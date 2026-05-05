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Wie ein Schweizer Psychotherapeuten-Verband wirksame Behandlung bekämpft – und der Staat mitmacht

von Swissvox-Redaktion

Die NATO hat es 2020 offiziell formuliert: Der menschliche Geist ist die sechste Domäne der Kriegsführung. Was der französische Offizier François du Cluzel am NATO Innovation Hub in Norfolk als «Cognitive Warfare» beschrieb, klingt nach Science-Fiction. In der Schweiz, argumentiert der Psychotherapeut Dietmar Luchmann in einer umfangreichen Analyse auf psychotherapie.com, ist es gelebter Alltag – verabreicht in Therapiezimmern, finanziert von der Grundversicherung, verteidigt von einem Berufsverband.

Die These ist provokativ. Die Zahlen dahinter sind es nicht.

Der Milliarden-Widerspruch

Die OKP-Kosten für psychologische Psychotherapie stiegen von 528 Millionen Franken im Jahr 2021 auf 922 Millionen Franken im Jahr 2024 – jährliche Mehrkosten von durchschnittlich 131 Millionen Franken, was einem Plus von 20,4 Prozent pro Jahr entspricht. ￼ Gleichzeitig verdoppelte sich die Zahl der Psychotherapie-Praxen innerhalb von zwei Jahren auf 4’834.

Die erwartbare Folge wäre die psychisch gesündeste Bevölkerung Europas.

Das Gegenteil ist dokumentiert. Der Nationale Gesundheitsbericht 2025 verzeichnet eine deutliche Zunahme psychischer Beschwerden. 52 Prozent aller IV-Renten sind psychisch bedingt. Wartezeiten: steigend. Diagnosen: steigend. Kosten: steigend.

Mehr Therapeuten. Mehr Geld. Mehr Krankheit.

Die NZZ bemerkte diesen Widerspruch bereits im März 2025: «Im Land mit der grössten Dichte an Psychiatern werden die Wartelisten für Termine immer länger. Was läuft da falsch?» Eine Antwort lieferte das Blatt nicht.

Nun, im Frühling 2026, wäre die Zeit für eine Antwort da. Das BAG hatte angekündigt, noch vor dem Sommer einen vertieften Evaluationsbericht zum Anordnungsmodell vorzulegen, der zentrale Fragen zum Einfluss des Systemwechsels auf die Versorgungssituation sowie mögliche Anpassungsmassnahmen adressieren soll. ￼ Dieser Bericht liegt, Stand Mai 2026, noch nicht vor. Das ist symptomatisch: Das System analysiert sich selbst – und nimmt sich dafür alle Zeit der Welt.

Das Geschäftsmodell der Chronifizierung

Psychotherapeut Dietmar Luchmann benennt zwei Mechanismen, die den Widerspruch erklären.

Erstens: «Concept Creep» – die systematische Ausweitung psychologischer Kernbegriffe wie Trauma, Missbrauch und psychische Störung. Was früher Alltag war, wird heute diagnostiziert, pathologisiert, behandelt. Mehr Diagnosen bedeuten mehr Patienten, mehr Umsatz – nicht mehr Gesundheit.

Zweitens: Langzeittherapie als strukturelle Entwaffnung. Die durchschnittliche Behandlungsdauer bei Schweizer Psychiatern beträgt laut OECD-Erhebung rund 60 Monate. Fünf Jahre. Für Störungen, die nach internationalem Forschungsstand in wenigen Sitzungen behandelbar sind: Die britischen NICE-Guidelines empfehlen kognitive Verhaltenstherapie bei Angststörungen in sieben bis 14 Stunden.

Der Patient, der nach zehn Stunden geheilt entlassen wird, ist betriebswirtschaftlich wertlos. Der Patient, der nach zehn Jahren immer noch kommt, ist eine Annuität.

