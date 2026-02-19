Ermittler aus Grossbritannien finden Zahlungen an den Gründer und Aktionäre, die Behörden in der Schweiz zeigen wenig Kooperationsbereitschaft – ein Lehrstück über die Grenzen des Krypto-Valley

von Nico Stino

Zürich, 19. Februar 2026

Wenn Forensiker mit einem Fall fertig sind, pflegen sie nicht zu urteilen. Sie legen dar, was sie vorgefunden haben – in Zahlen, Transaktionen, Zeitstempeln. Dass ihr Bericht im Fall der Zuger Kryptobörse Lykke dennoch eine unübersehbare Sprengkraft besitzt, liegt an dem, was die Ermittler des Londoner Beratungshauses Interpath in den Büchern der gescheiterten Handelsplattform gefunden haben. Und noch mehr an dem, was diese Funde über den Charakter des Unternehmens verraten, das zwischen 2013 und 2024 tausende von Kunden um insgesamt rund 60 Millionen Franken gebracht haben soll.

Die Geschichte, die sich seit dem Zusammenbruch von Lykke im Dezember 2024 entfaltet, folgt einem Muster, das Beobachter von früheren Kryptopleiten bestens kennen: Zunächst das technische Versagen – in diesem Fall angeblich ein Hackerangriff –, dann das Einfrieren der Kundengelder, dann das Schweigen des Gründers, und schliesslich die Fragen, die sich niemand zu Beginn stellen wollte, die sich nun aber nicht mehr verdrängen lassen. War Lykke tatsächlich ein Hacker-Opfer? Oder schreibt der Fall eine dunklere Geschichte?

Ein Mann, ein Name, eine Legende

Um den Fall Lykke zu verstehen, muss man Richard Olsen verstehen – oder zumindest versuchen, ihn zu verstehen. Der heute 72-jährige Zürcher ist in der Schweizer Finanzwelt keine unbekannte Figur. Als Urenkel von Julius Bär, dem Gründer der gleichnamigen Privatbank, trägt er ein Erbe, das Türen öffnet. Seine Mutter Marianne Olsen, eine bekannte Bildhauerin, gab dem Unternehmen sogar ihren Namen: Lykke – dänisch für «Glück» – ist dem Vater, dem dänisch-schweizerischen Physiker Jørgen Lykke Olsen, gewidmet.

Doch Olsen war nicht nur ein Name. Er war, zumindest eine Zeitlang, auch ein Unternehmer mit nachgewiesenem Leistungsausweis. Mit der Devisenhandelsplattform Oanda baute er ein Unternehmen auf, das er 2018 erfolgreich an die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners verkaufte. Insider beschreiben ihn als «superintelligent», als jemanden, der in abstrakten Finanzmodellen zu Hause ist, der Marktmikrostruktur studiert hat wie andere Menschen Sportstatistiken. Dieses akademische Selbstverständnis zieht sich durch seine gesamte Kommunikation: Selbst in seinem Abschiedsschreiben an die Lykke-Kunden sprach er von «wissenschaftlich und akademisch anerkannten Erkenntnissen», die andere Unternehmer dereinst umsetzen würden.

Mit diesem Kapital – dem finanziellen aus dem Oanda-Verkauf und dem symbolischen aus dem Familiennamen – gründete Olsen 2013 in Zug, damals auf dem Höhepunkt seiner Anziehungskraft als Krypto-Valley, die Lykke Corp. Die Vision war ehrgeizig: eine gebührenfreie Handelsplattform für Kryptowährungen, die auf eigener Blockchain-Infrastruktur basiert, mit Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Grossbritannien und andernorts. Das Versprechen «No Fee Crypto Exchange» war in dicken, schwarzen Lettern auf der Unternehmenswebsite zu lesen – ein Versprechen, das, wie sich herausstellen sollte, mit einem erheblichen strukturellen Problem behaftet war: Ohne Gebühren lässt sich kaum ein Geschäftsmodell finanzieren.

