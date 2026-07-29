Im Genfer Hauptsitz von Lombard Odier zählt man dieser Tage Wasserpumpen – nicht physisch, sondern in Aktienpaketen.

Von Nico Stino

Lombard Odier Asset Management Switzerland SA hat im ersten Quartal 2026 rund drei Viertel seiner Xylem-Position verkauft – 9’459 von zuvor gehaltenen Aktien, wie aus der jüngsten Form-13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Übrig blieben 3’250 Aktien des Industriekonzerns, zuletzt bewertet auf 388’000 Dollar. Ein bescheidener Posten für ein Haus, das Milliarden verwaltet – aber ein Verkauf, der schlecht getimt wirkt.

Der Rest der Herde denkt anders

Während die Genfer reduzierten, kauften andere zu. Renaissance Technologies stockte seine Position um 120 Prozent auf 791’771 Aktien im Wert von 94,6 Millionen Dollar auf, die Pensionskasse Healthcare of Ontario verdoppelte fast, und auch kleinere Häuser wie Entropy Technologies griffen zu. Institutionelle Anleger halten inzwischen praktisch den gesamten Streubesitz – ein Markt, in dem sich Hedgefonds gegenseitig die Aktien aus der Hand reissen.

Die Zahlen sprechen gegen den Ausstieg

Xylem, der Wassertechnologiekonzern aus Rye Brook, New York, meldete am Dienstag Quartalszahlen, die die Verkäufer alt aussehen liessen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,46 Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 1,34 Dollar deutlich, nach 1,26 Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hob zudem seine Jahresprognose an: 5,55 bis 5,70 Dollar Gewinn je Aktie statt zuvor 5,35 bis 5,60 Dollar.

Der Grund für den Optimismus liegt nicht in klassischer Wasserversorgung, sondern in einem ungewöhnlichen Nachfragetreiber. Laut Unternehmensangaben treibt die KI-Infrastruktur die Nachfrage nach Wasseraufbereitung und -management in der Halbleiterfertigung, Energieerzeugung, im Bergbau sowie in Lebensmittel- und Life-Science-Branchen an. Die Auftragseingänge stiegen um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rechenzentren brauchen nicht nur Strom – sie brauchen auch Kühlwasser, in gigantischen Mengen. Xylem verkauft die Rohre dafür.

Analysten uneins, aber mehrheitlich zuversichtlich

Auch die Researchhäuser zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild. Acht Analysten bewerten die Aktie mit «Buy», sechs mit «Hold»; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 153,15 Dollar. Barclays und JPMorgan senkten ihre Kursziele leicht, Royal Bank of Canada und Stifel hoben sie hingegen an. Die Aktie selbst reagierte robust und legte am Mittwoch um fast vier Prozent zu.

Ein Blick, der bleibt

Lombard Odiers Rückzug aus Xylem ist keine Fehlwette – 13F-Meldungen zeigen den Stand vom Ende des ersten Quartals, lange vor den jüngsten Zahlen. Aber er zeigt, wie schnell sich eine Story ändern kann: Was im März nach zyklischem Industriewert aussah, ist im Juli zum stillen Nutzniesser des KI-Booms geworden. Wer zu früh verkauft, verkauft manchmal einfach zu früh.

Genf zählt Pumpen in Aktienpaketen – der Markt zählt sie in Milliarden.