Marielus
Feb 8

Erzählt man von dieser Zeit schauen sie dich an, als kommst du von einen fremden Planeten. Das war gelebte Freiheit. Mallorca hat niemanden interessiert. Nach der Schule ist der Ranzen in die Ecke geflogen und du bist mit deinen Freunden und Kumpels Bolzen gegangen. Wenn der Kirchturm 18:00 Uhr geschlagen hat, saßt du 10 Minuten später mit gewaschenen Händen zum Abend am Tisch. Heute, 50 Jahre später bolzen wir am Nachmittag nicht mehr. Wir sitzen zusammen bei einem Bier und haben etwas zu erzählen. Was für eine geniale geile Zeit war das. In diesem Sinne. Genießt das Leben. Wir haben nur eines.

Hans-Ulrich Grimm
Feb 8

100% richtig. Bis zum Pfefferminzbonbon in der Tasche. Noch am heutigen Tag. Genau: Für alle Fälle.