Der langsame Absturz

Schon die Zahlen, die noch zugänglich sind, erzählen eine beunruhigende Geschichte. Im Geschäftsjahr 2019 schrieb Lykke einen Verlust von 8,2 Millionen Franken. Im Jahr 2020 verbesserte sich die Lage zwar marginal auf ein Minus von 5,2 Millionen Franken, doch die Bilanz war weiterhin alarmierend: Flüssige Mittel von lediglich 600’000 Franken standen kurzfristigen Verbindlichkeiten von 6,3 Millionen Franken gegenüber. Das war keine Schieflage – das war Überschuldung.

Und dann, ab 2022, verstummte das Unternehmen. Keine Jahresrechnungen mehr. Keine publizierten Zahlen. Kunden, die nachfragten, erhielten beschwichtigende Antworten. Die Plattform lief weiter, der Handel wurde fortgeführt, neue Kundengelder flossen ein. Für Anleger, die bereit waren, Warnsignale zu ignorieren – und es gab genügend solcher Signale –, war der Schritt in die Verlustzone damit vollzogen.

Dann, im Juni 2024, die offizielle Erklärung für den Kollaps: Ein Hackerangriff habe Kryptowerte im Wert von rund 22 Millionen Dollar entwendet – nach verschiedenen Angaben ein Viertel bis ein Drittel der gesamten verwalteten Vermögen. Lykke sperrte die Plattform, fror die Kundenwallets ein, und Olsen versprach, alles zu tun, um die Kunden vollständig zu entschädigen. Die Plattform würde wieder hochgefahren, die Wallets würden wieder freigegeben. Die Kunden hatten Geduld aufzubringen.

Doch die Wallets tauten nicht mehr auf.

Im Dezember 2024 stellte Lykke den Betrieb definitiv ein. Am 11. Dezember 2024 beschloss der Verwaltungsrat der Lykke Corp die Einleitung des Konkursverfahrens für die Holdinggesellschaft. Wenige Wochen später, im Januar 2025, folgte die Lykke Business AG, die operative Betriebsgesellschaft, in die Liquidation. Insgesamt, so die aktuellen Schätzungen, dürften Tausende Kunden aus der Schweiz und anderen Ländern Krypto- sowie Fiat-Einlagen im Wert von 60 Millionen Franken verloren haben.

Was die Londoner Forensiker fanden

Genau an diesem Punkt setzen die Ermittlungen des Londoner Unternehmens Interpath an. Das auf Restrukturierungen und Insolvenzen spezialisierte Beratungshaus wurde von Geschädigten des Lykke-Zusammenbruchs mandatiert, um den Verbleib der Gelder zu klären. Ein Team von Forensikern durchforstete die Geschäftsbücher der Lykke-Gruppe – der Holdinggesellschaft in Zug, der Betriebsgesellschaft in der Schweiz sowie der britischen Tochtergesellschaft Lykke UK.

Die Arbeit war aufwendig: 367 Stunden investierten die Ermittler, zum durchschnittlichen Stundensatz von 661 Pfund, was Kosten von rund 242’000 Pfund ergibt. Das ist kein kleiner Aufwand. Es zeigt, dass die Geschädigten bereit sind, erhebliche Mittel aufzuwenden, um den Sachverhalt aufzuklären. Und der Sachverhalt, der sich ihnen erschloss, ist brisant.

Die Forensiker identifizierten Zahlungsflüsse aus den Jahren 2023 bis zum endgültigen Ende im Dezember 2024 – also dem Zeitraum, in dem die Plattform zwar noch operativ tätig war, aber de facto auf Kosten der Kunden funktionierte. Sie fanden Zahlungen, deren Zweck unklar ist, die aber an nahestehende Personen und Aktionäre flossen. Im Einzelnen:

An Richard Olsen persönlich flossen 780’000 Pfund, umgerechnet rund 815’000 Franken. Wozu diese Gelder dienten, konnte nicht geklärt werden. An Simon Olsen, den Sohn des Gründers und gleichzeitig Chef von Swisschain – dem firmeneigenen Custodian, also der Verwahrstelle für die Kundengelder – flossen 70’000 Pfund, ebenfalls ohne erkennbaren Geschäftsgrund. Und schliesslich flossen 1’375’000 Pfund an Lykke-Aktionäre, wobei Richard Olsen nach Angaben der Ermittler mindestens 42 Prozent der Anteile hielt.

