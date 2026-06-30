Von Nico Stino

Die Schweiz inszeniert sich gerne als KI-Nation mit eigenem Sprachmodell, Spitzenuniversitäten und einer Venture-Capital-Szene, die international ihresgleichen sucht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt allerdings ein zweigeteiltes Bild: Bei der akademischen Spitzenforschung und beim privaten Risikokapital ist die Schweiz tatsächlich führend. Bei der staatlichen Industriepolitik und einer kohärenten Regulierung hinkt sie hinterher – mit Bundesrat und Verwaltung, die sich seit Jahren in Auslegeordnungen, Teilstrategien und Grundsatzentscheiden bewegen, ohne dass daraus bislang ein verbindliches Gesetz oder ein grosses staatliches Förderprogramm entstanden wäre.

Privates Kapital: Weltspitze bei Deep Tech

Der kürzlich veröffentlichte Swiss Deep Tech Report 2026 von Deep Tech Nation Switzerland, Founderful, Kickfund, Startupticker.ch und Dealroom liefert die eindrücklichste Zahl der Debatte: 63 Prozent aller Schweizer Venture-Capital-Investitionen fliessen in Deep-Tech-Unternehmen – mehr als in China oder den USA und fast doppelt so viel wie in Deutschland oder Grossbritannien. Moneycab Kein anderes Land der Welt steckt anteilsmässig mehr Risikokapital in Schlüsseltechnologien wie Robotik, KI oder Biotech. Auch bei den Pro-Kopf-Investitionen liegt die Schweiz europaweit an der Spitze, getragen von den Ausgründungen aus ETH Zürich und EPFL. Besonders auffällig: Mittlerweile ist jedes vierte neu gegründete Schweizer Deep-Tech-Unternehmen im Bereich KI und maschinelles Lernen tätig – mehr als doppelt so viele wie noch vor wenigen Jahren. Moneycab

Der Report benennt aber auch eine strukturelle Schwäche, die viel über das Schweizer Modell aussagt: Bei grösseren Finanzierungsrunden zwischen 15 und 100 Millionen Dollar stammen 82 Prozent des Kapitals aus dem Ausland – gegenüber 60 Prozent im europäischen Durchschnitt. Moneycab Schweizer Pensionskassen und institutionelle Investoren sind in der Wachstumsphase praktisch nicht präsent. Der entscheidende Satz des Reports lautet: Anders als Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien verfügt die Schweiz über keine staatliche Venture-Capital-Förderung in vergleichbarer Grössenordnung. Moneycab Die Schweiz produziert mit ihren Hochschulen exzellente Forschung und exzellente Spin-offs – verkauft die grossen Finanzierungsrunden dieser Firmen dann aber an ausländisches Kapital, weil der Staat hier bewusst zurücktritt.

Apertus: Das teuerste und sichtbarste Förderprojekt

Das mit Abstand prominenteste staatlich (mit-)finanzierte KI-Projekt der Schweiz ist Apertus, das erste grosse Schweizer Sprachmodell, entwickelt von ETH Zürich, EPFL und dem Supercomputing-Zentrum CSCS in Lugano. Die Eckdaten sind überschaubar im Vergleich zu den Investitionen der US-Konzerne: Die Swiss AI Initiative läuft von 2025 bis 2028 mit einem Gesamtbudget von 20 Millionen Franken, finanziert über einen Zuschuss des ETH-Rates, Blick Swiss AI ergänzt durch eine Anfangsinvestition von über zehn Millionen GPU-Stunden auf dem Supercomputer Alps. Das eigentliche Vortraining des Modells habe laut ETH-Forscher Imanol Schlag rund 7 Millionen Franken gekostet, Watson hinzu kämen erhebliche Personalkosten für die über hundert beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Supercomputer Alps selbst, auf dem trainiert wurde, kostete laut Projektbeteiligten 100 Millionen Franken und wird öffentlich finanziert. Blick

Politisch ist Apertus explizit als Antwort auf die Marktmacht von OpenAI, Google und chinesischen Anbietern positioniert: Es geht um digitale Souveränität, also die Unabhängigkeit von US-Tech-Konzernen oder China. Blick Das Modell beherrscht laut den Entwicklern mehr als 1000 Sprachen, ist vollständig offen einsehbar – vom Trainingscode bis zu jedem einzelnen Token – und wurde mit Rücksicht auf Urheberrecht und Datenschutz trainiert. Begleitet wurde der Launch von den «Swiss AI Weeks», einem Festival mit über 160 Veranstaltungen in 24 Städten, das mit einem Budget von rund einer Million Franken und Unterstützung von über 150 Organisationen Blick KI aus den Laboren in die Öffentlichkeit bringen sollte.

