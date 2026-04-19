Über das stille Versprechen von Räumen, die atmen — und warum wir sie so dringend brauchen.

Es gibt Orte, die man betritt und sofort spürt: Hier stimmt etwas. Die Luft liegt anders. Das Licht fällt anders. Die Stille hat eine andere Textur. Und man merkt, dass man in Räumen, die dieses Versprechen nicht einlösen, mehr Energie verbraucht, als man ahnt — nicht nur ökologisch, sondern psychisch und körperlich.

Barbara Flügge, Malerin und Beraterin bei Digital Value Creators (DVC), nennt diese Erfahrung nicht Komfort. Sie nennt sie Resilienz. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Resilienzenz ist kein Zertifikat

Resilienz lässt sich nicht verordnen. Kein Minergie-Label, keine Wärmedämmvorschrift, kein Nachhaltigkeitsbericht macht einen Raum resilient. Resilienz entsteht, wenn die Teile eines Raumes — Licht, Material, Proportion, Stille, Aussenraum — so ineinandergreifen, dass das Ganze mehr wird als die Summe seiner Einzelteile.

Flügge beschreibt das mit dem Bild des Gesamt-Kunstwerks: Die Einzelteile verbinden sich unsichtbar. Man sieht nicht mehr die Konstruktion. Man spürt nur noch das Ergebnis.

Das ist ein zutiefst künstlerisches Prinzip — und gleichzeitig ein hochpragmatisches. Denn Räume, die dieses Gleichgewicht nicht finden, kosten. Sie kosten Konzentration, Wohlbefinden, Produktivität. Und irgendwann auch Gesundheit.

Die Sinne als Kompass

Was Flügge in ihrer Betrachtung klima aktiver Räume am stärksten herausarbeitet, ist die Rolle der menschlichen Wahrnehmung als Massstab. Nicht die Kilowattstunde. Nicht der CO₂-Ausstoss. Nicht der Quadratmeterpreis.

Der Mensch und seine Sinne.

Jeder Mensch nimmt Räume anders wahr. Dem einen genügt eine ruhige Bank mit Ausblick. Ein anderer braucht Klang, Vibration, die Spannung eines Raumes, der erzählt. Wieder andere folgen dem Geruch — Holz, Erde, frische Luft durch ein gut proportioniiertes Fenster. Gestaltung, die das ernst nimmt, ist keine Luxusdisziplin. Sie ist eine Grundbedingung für Räume, in denen Menschen wirklich ankommen.

Nachhaltigkeit, die nur auf der Ebene der Technik operiert, greift zu kurz. Eine PV-Anlage auf einem Betonklotz macht den Klotz nicht zum Lebensraum. Was fehlt, ist die zweite Dimension: das Gestalterische als ethische Haltung.

Scandinavian Touch am Bodensee

Flügge beschreibt die Klima Aktiv Siedlung in Steinebrunn — Bodensee-Landschaft, Holz-Skelett-Bauweise, Klimaaktiv-Heizung, Photovoltaik von Anfang an — als einen Ort, der diesen Anspruch einlöst. Einen Ort, der sich nicht zwischen Nachhaltigkeit und Ästhetik entscheiden muss, weil beides von Anfang an zusammen gedacht wurde.

Das klingt selbstverständlich. Es ist es nicht.

Wer in der Schweiz nach Projekten sucht, die energetische Konsequenz mit gestalterischer Qualität, Offenheit des Raumes und einem unverwechselbaren Lebensgefühl verbinden, sucht lange. Der Markt bietet Energieeffizienz oder Design — selten beides, und noch seltener mit dem stillen Selbstbewusstsein, das entsteht, wenn ein Ort weiss, was er ist.

Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an

Der vielleicht wichtigste Satz in Flügges Text ist auch der unscheinbarste: Nachhaltigkeit leben fängt im Privaten und im Kleinen an.

Das ist keine Binsenweisheit. Es ist eine Absage an die Tendenz, Nachhaltigkeit als politisches Grossvorhaben zu delegieren — an den Bund, die Kantone, die Industrie, die EU. Räume, die klimaaktiv sind, beginnen mit einer Entscheidung: Was lassen wir zu? Was schliessen wir aus? Wie viel Weite braucht ein Innenraum, damit er atmet?

Diese Entscheidungen fallen täglich. In der Wahl des Materials. In der Positionierung eines Fensters. In der Frage, ob ein Aussenraum sich in seine Umgebung einfügt oder gegen sie arbeitet.

Gestaltung ist in diesem Sinne immer auch Haltung.

Was Räume versprechen dürfen

Barbara Flügge schliesst mit einem Bild, das den analytischen Rahmen verlässt und etwas Grösseres in den Raum stellt: den Sehnsuchtsort. Einen Ort, der aus einer blossen Begegnung ein Erlebnis macht — durch Nuancen, Farben, Gerüche, Klänge.

Das ist keine Romantisierung. Das ist eine präzise Beschreibung dessen, was gute Architektur und gute Gestaltung leisten können, wenn sie den Menschen ins Zentrum stellen — nicht den Energieausweis.

Räume dürfen etwas versprechen. Und wenn sie halten, was sie versprechen, will man sie nicht mehr missen.

Das ist, am Ende, die einfachste Definition von Qualität.

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