Diese Zahlen müssen im Kontext gelesen werden. Lykke war 2023 und 2024 ein Unternehmen in akuter Not. Die Verluste häuften sich seit Jahren, die Transparenz gegenüber Kunden und Behörden war minimal, die regulatorische Situation fragwürdig: Die britische Finanzaufsichtsbehörde hatte bereits im Dezember 2023 – also ein halbes Jahr vor dem angeblichen Hackerangriff – öffentlich vor Lykke UK gewarnt. Und Lykke hatte nie eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) erhalten, obwohl das Unternehmen jahrelang darum ersucht hatte.

In diesem Umfeld Millionenbeträge an den Gründer, seinen Sohn und Aktionäre zu transferieren, gibt der bisher gepflegten Erzählung – Lykke sei primär Opfer eines raffinierten Cyberangriffs – eine andere Richtung.

Die Frage des verschwundenen Fiat-Geldes

Besonders rätselhaft ist ein weiterer Sachverhalt, den die Forensiker aufdeckten. Lykke verfügte über keine Banklizenz – eine Tatsache, die das Unternehmen dazu zwang, Kundengeldein in Franken und anderen Währungen über die Bank Frick in Liechtenstein abzuwickeln. Die Bank Frick fungierte als Depotbank: Fiat-Geld, das Kunden einzahlten, durchlief zunächst die Liechtensteinerin, bevor es zu Lykke weitergeleitet wurde.

Nun zeigt sich, dass offenbar auch Gelder, die noch gar nie bei Lykke angekommen waren – die sich also noch bei der Bank Frick befanden –, verschwunden sein sollen. Wie das möglich ist, bleibt eine offene Frage. Die Bank Frick selbst gibt keine Auskunft und verweist auf das Bankkundengeheimnis sowie datenschutzrechtliche Vorgaben. Dieser Verweis ist formal korrekt, hinterlässt aber Geschädigte ohne Antworten in einem Fall, in dem die Aufklärung solcher Fragen direkt über Haftungsfragen entscheiden könnte.

Die Behörden: Ferienabwesenheit und laufende Verfahren

Wenn Forensiker aufwendig ermitteln, liegt die Hoffnung der Geschädigten naturgemäss darauf, dass die zuständigen Strafverfolgungsbehörden das Material aufgreifen und weiterverfolgen. Interpath versuchte genau das: Das Team wollte seinen Bericht mit der Zuger Staatsanwältin Katja Maag teilen – Lykke hatte seinen Hauptsitz im Kanton Zug, und dort ist demnach zunächst die Strafverfolgung zuständig.

Das Ergebnis war ernüchternd. Im Interpath-Bericht findet sich die nüchterne Feststellung: «However, no indication of cooperation was provided» – an einer Zusammenarbeit sei kein Interesse vorhanden gewesen.

Auf eine Anfrage im Rahmen der Recherche antwortete die Zuger Staatsanwaltschaft ihrerseits: «Aufgrund von Ferienabwesenheiten ist es uns leider nicht möglich, Ihre Fragen zu beantworten.» Die Staatsanwaltschaft, die eigenen Angaben zufolge seit über einem Jahr ermittelt, verweist also auf Abwesenheit – in einem Fall, der tausende Geschädigte betrifft und in dem forensische Beweise vorliegen, die auf mögliche Straftaten hindeuten.

