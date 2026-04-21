Wenn der Schlüssel zum Tresor mit dem Gründer verschwindet – und 300 Millionen Dollar auf der Blockchain sichtbar, aber unerreichbar bleiben

Das Stadion des HC Davos trägt seinen Namen. ZondaCrypto – die polnische Kryptobörse, die sich mit Hockey-Sponsoring in der Schweiz einen seriösen Anstrich gab – ist zum Symbol für alles geworden, was an der Kryptowelt fundamental schiefgehen kann.

Der Fall ist so absurd, dass er als Drehbuch abgelehnt würde.

Die Plattform besitzt ein Wallet mit 4’500 Bitcoin im Wert von über 300 Millionen Dollar – kann aber nicht darauf zugreifen. Der private Schlüssel befindet sich im Besitz von Sylwester Suszek, dem Gründer der Vorgängerbörse Bitbay – der seit vier Jahren spurlos verschwunden ist.

Ein Tresor ohne Code

Das Problem ist nicht, dass die Coins gestohlen oder verschoben wurden. Das Problem ist, dass niemand Zugriff darauf hat. Ohne die privaten Schlüssel ist das Cold Wallet im Grunde ein Tresor ohne Code. Die 4’500 BTC sind auf der Blockchain sichtbar – aber unerreichbar.

CEO Przemysław Kral versuchte die Wogen zu glätten, indem er die Wallet-Adresse öffentlich machte – als Beweis dafür, dass das Geld noch vorhanden sei. Doch das Gegenteil trat ein: Die Situation löste eine massive Vertrauenskrise aus, die an einem einzigen Tag 25’000 Auszahlungsanträge zur Folge hatte.

Noch pikanter: Die als Reservebeweis präsentierte Wallet-Adresse ist seit Jahren auf den Rankings der bekanntesten schlafenden Wallets der Bitcoin-Blockchain gelistet – ohne je mit ZondaCrypto oder dessen Vorgänger Bitbay in Verbindung gebracht worden zu sein. Diese Zuordnung tauchte erstmals am 16. April 2026, im 22. Tag einer Auszahlungskrise, auf.

Politische Dimensionen in Polen

Der Skandal ist längst über die Finanzwelt hinausgewachsen. Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte öffentlich, dass CEO Kral an Stiftungen gespendet habe, die mit rechten Politikern in Verbindung stehen – und dies einen Monat bevor Polens Präsident Karol Nawrocki das erste Veto gegen ein nationales Kryptogesetz einlegte. Nawrocki legte das Veto mittlerweile zweimal ein.

Laut Kritikern sind 99 Prozent der Bitcoin-Einlagen verschwunden, 35 Prozent der Belegschaft wurden entlassen, und ZondaCrypto soll 76 Millionen Zloty abgehoben haben, während reguläre Nutzer nicht an ihr Geld kommen. Deutsche Staatsanwälte haben Ermittlungen aufgenommen.

„Not your keys, not your coins”

Der Fall ZondaCrypto illustriert schonungslos ein Grundproblem zentralisierter Kryptobörsen: Wer seine digitalen Werte einer Plattform anvertraut, vertraut darauf, dass diese die Schlüssel sicher verwahrt – und weiss nicht, wer diese Schlüssel tatsächlich kontrolliert.

Die alte Maxime der Krypto-Libertären – „Not your keys, not your coins” – klingt heute nicht wie eine ideologische Floskel, sondern wie ein bitteres Lehrstück.

Was bleibt: 4’500 Bitcoin, auf der Blockchain für alle sichtbar. Und ein Gründer, der seit vier Jahren nicht mehr gesehen wurde.

Swissvox / Nico Stino, 21. April 2026