Von Nico Stino

Der Zürcher Stadtrat plant, seine eigene Lohnobergrenze von 257’000 auf 296’000 Franken jährlich anzuheben – ein Plus von fast 40’000 Franken pro Kopf. Die Begründung: Man müsse im «Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte» attraktiv bleiben. Wie das Onlineportal Inside Paradeplatz berichtet, würde die Exekutive damit an die Spitze aller Schweizer Städte rücken – vor Genf (266’000), Lausanne (260’000) und Winterthur (259’000).

Ein Blick zurück

Die Diskussion um die Zürcher Regierungsgehälter ist nicht neu. Im Jahr 2000 nahm das Stimmvolk die Initiative «220’000 Franken Jahresgehalt sind genug» an. Bereits 2008 hob der Stadtrat sein Salär auf 250’000 Franken an – mit der Begründung, die vom Volk gesetzte Grenze sei «nicht mehr konkurrenzfähig». Nun folgt der nächste Schritt, verpackt in den unscheinbaren Antrag, die «Obergrenze für Löhne und Entschädigungen aus Mandaten» neu zu regeln.

Fragwürdige Qualifikation

Von den neun amtierenden Stadträtinnen und Stadträten – Raphael Golta, Daniel Leupi, Karin Rykart, Andreas Hauri, Simone Brander, Tobias Langenegger, Michael Baumer, Balthasar Glättli und Céline Widmer – haben laut Inside Paradeplatz nur zwei überhaupt Erfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt: Leupi und Baumer. Nur Letzterer habe vor seiner Wahl ein vergleichbares Einkommen erzielt. Die übrigen stammen mehrheitlich aus Politikwissenschafts-Studiengängen und der öffentlichen Verwaltung – für viele bedeutete der Sprung ins Stadtratsamt bereits eine Verdoppelung des bisherigen Einkommens.

Nebeneinnahmen und Absicherung

Neben dem Grundlohn kassieren Stadträte Nebeneinnahmen aus Mandaten – bei Stadtpräsident Golta laut Bericht rund 23’320 Franken jährlich, die bislang privat verbleiben durften. Neu sollen diese zwar an die Stadtkasse fliessen, doch bleibt unter dem Strich ein deutliches Zusatzeinkommen. Hinzu kommen grosszügige Pensionskassenleistungen, Spesenpauschalen, Chauffeurdienste und Repräsentationsbudgets. Wer mindestens acht Amtsjahre vorweisen kann, erhält bei Abwahl eine Abgangsentschädigung von bis zu dem 1,8-fachen des Jahreslohns.

Politischer Prozess

Über den Antrag muss zunächst der Gemeinderat als Legislative befinden. Angesichts der links-grünen Mehrheit gilt eine Zustimmung als wahrscheinlich. Die SVP hat für diesen Fall bereits das fakultative Referendum angekündigt – die letzte demokratische Hürde vor der definitiven Umsetzung.

Einordnung

Der Vorgang wirft ein grundsätzliches Licht auf das Selbstverständnis gewählter Exekutivpolitiker: Sie sind, wie Inside Paradeplatz treffend anmerkt, Gewählte und keine Auserwählten – ihre Bezahlung orientiert sich damit nicht an einem Assessment-Wettbewerb, sondern am politischen Prozess. Dass die Forderung ausgerechnet in einem Jahr erhoben wird, in dem die Stadtrechnung 2025 erstmals seit zehn Jahren defizitär abschliesst, dürfte den politischen Widerstand zusätzlich befeuern.