Innosuisse: Forschungsförderung ja, Industriepolitik nein

Die eigentliche Förderlandschaft für KI-Projekte in der Schweiz läuft nicht über ein eigenständiges KI-Programm, sondern über die generischen Instrumente der Innosuisse, der nationalen Agentur für Innovationsförderung. Das Flaggschiff-Instrument sind die sogenannten Flagship Initiativen, mit denen seit 2021 grosse, transdisziplinäre Konsortien zwischen Hochschulen und Industrie gefördert werden. Der bisher einzige explizit KI-bezogene Flagship-Call lief 2024 unter dem Titel «Artificial Intelligence in Life Sciences with a Focus on Human Health»: Aus 24 Eingaben wurden vier Projekte mit einem Gesamtvolumen von 24,6 Millionen Franken bewilligt, Startupschwiiz darunter das Berner Demenzforschungsprojekt SwissBrAInHealth mit einem Beitrag von 9,6 Millionen Franken über fünf Jahre, getragen von fünf akademischen und zwölf Industriepartnern. index ger.html

Bemerkenswert: Der nächste grosse Flagship-Call hat nichts mehr mit ziviler KI-Förderung im engeren Sinn zu tun, sondern mit Verteidigung. Ende April 2026 haben Innosuisse und armasuisse einen gemeinsamen Call zum Thema «Resilient and Secure Technologies for Defence and Mobility» mit einem Gesamtbudget von 20 Millionen Franken angekündigt, Startupschwiiz mit Schwerpunkten bei Positionierung und Navigation, Sicherheitsphotonik und der Abwehr von Drohnen. Gefordert wird ein Dual-Use-Prinzip: Jede geförderte Technologie muss sowohl zivil als auch sicherheitsrelevant einsetzbar sein. Das zeigt eine Verschiebung der industriepolitischen Prioritäten weg von reiner Zivilforschung hin zu sicherheitsrelevanten Technologien – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren wohl noch verstärken dürfte.

Daneben existieren die kleineren, branchenoffenen Innosuisse-Instrumente: der Innovationscheck für KMU (eine Gutschrift von maximal 15’000 Franken ohne Eigenleistung des Umsetzungspartners), ETH Zürich reguläre Innovationsprojekte mit Industriepartner sowie der Swiss Accelerator, der Förderbeiträge von maximal 2,5 Millionen Franken pro Gesuch bei einem Eigenanteil von 30 Prozent der Kosten Admin vorsieht. Keines dieser Instrumente ist KI-spezifisch ausgestaltet – KI-Projekte konkurrieren mit allen anderen Innovationsvorhaben um dieselben Fördertöpfe.

Bundesverwaltung: Strategiepapiere statt Gesetz

Während die EU mit dem AI Act ein umfassendes, verbindliches Regelwerk geschaffen hat, verfolgt Bern einen bewusst anderen Weg. Die Schweiz hat entschieden, kein allgemeines KI-Gesetz nach dem Vorbild der europäischen KI-Verordnung einzuführen. Swissinfo Stattdessen will der Bund das Übereinkommen des Europarats über KI ratifizieren und die nationale Gesetzgebung entsprechend anpassen; Swissinfo verbindliche und unverbindliche Massnahmen für sensible Bereiche wie Gesundheitswesen und autonome Mobilität sollen bis Ende 2026 ausgearbeitet werden. Swissinfo

Der Bundesrat hatte bereits im Februar 2025 einen Grundsatzentscheid getroffen, der drei Ziele formuliert: die Stärkung der Schweiz als Innovationsstandort, den Schutz der Grundrechte und die Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI. AlgorithmWatch Das zuständige Justizdepartement EJPD soll die für die Ratifizierung nötigen Gesetzesvorschläge erarbeiten, während ein unverbindlicher Massnahmenplan mit Leitlinien und Selbstregulierung beim UVEK liegt. Parallel hat der Bund im März 2025 seine Teilstrategie für den KI-Einsatz in der eigenen Verwaltung publiziert – ein Dokument, das laut der Organisation AlgorithmWatch CH zwar erstmals übergeordnete Prinzipien wie Grundrechtsschutz und Nachhaltigkeit formuliert, bei dem aber Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht explizit behandelt werden AlgorithmWatch – ein Mangel, den die Organisation am Beispiel des intern und ohne öffentliche Kommunikation getesteten Bundesrats-Chatbots «Gov-GPT» konkret macht.

