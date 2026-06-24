MiCAR greift. Bitcoin Suisse, Amina Bank und Relai fügen sich dem Brüsseler Regelwerk. Der Schweizer Sonderweg im Krypto-Bereich erodiert still und leise.

Das Trojanische Pferd aus Brüssel

Es klingt vernünftig, ja geradezu selbstverständlich: Verbraucherschutz, geregelte Anbieterzulassung, Prävention von Insiderhandel und Marktmanipulation. Das EU-Regelwerk «Markets in Crypto-Assets Regulation» (MiCAR) trat 2023 in Kraft und regelt seither Emission, Handel und Verwahrung von Krypto-Assets im europäischen Raum. muula

Doch hinter der ordnungspolitischen Fassade verbirgt sich etwas anderes: die vollständige Integration eines einst staatsfernen Sektors in den europäischen Regulierungsapparat. Der Bitcoin-Gedanke — Dezentralisierung, Souveränität, Freiheit von staatlicher Kontrolle — wird durch MiCAR nicht ergänzt. Er wird domestiziert.

Und die Schweiz schaut zu.

Die Kapitulation der Grossen

Bitcoin-Suisse-CEO Andrej Majcen lobte MiCAR unlängst öffentlich. muula Das ist bemerkenswert — und symptomatisch. Wer 2013 noch als Aussenseiter am Rand des etablierten Finanzsystems operierte, sitzt heute am Tisch mit den Regulatoren.

Bitcoin Suisse erhielt über seine liechtensteinische Niederlassung eine MiCAR-Lizenz als Crypto-Asset Service Provider (CASP) — mit Fokus auf Trading, Custody und Staking für vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren. muula

Die Amina Bank, ehemals Seba Bank, sicherte sich Ende 2025 über eine europäische Tochtergesellschaft ebenfalls eine MiCAR-Lizenz. Die Schweizer Bitcoin-App Relai jubelte über eine entsprechende Zulassung der französischen Finanzmarktaufsicht AMF. muula

Selbst der US-Riese Coinbase macht Druck: Europäische Nutzer werden aufgefordert, Steuerangaben zu hinterlegen und weitere Informationen bereitzustellen, die in Richtung MiCAR-Konformität gehen. muula

Das Muster ist eindeutig: Wer den EU-Markt will, beugt sich Brüssel.

Die FINMA zieht nach

Nicht nur die Branche passt sich an — auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bewegt sich. Die FINMA fährt einen immer strengeren Kurs und orientiert sich zunehmend an den Brüsseler Vorgaben. muula

Das ist keine neutrale Entwicklung. Die Schweiz hat ihren regulatorischen Sonderstatus im Finanzbereich historisch bewusst gepflegt — nicht aus Nachlässigkeit, sondern als komparativen Vorteil. Investoren kommen in die Schweiz, weil sie nicht der EU-Regulierung unterliegen.

Wenn FINMA und Branche diesen Abstand freiwillig aufgeben, stellt sich die Frage: Was bleibt vom Crypto Valley Zug übrig, wenn es sich inhaltlich von Liechtenstein oder Frankfurt nicht mehr unterscheidet?

Bafin, Branson und der verweigerte Zugriff

Ein aufschlussreiches Detail am Rande: Deutsche Kunden wollten ihre Bitcoins bei Schweizer Banken verwahren lassen. Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin unter dem ehemaligen FINMA-Direktor Mark Branson stellte sich dagegen — weil der Regulator damit den Zugriff auf die Vermögenswerte verloren hätte. muula

Hier wird sichtbar, worum es wirklich geht: nicht um Anlegerschutz, sondern um Kontrollhoheit. Die staatliche Aufsicht über Krypto-Vermögen ist kein Nebeneffekt der Regulierung — sie ist ihr eigentliches Ziel.

Branson, der die FINMA jahrelang führte und dabei bereits zu einer proaktiveren Aufsichtsphilosophie neigte, prägt nun als Bafin-Chef die deutsche Linie. Die institutionelle Kontinuität zwischen Bern und Berlin ist kein Zufall.

Was Bern versäumt

Die Schweiz hätte einen Anreiz, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Viele Investoren setzen auf die Schweiz, weil sie nicht der EU-Regulierung unterliegt. muula Dieser Wettbewerbsvorteil ist kein abstraktes Konzept — er manifestiert sich in Steuereinnahmen, Arbeitsplätzen und Ansiedlungen.

Stattdessen passiert das Gegenteil: Die Branche läuft zur EU-Regulierung über, und die FINMA folgt ihr. Bern schaut zu.

Das ist nicht nur ordnungspolitisch bedenklich. Es ist ein strategisches Versäumnis. Die Schweiz könnte zum globalen Referenzpunkt für eine liberale, aber robuste Krypto-Regulierung werden — eine Alternative zum Brüsseler Zentralismus und zum amerikanischen Regelchaos gleichermassen.

Stattdessen wählt sie den Einheitsbrei.

Einordnung

MiCAR braucht niemand, ausser die Steuergeier der EU. Ein weiteres Problem liegt in der schleichenden Angleichung der Schweiz an ein Regulierungsmodell, das sie nie demokratisch gewählt hat, und das ihren komparativen Vorteil strukturell aushöhlt.

Die Schweizer Krypto-Firmen handeln unterwürfig rational: Sie sichern sich den Marktzugang zur EU. Aber der politische Rahmen, der ihnen ein echtes Schweizer Modell ermöglichen würde, fehlt. Bern liefert keine Alternative — und überlässt das Feld stillschweigend Brüssel.

Wer Bitcoin verstehen will, muss verstehen, wogegen er ursprünglich stand: gegen genau jene Infrastruktur staatlicher Kontrolle über Vermögen, die MiCAR nun zementiert. Dass ausgerechnet Schweizer Krypto-Pioniere diese Kontrolle heute begrüssen, ist die eigentliche Geschichte hinter den Lizenz-Meldungen.

Nico Stino ist Autor bei Swissvox (swissvox.news), dem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.

Quelle: muula.ch, 23. Juni 2026