Die Zürcher Behörden – zuständig, weil Olsen seinen Wohnsitz in Zürich hat – kommunizierten zumindest etwas anders, wenn auch nicht informativer: Aufgrund des laufenden Verfahrens gebe man keine inhaltlichen Auskünfte. Dies ist eine übliche und rechtlich begründete Antwort; sie lässt aber über den Fortgang der Ermittlungen keine Schlüsse zu.

Das Muster ist nicht neu. Wirtschaftsstrafrecht ist komplex, personell aufwendig, und die Verfahrensdauer in solchen Fällen erstreckt sich regelmässig über Jahre. Doch die Diskrepanz zwischen der Kooperationsbereitschaft der Forensiker und der Haltung der Zuger Behörden fällt auf – zumal der Interpath-Bericht nicht auf Verdachtsmomenten basiert, sondern auf einer konkreten buchhalterischen Analyse.

Die Verteidigungslinie: Hackerangriff und unternehmerisches Versagen

Was hat Richard Olsen selbst gesagt? Im Wesentlichen: wenig. Seit dem Zusammenbruch von Lykke äussert er sich nicht mehr. Anfragen bleiben unbeantwortet. Das letzte öffentliche Statement, das von ihm vorliegt, ist sein Abschiedsbrief an die Kunden vom Dezember 2024, in dem er den Konkurs als «schmerzhaftesten Wendepunkt» seiner Karriere bezeichnete. Er räumte ein, dass sein «unternehmerisches Urteilsvermögen nicht gut genug» gewesen sei. Die Kunden in Kenntnis zu setzen, wie es mit möglichen Entschädigungen stehe, überliess er der Hoffnung: Sollte er von künftigen kommerziellen Initiativen profitieren, werde er die Mittel zur Entschädigung nutzen.

Diese Formulierung ist bemerkenswert. Nicht etwa «Ich werde die mir zustehenden Mittel zur Entschädigung nutzen», sondern: «Sollte ich profitieren.» Eine bedingte Verpflichtung, die factually keine ist.

Gleichzeitig wird auf den Hackerangriff vom Juni 2024 verwiesen – auf den Einbruch, der Kryptowerte in einer Grössenordnung von 22 Millionen Dollar entwendet haben soll. Doch auch hier mehren sich die Fragen. Für die Autorisierung von Überweisungen bei Lykke waren intern zwei Schritte notwendig. Wer hat diese genehmigt? Waren interne Mitarbeiter am Angriff beteiligt? Die Fragen stehen im Raum, ohne dass sie beantwortet wurden.

Und dann ist da die Zeitlinie: Der Hackerangriff ereignete sich im Juni 2024. Die verdächtigen Zahlungsflüsse, die Interpath identifiziert hat, reichen zurück bis ins Jahr 2023. Das heisst: Die Transfers an Richard Olsen, Simon Olsen und an Aktionäre fanden statt, bevor der Cyberangriff die Situation formell eskalieren liess. Die Erzählung, Lykke sei primär durch externe Kriminelle zu Fall gebracht worden, wird durch diese Chronologie erheblich unter Druck gesetzt.

Bank Frick und das Liechtensteinische Schweigen

Ein Kapitel für sich ist die Rolle der Bank Frick. Das Liechtensteinische Institut, das Lykke als Depotbank diente, war die Drehscheibe für alle Fiat-Einlagen der Kunden. Als solche dürfte sie über erhebliches Wissen darüber verfügen, wohin Gelder geflossen sind. Doch die Bank kommuniziert nicht. Das Bankkundengeheimnis und «datenschutzrechtliche Vorgaben» seien der Grund – so lautet die offizielle Auskunft.

Formal ist das verständlich. Faktisch bedeutet es, dass ein zentraler Akteur in diesem Gefüge der öffentlichen Rechenschaftspflicht entzogen bleibt. Ob die liechtensteinischen Behörden in die Ermittlungen einbezogen werden oder wurden, ist unklar. Das Fürstentum hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um seinen Ruf als seriöser Finanzplatz zu festigen. Der Fall Lykke wäre eine Gelegenheit zu zeigen, dass dieser Anspruch auch in unübersichtlichen Fällen gilt.

