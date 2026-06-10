Von Nico Stino

Es ist eine Geschichte, die wie ein Drehbuch klingt – und doch dokumentierte Realität ist: 1,4 Millionen Euro in bar, verpackt in zwei Koffern, getragen von Schmugglern über die italienisch-schweizerische Grenze, abgeliefert bei einer Geldtransferagentur in Lugano, weitergeleitet nach Brasilien. Das Geld stammte aus dem Kokainhandel der ’Ndrangheta. Und es floss durch die Schweiz, als wäre es das Normalste der Welt.

Ein Clan, eine Tonne Kokain, ein Netzwerk

Am Morgen des 18. Juni 2015 verhafteten italienische Ermittler den Kalabresen Cosimo Tassone, eine Schlüsselfigur des internationalen Drogenhandels und Kopf einer Organisation, die jahrelang von Rom aus operierte. Mit ihm wurden 18 weitere Personen festgenommen – darunter mehrere Finanzmakler, die mutmasslich für die Geldwäsche zuständig waren.

Die Dimensionen sind beachtlich: Innerhalb von zwei Jahren beschlagnahmten die Behörden mehr als eine Tonne Kokain der Tassone-Organisation – in Deutschland, Holland, Belgien und Italien, namentlich im kalabrischen Hafen von Gioia Tauro, wo allein 2015 rund 1,6 Millionen Container umgeschlagen wurden. Das Logistikzentrum des Clans: ein unscheinbares Haus am Stadtrand von Rom, in dem wöchentlich Hunderttausende Euro auf verschiedene Geldwäscheoperationen verteilt wurden. Die Abhörprotokolle der Ermittler dokumentieren das Dauergeräusch von Geldzählmaschinen – die Begleitmusik des organisierten Verbrechens.

Der Umweg über die Schweiz

Im Mai 2014 gelang es den Ermittlern, eine einzelne Operation über 1,4 Millionen Euro zurückzuverfolgen. Der Clan hatte einen pensionierten Finanzberater aus der Toskana engagiert, der das Geld nach Brasilien transferieren sollte – offiziell für «Immobiliengeschäfte». Der ursprüngliche Plan, das Geld bei der Banco do Brasil in Rom einzuzahlen und nach São Paulo zu überweisen, scheiterte: Eine solche Bartransaktion wäre ein offenkundiger Verstoss gegen die Geldwäschegesetzgebung gewesen.

Die Lösung fand sich nördlich der Grenze. Der Berater fuhr mit dem Bargeld an die Schweizer Grenze, wo zwei Schmuggler die Koffer übernahmen und unbehelligt ins Tessin brachten. Ziel: die Agentur Viva Transfer in Lugano. Den Beteiligten war versichert worden, dies sei ein «sicherer Ort» für eine solche Operation – die Person, die das Geld annehme, sei derartige Vorgänge «ohnehin gewohnt».

Ein Tessiner Establishment-Mann im Zentrum

Entgegengenommen wurde das Geld gemäss den Aussagen der Beteiligten von Raffaele Tognacca – Ingenieur aus Bellinzona, ehemaliger Präsident der Liberalen in Bellinzona, Kandidat für den Grossen Rat, Verwalter des Tessiner Energieunternehmens und Akteur in bedeutenden italienischen Energie- und Ölkonzernen. Ein Mann des Establishments also, der 2009 im Tessin die Viva-Gruppe gründete – ein Firmengeflecht im Immobilien- und Energiesektor, zu dem auch die Geldtransferagentur Viva Transfer gehört. Deren eingetragene Direktorin: Tognaccas Ehefrau.

Bemerkenswert: Als Tognacca 2011 als Kandidat der Liberalen in die Tessiner Politik zurückkehrte, dauerte seine Kandidatur nur wenige Tage. Er musste wegen angeblicher Machenschaften im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit im Energiesektor zurücktreten – obwohl keine Untersuchung gegen ihn lief. Die Affäre machte zunächst Schlagzeilen und «verpuffte dann im Nichts», wie sich ein Beobachter erinnert. Ein Muster, das in der Schweiz eine gewisse Tradition hat.