Nantermod gegen das System – und das System hält stand

Genau diese Logik hat den FDP-Nationalrat Philippe Nantermod auf den Plan gerufen. Der Walliser Nationalrat fordert in der Motion 25.4533, die psychologische Psychotherapie aus dem Leistungskatalog der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu streichen. ￼

Der Bundesrat lehnte den Vorstoss am 11. Februar 2026 ab. Er halte die vorhandenen Prozesse für «zweckdienlich und ausreichend», verweist auf Einschränkungen bei der Anordnungsbefugnis, eine Begrenzung der Sitzungszahl sowie die Pflicht zur Kostengutsprache nach 30 Sitzungen. ￼

Zweckdienlich. Für wen? Von den 40 akkreditierten Weiterbildungsgängen in Psychotherapie lehren nur sechs – 15 Prozent – kognitive Verhaltenstherapie, das wissenschaftlich am besten belegte Verfahren. Die restlichen 85 Prozent schulen Methoden, die in keiner massgeblichen internationalen Therapieleitlinie als erstrangig evidenzbasiert gelten.

Der Vorstoss stösst bei SP, SVP und Mitte auf heftige Ablehnung. ￼ Das Lobbynetzwerk der Berufsverbände funktioniert parteiübergreifend – und das Parlament schützt ein System, das es nicht versteht.

Die ASP und ihre vier Schadziele

Im Zentrum von Luchmanns Analyse steht die Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP). Als Luchmann im Sommer 2025 die Schweiz als «Paradies der psychotherapeutischen Ineffizienz» bezeichnete, antwortete der Verband nicht mit einer fachlichen Widerlegung. Er wandte sich an die Gesundheitsdirektion Zürich.

ASP-Präsidentin Gabriela Rüttimann forderte in einem Schreiben vom September 2025 behördliche Massnahmen gegen den Autor. Luchmann identifiziert darin vier operative Angriffspunkte:

Die Aussage, Angststörungen seien in acht bis zehn Sitzungen behandelbar, wurde als «irreführend» denunziert – obwohl dies dem Stand internationaler NICE-Leitlinien entspricht. Die Formulierung, Psychotherapie könne das «Leben wieder voll lebenswert» machen, wurde als Berufsrechtsverstoss gerügt – ein Verband bekämpft das universelle Ziel jeder Therapie. Die Aufklärung über medikamentenfreie Behandlung von Angststörungen wurde beanstandet – obwohl Psychotherapeuten in der Schweiz gar keine Medikamente verschreiben dürfen. Und die Aussage «nicht nur für Millionäre» – ein Hinweis auf günstige, effiziente Therapie – wurde in ihr Gegenteil verkehrt und als «Ansprache einer wohlhabenden Klientel» denunziert.

Das ist nicht fachliche Kritik. Das ist die kognitive Struktur der Desinformation – praktiziert von Leuten, die von Berufs wegen vorgeben, kognitive Verzerrungen zu behandeln.

Regulatory Capture: Zürich als Fallbeispiel

Die Gesundheitsdirektion Zürich unter SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli übernahm sämtliche ASP-Vorwürfe in nahezu identischem Wortlaut und drohte dem Psychotherapeuten mit dem Entzug seiner Berufsausübungsbewilligung. An keiner Stelle lässt die Reaktion erkennen, dass auch nur eine einzige beanstandete Website aufgerufen worden wäre.

Die Fachbezeichnung für diesen Vorgang lautet Regulatory Capture: Eine Aufsichtsbehörde, die die Bevölkerung schützen soll, wird zum Vollstreckungsorgan derjenigen, deren Praktiken sie beaufsichtigen sollte.

Pikant: ASP-Präsidentin Rüttimann, die der kognitiven Psychotherapie «mangelnde wissenschaftliche Belege» vorwirft, ist gleichzeitig fachliche Leiterin des IKP Instituts für körperzentrierte Psychotherapie Zürich – einem Verfahren, das in keiner massgeblichen internationalen Leitlinie als evidenzbasiert geführt wird. Der Interessenkonflikt ist dokumentiert und unbestritten.