Das Krypto-Valley im Rückspiegel

Der Fall Lykke fällt in eine Zeit, in der die Strahlkraft des Zuger Krypto-Valleys erheblich getrübt ist. Was einst als Zentrum der europäischen Blockchain-Innovation galt – mit liberalem regulatorischem Rahmen, tiefen Steuern und internationalem Publikum –, verliert zunehmend an Glanz. Eric Demuth, CEO von Bitpanda, hat es offen ausgesprochen: «Da passiert aktuell zu wenig.» Viele der relevanten Akteure seien nach Dubai, Singapur oder ins EU-Ausland abgewandert.

In diesem Kontext ist Lykke mehr als ein Einzelfall. Das Unternehmen ist ein Symptom: ein Symptom dafür, was passiert, wenn technologische Begeisterung die Sorgfaltspflicht überwältigt, wenn Regulierungslücken ausgenützt werden – ob bewusst oder unbewusst –, und wenn der Mythos eines prominenten Gründers die kritische Prüfung verhindert, die sonst selbstverständlich wäre.

Dass Lykke nie eine Finma-Bewilligung erhielt, aber jahrelang Kundengelder in der Grössenordnung von Dutzenden Millionen Franken verwaltete; dass das Unternehmen ab 2022 keine Jahresrechnungen mehr publizierte, ohne dass dies von Behörden oder Medien mit Nachdruck thematisiert wurde; dass der Gründer – trotz erkennbarer finanzieller Schieflage – weiterhin Vertrauen genoss: Das sind keine isolierten Fehler, sondern strukturelle Schwächen, die der Schweizer Finanzmarktaufsicht und dem regulatorischen Umfeld insgesamt zur Reflexion Anlass geben sollten.

Was nun?

Für die Tausenden geschädigten Kunden ist die Situation nach wie vor trostlos. Die Wallets bleiben eingefroren, die Konkursmassen sind offen, und ob am Ende irgendetwas zurückkommt, ist ungewiss. Mehrere Kunden haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und gehen mit Unterstützung des Zürcher Büros der Grosskanzlei Baker McKenzie rechtlich gegen Olsen vor. Es ist ein langer Weg – Wirtschaftsstrafverfahren in der Schweiz dauern erfahrungsgemäss Jahre.

Das Interpath-Team hat immerhin geleistet, was staatliche Ermittler bisher offenbar nicht geschafft haben: eine detaillierte Dokumentation der Zahlungsflüsse in den letzten Jahren von Lykke. Ob und wann die Schweizer Strafverfolgungsbehörden auf dieser Grundlage zu konkreten Schritten gelangen, bleibt abzuwarten.

Die Unschuldsvermutung gilt in einem Rechtsstaat für alle – für Richard Olsen ebenso wie für Simon Olsen. Sie schützt die Beschuldigten vor vorschnellen Urteilen. Sie befreit sie jedoch nicht von der Verpflichtung, sich zu erklären. Welchen Zweck verfolgten die Millionentransfers an Olsen senior und die Aktionäre einer insolventen Unternehmung? Warum verschwanden Gelder, die noch nicht einmal bei Lykke angekommen waren? Und was genau geschah in der Nacht des 4. Juni 2024, als der angebliche Hackerangriff stattfand?

Die Antworten auf diese Fragen sind bisher ausgeblieben. Sie sollten es nicht bleiben.

Hinweis: Für Richard Olsen und Simon Olsen gilt die Unschuldsvermutung. Anfragen an Richard Olsen blieben unbeantwortet. Die Zuger Staatsanwaltschaft verwies auf Ferienabwesenheit, die Zürcher Behörden auf ein laufendes Verfahren. Die Bank Frick berief sich auf das Bankkundengeheimnis.