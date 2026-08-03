Wie kann ein einzelner Kühlturm 26 Menschen krank machen, ohne dass jemand ihn kommen sieht?

Von Nico Stino

In Basel breitete sich in den letzten zwei Wochen die Legionärskrankheit ungewöhnlich stark aus. 26 Personen erkrankten, 25 davon mussten hospitalisiert werden. Eine Person starb an den Folgen. Neun Patienten liegen weiterhin im Spital, sieben davon mussten auf der Intensivstation behandelt werden.

Der Ausbruchsherd: ein Kühlturm auf dem Dach

Als wahrscheinlichste Quelle gilt ein Kühlturm auf einem Dach im Kleinbasel. Er ist seit Freitag stillgelegt. Das Kantonslabor prüft zusätzlich neun weitere Kühltürme von Kälte- und Lüftungsanlagen in der Umgebung, wie Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger vor den Medien erklärte.

Kantonschemiker Yves Parrat verweist auf einen möglichen Zusammenhang mit der aktuellen Hitze: Kühltürme regeln ihre Temperatur normalerweise so, dass sich Legionellen nicht vermehren können. Bei den derzeitigen Temperaturen reichen diese Feineinstellungen offenbar nicht mehr aus. Private Klimaanlagen und Wärmepumpen sind davon nicht betroffen – das Risiko geht ausschliesslich von grösseren, wasserbetriebenen Anlagen aus.

Wie man sich ansteckt – und wie nicht

Legionellen sind Umweltbakterien, die natürlicherweise im Wasser vorkommen. In geringen Mengen im Grund- oder Oberflächenwasser sind sie harmlos. Gefährlich werden sie erst, wenn sie sich in künstlichen Wassersystemen stark vermehren.

Die Ansteckung erfolgt nicht durch Trinken, sondern durch Einatmen feinster Wassertröpfchen – Aerosole. Ein Kühlturm stösst Wasserdampf aus, der je nach Wetterlage und Wind über einen grösseren Umkreis verteilt wird.

Zwei Krankheitsbilder, sehr unterschiedliche Schwere

Die schwere Form, die Legionärskrankheit, beginnt mit Fieber, Husten sowie Muskel- und Kopfschmerzen und kann zu einer schweren Lungenentzündung führen. Trotz Antibiotikabehandlung sterben 5 bis 10 Prozent der Erkrankten.

Die milde Form, das Pontiac-Fieber, verläuft grippeähnlich und heilt in der Regel innert weniger Tage von selbst aus. Zu dieser leichteren Verlaufsform liegen dem Kanton laut der stellvertretenden Kantonsärztin Eva Würfel keine gesonderten Zahlen vor – die Behörden konzentrieren sich auf die schweren Fälle.

Einordnung

Ein einzelner Kühlturm reicht aus, um innert zwei Wochen 26 Menschen krank zu machen und einen Menschen das Leben zu kosten. Das zeigt, wie eng gewerbliche Infrastruktur und öffentliche Gesundheit in einer Stadt verknüpft sind – meist unsichtbar, bis ein Ausbruch die Verbindung sichtbar macht. Die laufende Prüfung weiterer neun Kühltürme deutet darauf hin, dass die Behörden das Risiko nicht auf eine einzelne Anlage beschränkt sehen, solange die Ursache der ungewöhnlichen Häufung nicht restlos geklärt ist.

Der Kühlturm auf dem Dach im Kleinbasel schweigt jetzt. Die neun weiteren werden noch geprüft.

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