Die offene Flanke: Der Frühlingsevaluationsbericht

Hier entsteht eine neue Entwicklung, die politisch brisant wird. Das BAG hat für Frühling 2026 eine vertiefte Evaluation des Anordnungsmodells angekündigt. Der Schweizerische Berufsverband für Angewandte Psychologie (SBAP) begrüsste die geplante Evaluation explizit und forderte, die ausgewiesenen Kostensteigerungen nicht einseitig auf Mehrkosten zu reduzieren, sondern als «Investition in die psychische Gesundheit» zu verstehen. ￼

Das ist die Sprache des Systems, das sich selbst evaluiert. Ob der Bericht die entscheidende Frage stellt – nämlich ob die eingesetzten Methoden tatsächlich heilen oder lediglich verlängern –, ist offen. Wenn er sie nicht stellt, ist er wertlos. Wenn er sie stellt und beantwortet, dürfte der politische Druck auf das Parlament erheblich wachsen.

Die Motion 25.4533 ist noch nicht erledigt. Nach der Ablehnung durch den Bundesrat liegt der Ball nun beim Nationalrat. Der Evaluationsbericht wird dabei zur entscheidenden Grundlage – oder zur Vernebelungsmaschine.

Nationale Sicherheit beginnt im Kopf

Die sicherheitspolitische Dimension ist nicht abstrakt. Laut Blick kommen immer mehr Rekruten psychisch vorbelastet in die Armee. 76 Prozent aller militärdienstuntauglichen Stellungspflichtigen weisen einen psychischen Hauptbefund auf – Diagnosen, die von einem System vergeben werden, das psychische Störungen nicht reduziert, sondern produziert.

Russische Desinformation erreicht einen Bruchteil der Schweizer Bevölkerung, wirkt indirekt und kann durch Medienkompetenz relativiert werden. Die Therapeuten der ASP erreichen die verwundbarste Gruppe direkt, über Jahre, im Setting maximalen Vertrauens, finanziert von der Allgemeinheit. Der Unterschied zwischen einer Trollfabrik und der ASP ist das Motiv. Die Trollfabrik will schaden. Die ASP will verdienen. Für die kognitive Widerstandsfähigkeit der Schweizer Bevölkerung ist dieser Unterschied ohne Bedeutung.

General Guisan erkannte 1940 auf dem Rütli, dass die eigentliche Verteidigung eines Landes im Kopf beginnt. Die Bundesrätliche Kulturbotschaft von 1938 nannte es «geistige Landesverteidigung». Was die NATO heute «cognitive resilience» nennt, haben die Schweizer vor 88 Jahren bereits formuliert.

Und seit dem Anordnungsmodell vergessen.

Was jetzt entschieden wird

Die nächsten Monate sind für das Schweizer Psychotherapie-System entscheidend. Der BAG-Evaluationsbericht wird Stellung nehmen müssen zu Kostenwachstum, Wirksamkeit und Qualitätssicherung. Parallel dazu läuft das Verfahren zur Einführung einer definitiven Tarifstruktur per 1. Januar 2027, die von H+, den Berufsverbänden FSP, ASP und SBAP sowie dem Krankenversichererverband prio.swiss gemeinsam erarbeitet wurde. ￼ Die ASP sitzt also gleichzeitig auf der Anklagebank und am Verhandlungstisch – als Berufsverband, Ausbildungsinstanz, Tarifpartner und Lobbygruppe in Personalunion.

Wenn das kein Fall für eine parlamentarische Untersuchungskommission ist, dann hat der Begriff «Interessenkonflikt» in der Schweizer Gesundheitspolitik seine Bedeutung verloren.

Quellen: psychotherapie.com / Dietmar Luchmann; BAG-Monitoringbericht Psychotherapie (Aug. 2025); Nationaler Gesundheitsbericht 2025 (OBSAN); IV-Statistik 2024 (BSV); NZZ, 16.02.2026; Medinside, 12.02.2026; 20min, 19.12.2025; NICE-Guidelines CG113; Motion 25.4533 (parlament.ch); H+ Tarife psychologische Psychotherapie, 2026