Wie wenig konkret diese Strategie bislang ist, zeigt eine Recherche von Netzwoche: Wie hoch das Budget für die geplanten Massnahmen ist, war Ende 2025 noch nicht festgelegt; eine Entscheidung des Bundesrats wurde erst für das Frühjahr 2026 erwartet. Netzwoche Zudem wechselt die KI-Anlaufstelle des Bundes vom Bundesamt für Statistik zur Bundeskanzlei – ein organisatorisches Detail, das zeigt, wie sehr sich die Verwaltung selbst noch sortiert.

Zivilgesellschaftlicher Druck kommt vor allem von AlgorithmWatch Schweiz: Im September 2025 übergab die Organisation im Namen von rund 45 Organisationen einen Appell an den Bundesrat, den Schutz vor Diskriminierung zu einer Priorität der KI-Regulierung zu machen, AlgorithmWatch unterstützt von Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus sechs Parteien. Im Parlament wurden dazu zwei Motionen eingereicht (24.3795 und 24.3796). Eine weitere Motion (24.4596 Gössi) beauftragt den Bundesrat, Voraussetzungen zu schaffen, damit journalistische und andere urheberrechtlich geschützte Inhalte bei der Nutzung durch KI-Anbieter geschützt werden – ein Thema, das auch für unabhängige Medienhäuser wie Swissvox direkt relevant ist.

Wirtschaft: Hohe Nutzung, aber zögerliche Skalierung – und der Ruf nach mehr Staat

Eine aktuelle EY-Umfrage unter 604 Schweizer Unternehmen vom Mai 2026 zeichnet ein Bild der breiten, aber oberflächlichen KI-Nutzung: 89 Prozent der Befragten nutzen bereits KI-Lösungen im beruflichen Alltag, EY vor allem integrierte Tools wie Copilot oder Gemini. Die strategische Verankerung hinkt jedoch hinterher: Nur 9 Prozent sehen KI bereits als integralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie, der das Geschäftsmodell tatsächlich verändert hat. EY Bemerkenswert ist der politische Auftrag, den die Wirtschaft selbst formuliert: 56 Prozent der Befragten wünschen sich gezielte Investitionen in Schweizer KI-Infrastruktur, 40 Prozent sprechen sich für eine Annäherung an den EU AI Act aus, und eine ähnliche Anzahl befürwortet gezielte Förderprogramme für KMU bei der KI-Einführung. EY Nur 28 Prozent wollen eine vollständig eigenständige Schweizer Regulierung – die Mehrheit der Wirtschaft sucht also explizit mehr staatliche Führung, nicht weniger.

Das ökonomische Potenzial, das auf dem Spiel steht, ist erheblich: Eine von Google und digitalswitzerland beauftragte Studie der Implement Consulting Group kommt zum Schluss, dass KI durch beschleunigte Innovation in Forschung und Entwicklung bis 2034 einen jährlichen wirtschaftlichen Wert von bis zu 15 Milliarden Franken für die Schweiz generieren könnte, Computerworld wobei der gesellschaftliche Gesamtnutzen bis zu siebenmal höher liegen könnte als die reinen Unternehmensgewinne. Computerworld

Schlussbetrachtung

Die Schweiz betreibt im Bereich KI eine Doppelstrategie, die selten offen so benannt wird: Auf der Forschungsseite leistet sie sich mit Apertus, der Swiss AI Initiative und den Innosuisse-Flagship-Programmen eine sichtbare, aber finanziell bescheidene öffentliche Förderung im zweistelligen Millionenbereich – während sie gleichzeitig darauf setzt, dass private Venture-Capital-Investoren den eigentlichen Innovationsmotor finanzieren. Genau hier liegt die Verwundbarkeit: Weil dem Land eine eigene staatliche Wachstumsfinanzierung fehlt, fliessen die grossen, entscheidenden Finanzierungsrunden zu über 80 Prozent aus dem Ausland ab. Die akademische Substanz bleibt damit auf Schweizer Boden, aber die wirtschaftliche Wertschöpfung der erfolgreichsten KI-Firmen droht zunehmend andernorts zu landen.

Auf der regulatorischen Seite verfolgt der Bundesrat bewusst einen «sanften» Weg ohne eigenständiges KI-Gesetz – ein Ansatz, der Innovationsfreundlichkeit verspricht, aber bislang vor allem aus Auslegeordnungen, Grundsatzentscheiden und Teilstrategien besteht, deren konkrete Umsetzung, Budgetierung und Kontrolle noch ausstehen. Dass selbst die Wirtschaft selbst zunehmend nach mehr staatlicher Infrastrukturförderung und regulatorischer Klarheit ruft, deutet darauf hin, dass die bisherige Zurückhaltung des Bundes an ihre Grenzen stösst.