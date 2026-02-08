Im Ernst! Das ist nicht einfach nur eine andere Generation – das sind echte Überlebenskünstler. Hart wie altes Brot, schnell wie der Pantoffel von Oma, der mit chirurgischer Präzision flog.

Mit 5 Jahren konnten sie die Stimmung der Mutter am Klappern des Topfdeckels ablesen.

Mit 7 hatten sie bereits den Hausschlüssel und klare Anweisungen: „Es ist was im Kühlschrank, wärm’s dir auf und mach keine Sauerei.”

Mit 9 kochten sie Nudeln für die kleineren Geschwister.

Mit 10 wussten sie, wie man Wasser- und Gaszähler abstellt.

Sie verbrachten ganze Tage draußen ohne Handy, mit einem klaren Programm: Schaukeln, Bolzplatz, Fahrrad, Heimkehr bei Einbruch der Dunkelheit.

Ihre Knie voller Schorf und Narben waren lebendige Landkarten ihrer Abenteuer.

Und sie haben überlebt.

Wunden wurden mit Spucke oder einem Feigenblatt behandelt. Und wenn du dich beschwert hast, war die Antwort: „Wenn’s nicht blutet, ist es nichts.”

Sie aßen Brot mit Zucker oder Brot mit Öl.

Tranken aus dem Gartenschlauch, mit einem Immunsystem, das heute jedem eine Lektion erteilen könnte.

Falls sie Allergien hatten – niemand hat’s bemerkt.

Sie wissen, wie man Grasflecken, Tomatensoße, Tinte oder Rost entfernt, denn schlecht angezogen ging man nicht aus dem Haus, nicht mal zum Spielen.

Und dann… haben sie Dinge gesehen und erlebt, die heute wie Vorgeschichte erscheinen: Radios mit riesigen Drehknöpfen, Schwarz-Weiß-Fernseher, Plattenspieler und Vinyl, Kassettendeck und Kassetten, den Walkman und CDs…

Heute hören sie Tausende von Songs auf dem Smartphone, vermissen aber immer noch das Geräusch der mit dem Stift zurückgespulten Kassette.

Mit dem frischen Führerschein durchquerten sie Italien in einem Fiat 127,

ohne Klimaanlage, ohne Hotel, ohne GPS.

Nur eine Straßenkarte vom Automobilclub und ein in Alufolie gewickeltes Sandwich.

Und sie kamen immer an.

Kein Google Translate – ein Lächeln und zwei Worte im Dialekt reichten.

Sie sind die letzte Generation, die ohne Internet aufgewachsen ist,

ohne Powerbank,

ohne die Angst vor 2% Akkustand.

Sie erinnern sich an das Wählscheibentelefon im Flur,

die handgeschriebenen Rezepthefte,

die Geburtstage, die im Küchenkalender markiert waren.

Sie:

reparieren alles mit Klebeband, einer Büroklammer oder einer Wäscheklammer,

hatten nur einen Fernsehsender (später zwei) und langweilten sich nie,

„blätterten” im Telefonbuch, nicht in Benachrichtigungen,

und ein verpasster Anruf bedeutete einfach: „Ich hab an dich gedacht.”

Sie sind anders.

Sie haben eine Art emotionales Asbest,

ein Immunsystem, gestählt durch Kälte, Straße und wenig Zucker, und Reflexe wie urbane Ninjas.

Leg dich nicht mit einem Fünfzig- oder Sechzigjährigen an.

Er hat mehr gesehen als du, intensiver gelebt.

Und hat immer noch ein Pfefferminzbonbon in der Tasche, „für alle Fälle” aufbewahrt.

Sie haben Kindheiten ohne Kindersitze überlebt, ohne Helme, ohne Sonnencreme.

Schulen ohne Smartboards, ohne Computer, mit nur einem Buch im Ranzen.

Jugenden ohne Social Media, ohne Filter, ohne Selfies.

Sie müssen keine Antworten online suchen: Sie vertrauen ihrem Instinkt.

Und sie haben mehr Erinnerungen, als du Dateien in der Cloud hast.​​​​​​​​​​​​​​​​