Wichtig festzuhalten: Tognacca lehnte eine Stellungnahme zu laufenden Ermittlungen ab. Sein Anwalt betont, dass weder in der Schweiz noch in Italien gegen ihn ermittelt werde und dass für ihn und seine Frau die Unschuldsvermutung gilt. Unter den Angeklagten im italienischen Verfahren figuriert er nicht.

Geiselnahme, Drohungen – und 400’000 verschwundene Euro

Die Operation lief alles andere als reibungslos. Das Geld kam in Brasilien nicht wie vereinbart auf einen Schlag an, sondern in kleinen Tranchen – und am Ende fehlten 400’000 Euro. Was daraus wurde, ist bis heute ungeklärt.

Für die italienischen Mittelsmänner wurde die Affäre zum Albtraum. Ein Sohn des Finanzberaters wurde in Brasilien faktisch als Geisel gehalten: In einem Hotelzimmer eingesperrt, das er nicht verlassen durfte, bis die brasilianische Bank grünes Licht gab. Aus einer geplanten Woche wurde ein Monat. In Italien setzten Tassones Männer die Familie unter Druck – mit unverhohlenen Morddrohungen: «Sag dem Fettsack, dass er den Rest des Geldes herschaffen soll, sonst schneide ich ihm den Kopf ab.»

Das Schweigen der Schweizer Behörden

Hier beginnt der eigentlich brisante Teil für die Schweiz. Gemäss Geldwäschereigesetzgebung sind Finanzintermediäre verpflichtet, bei Verdachtsfällen den Ursprung des Geldes und den Empfänger abzuklären. Ob dies im Fall der 1,4 Millionen Euro geschah, bleibt offen – die Schweizer Geldwäschereibehörde verweigerte jede Aussage. Auch ein Rechtshilfeersuchen der italienischen Ermittler an die Schweiz blieb, soweit dokumentiert, ohne erkennbare Antwort.

Ein italienischer Ermittler bringt es auf den Punkt: Es sei kaum vorstellbar, dass jemand, der 1,4 Millionen Euro in bar abliefert, allen Beteiligten «fein säuberlich erklärt», woher das Geld stammt. In der Branche wisse ohnehin jeder, was los sei.

Einordnung: Die unbequeme Rolle des Finanzplatzes

Der Fall illustriert eine unbequeme Wahrheit: Das organisierte Verbrechen kann sein Geld nicht selbst bewegen. Es braucht Profis – Finanzberater, Transferagenturen, Intermediäre mit makelloser Fassade. Und es findet sie. Ohne die bereitwillige Mithilfe identifizierter Finanzprofis wäre das Geld, so die Ermittler, nie aus Rom herausgekommen.

Dass die Route ausgerechnet über Lugano führte, ist kein Zufall. Das Tessin liegt geografisch und kulturell an der Nahtstelle zwischen dem italienischen Wirtschaftsraum und dem Schweizer Finanzsystem – mit allen Vorteilen und allen Risiken, die diese Lage mit sich bringt. Die Schweiz hat ihre Geldwäschereigesetzgebung in den letzten Jahrzehnten massiv verschärft. Doch Gesetze sind nur so gut wie ihre Durchsetzung. Wenn Behörden auf Anfragen schweigen, Rechtshilfeersuchen versanden und politische Affären «im Nichts verpuffen», bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Die zentrale Frage dieses Falls ist nicht, ob einzelne Personen schuldig sind – das zu klären ist Sache der Justiz, und es gilt die Unschuldsvermutung. Die zentrale Frage lautet: Wie viele solcher Koffer haben die Grenze unbemerkt passiert? Die eine dokumentierte Operation über 1,4 Millionen war eine von «dutzenden Operationen jeden Monat» des Tassone-Clans. Die Rechnung darf jeder selbst machen.