsches gegen Hugo Chávez der Unternehmer Pedro Carmona zum Präsidenten erklärte und die Verfassung und die Nationalversammlung annullierte. Orinoco Tribune Ihre von ihr gegründete NGO Súmate wurde von der US-amerikanischen National Endowment for Democracy, von USAID und von Development Alternatives Inc. finanziert Venezuelanalysis – Organisationen, die in ganz Lateinamerika mit Destabilisierungsvorwürfen verbunden sind. 2005 empfing US-Präsident George W. Bush sie im Oval Office. Wikipedia Und die Verbindung in die Gegenwart ist nicht abgerissen: Geleakte Dokumente legen nahe, dass die USA 2024 rund 18 Millionen Dollar für venezolanische Oppositionsgruppen ausgaben, unter anderem für Machados globale Reisetätigkeit. Substack Nach der Festnahme Maduros überreichte sie Donald Trump ihre Friedensnobelpreis-Medaille. ZDFheute

Das ist kein Beweis für Schuld, aber es ist das genaue Gegenteil dessen, was «das Volk ruft nach ihr» suggeriert. Es ist die Biografie einer Politikerin, deren Aufstieg eng mit US-Interessen verflochten ist – in einem Land, das über die grössten nachgewiesenen Ölreserven der Welt Wikipedia verfügt.

Umstritten, nicht unumstritten verehrt

Fairerweise gehört dazu auch das Gegenargument: Machado ist keine Randfigur. Sie gewann 2023 die Oppositions-Vorwahl deutlich, führte die Opposition in die Wahl von 2024, die viele Beobachter als gestohlenen Sieg González Urrutias werten, und erhielt im Dezember den Friedensnobelpreis. Ihr Rückhalt existiert. Aber er ist umstritten, schwankend und historisch alles andere als monolithisch – 2012 etwa kam sie in der Oppositions-Vorwahl auf 3,8 Prozent und einen dritten Platz. Covertactionmagazine Genau diese Ambivalenz macht das mediale Versagen aus: Ein öffentlich-rechtlicher Sender hat die Pflicht, einen umstrittenen Rückhalt als umstritten darzustellen – und nicht zur quasi-naturgesetzlichen Sehnsucht eines ganzen Volkes zu glätten.

Schlussbetrachtung

Das Problem ist nicht, dass das Schweizer Radio über Machado berichtet. Das Problem ist die Übernahme einer Sprachregelung, die aus ihrem eigenen Kommunikationsapparat stammt. «Das Volk ruft» ist keine Reportage, sondern ein Slogan – und Journalismus, der Slogans zu Tatsachen erklärt, hört auf, Journalismus zu sein. Inmitten einer realen humanitären Katastrophe, die zehntausende Vermisste fordert, hätte ein Service-public-Sender die nüchterne Pflicht, zwischen dem Leid der Verschütteten und der Inszenierung einer Rückkehr zu unterscheiden. Wer das versäumt, macht sich zur Statistin in einem Stück, dessen Regie längst woanders geführt wird.

Nico Stino