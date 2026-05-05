Ein Helsana-Generalagent aus dem Aargau soll 2025 rund 700’000 Franken verdient haben – sein Bruder im ersten Jahr 300’000. Die Zahlen sind kein Einzelfall. Wer in der Schweizer Versicherungsbranche oben mitschwimmt, lebt in einer eigenen finanziellen Welt – auf Kosten der Prämienzahler.

Der General-Agent, der anderthalb Bundesräte verdient

Inside Paradeplatz hat den Fall publik gemacht: Ein Generalagent der Helsana im Raum Aargau soll im Jahr 2025 ein Einkommen von rund 700’000 Franken erzielt haben. Das entspricht dem Anderthalbfachen eines Bundesratssalärs. Sein Bruder, erst seit Kurzem beim selben Versicherer tätig, kommt laut einer Quelle im ersten Dienstjahr bereits auf 300’000 Franken. Das Erfolgsrezept: intensive Neukundenakquise in der Balkan-Community, wo der Generalagent offenbar über ein starkes persönliches Netzwerk verfügt.

Die Helsana äussert sich grundsätzlich nicht zu individuellen Einkommensangaben einzelner Mitarbeitender und verweist darauf, dass die Anreiz- und Vergütungssysteme klaren regulatorischen und internen Vorgaben unterliegen, regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst würden. Eine Antwort, die nach Lehrbuch klingt – und die eigentliche Frage offen lässt: Wie ist es systemisch möglich, dass ein Aussenmitarbeiter mehr verdient als fast jeder Bundesangestellte?

Die Antwort liegt in der Struktur. Generalagenten sind keine Angestellten im klassischen Sinne, sondern selbständige Vertriebspartner. Sie erhalten Provisionen auf jeden abgeschlossenen Vertrag – primär auf Zusatzversicherungen, nicht auf die prämienreglementierte Grundversicherung. Wer ein grosses Netzwerk aktiviert und Volumen generiert, kann astronomische Summen erzielen. Das System honoriert Quantität, nicht Qualität. Ob die geworbenen Kunden zahlungsfähig sind, ob Gesundheitsfragen korrekt ausgefüllt wurden, ob dahinter registrierte oder nicht registrierte Untervermittler stecken – das liegt ausserhalb des unmittelbaren Interesses der Kasse, solange die Verträge zustande kommen.

Die CEO-Liga: Spitzengehälter für Kassenchefs

Der Generalagenten-Fall irritiert – ist aber nur das untere Stockwerk eines weitaus grösseren Gebäudes. An der Spitze der Branche werden noch ganz andere Zahlen geschrieben.

Sanitas-CEO Andreas Schönenberger führt mit einem Jahreslohn von 976’433 Franken die Rangliste der Krankenkassenchefs an. Auf Rang zwei folgt CSS-Chefin Philomena Colatrella mit 851’678 Franken, rund 56’000 Franken mehr als im Vorjahr. An dritter Stelle steht Roman Sonderegger, CEO der grössten Krankenkasse Helsana, mit einem Jahreslohn von knapp 800’000 Franken.

Die Chefs der zehn grössten Krankenkassen verdienen alle mehr als ein Bundesrat, der auf rund 468’000 Franken kommt. Im Vergleich zum Vorjahr haben die CEOs nochmals rund vier Prozent mehr kassiert.

Dabei lohnt ein Blick auf die Verhältnismässigkeit: Die Sanitas zählt mit 866’971 Versicherten im Mittelfeld der grossen Kassen – Helsana und CSS haben beide mehr als doppelt so viele Grundversicherte. Schönenberger verdient trotzdem klar am meisten. Allein für seine Pensionskasse zahlt die Sanitas jährlich 179’000 Franken – ein Betrag, der in vielen Branchen einem vollen Jahresgehalt entspricht.

Und es ist kein Einzelphänomen. Im Vergleich zu 2017 legten die CEO-Saläre bei den Krankenkassen um über 20 Prozent zu. Gleichzeitig stiegen die Krankenkassenprämien in den letzten Jahren um über 15 Prozent. Die Schere zwischen dem, was oben eingenommen wird, und dem, was unten bezahlt werden muss, wird grösser – Jahr für Jahr.

Parlament unter Zugzwang – doch der Lohndeckel hat Lücken

Der politische Druck wächst. Das konkrete Gesetzesprojekt für einen Lohndeckel soll im zweiten Quartal 2025 in die Vernehmlassung kommen. Die Kommission schwebt eine Art Formel vor, mit der sich für jede einzelne Kasse aufgrund von Grösse und Effizienz ein Maximallohn ergibt – orientiert am höchsten Bundesangestelltengehalt, also am Staatssekretär-Niveau von rund 401’000 Franken.

Klingt nach Eingriff. Ist aber bei näherer Betrachtung ein stumpfes Schwert. Entscheidend für den Lohndeckel wäre nur jener Teil der Bezüge, welcher der Grundversicherung belastet wird. Bei manchen Grosskassen liegt dieser Anteil zurzeit bei 40 bis 60 Prozent. Mit Ausnahme der Sanitas lagen 2023 alle Kassenchefs in der Grundversicherung deutlich unter 400’000 Franken. Das bedeutet: Die Kassen können die Lohnzuteilung intern steuern – mehr auf die Zusatzversicherung buchen, weniger auf die Grundversicherung – und den Deckel faktisch umgehen.

Ruth Humbel, Nationalrätin und Verwaltungsrätin der Concordia, bringt es auf den Punkt: Aus Sicht der obligatorischen Krankenversicherung seien solche Löhne zu hoch – insbesondere in einem Bereich, in dem sehr vieles vom Staat reguliert werde.

Systemfehler, kein Einzelfall

Was der Aargauer Helsana-Generalagent verdient hat, ist kein Skandal im strafrechtlichen Sinne – es ist ein Symptom. Das System KVG kombiniert staatlichen Zwang mit privatwirtschaftlichen Anreizsystemen. Jeder Einwohner der Schweiz muss eine Grundversicherung abschliessen. Diese Pflichtkundschaft wird über Provisionen abgerechnet, als wäre sie freier Markt. Gleichzeitig fehlt echte Kostenkontrolle, weil die Kassen in der Grundversicherung nicht sparen, sondern Volumen akkumulieren – und das Wachstum mit Prämienerhöhungen weitergeben.

Wer in diesem System gut verdienen will, muss nicht zwingend gut wirtschaften. Er muss nur gut verkaufen. Der Generalagent aus dem Aargau hat das verstanden. Der CEO der Sanitas auch.

Für den Prämienzahler interessiert sich in diesem Konstrukt strukturell niemand.

Quellen: Inside Paradeplatz (05.05.2026), 20 Minuten, Tages-Anzeiger, NZZ, Blick, Bluewin