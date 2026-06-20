Monako Glass: Chinesisches Startup baut den ersten Linux-Computer für Entwickler, der als Brille getragen wird. Werden die Optiker jetzt arbeitslos?

von Nico Stino

Wer in den letzten Jahren Technologiemessen besucht hat, kennt das Ritual: Ein Startup präsentiert eine Brille mit Display, die Welt staunt kurz, und drei Monate später ist das Produkt vergessen. Google Glass hat diesen Zyklus 2013 angestossen, Meta und Ray-Ban haben ihn 2023 wiederholt, Apple wird ihn laut Bloomberg frühestens Ende 2026 fortsetzen. Das Muster ist immer dasselbe: ein Gerät sucht seinen Verwendungszweck.

Das chinesische Startup Monako hat dieses Muster jetzt durchbrochen — nicht mit einer besseren Kamera oder einem lauteren Lautsprecher, sondern mit einer radikal anderen Frage: Was braucht eigentlich ein Entwickler?

48 Gramm. Linux. Keine Kompromisse.

Monako Glass wiegt 48 Gramm und ist nach eigenen Angaben die leichteste Smart-Brille der Welt mit Waveguide-Display, Kamera und Lautsprechern. ￼ Das ist weniger als ein durchschnittlicher Sonnenbrillenrahmen aus Metall. Die Gründerin Candy Yue veröffentlichte am 3. Juni 2026 ein Launchvideo auf X, das innerhalb weniger Tage in der Entwicklercommunity viral ging.

Das Betriebssystem heisst MonoOS — ein Linux-basiertes System für Smart Glasses mit einer Lua-Applikationsschicht und einem eingebetteten Rive-Animations-Runtime. ￼ Es ist kein abgespecktes Android, kein proprietäres System mit eingeschränktem Zugriff. Es ist ein vollständiges, offenes Betriebssystem — auf einer Brille.

Die Kernfunktionalität dreht sich um ein massgeschneidertes Linux-basiertes Betriebssystem und spezialisierte Eingabemethoden. Monako Glass ermöglicht es, KI-Coding-Agenten wie Claude Code freihändig zu betreiben und visuelle Inhalte aus Textprompts zu generieren. ￼ Exporte lassen sich direkt nach Figma und Webflow schicken — ohne Laptop, ohne Maus, ohne Kabel.

Ein Detail, das für viele Entwickler entscheidend sein dürfte: Monako Glass unterstützt Korrektionsgläser. ￼ Wer eine Sehschwäche hat, muss also nicht zwischen Brille und Gadget wählen — beides ist dasselbe Gerät. Für eine Nutzerin, die ohnehin täglich eine Brille trägt, entfällt damit die grösste praktische Hürde bei der Adoption.

Das Mikrofon-Problem: gelöst durch Physik

Jeder, der schon einmal versucht hat, auf einem Bahnsteig oder in einem Coworking-Space per Sprache mit einem KI-Assistenten zu arbeiten, kennt das Problem: Umgebungslärm macht Spracheingabe unzuverlässig. Monako hat dieses Problem nicht mit besserer Rauschunterdrückung gelöst, sondern auf einer fundamentaleren Ebene.

Das Unternehmen bezeichnet sein System als «weltbestes Mikrofon für Typeless und Whisper Flow» und hat das Eingabeproblem durch einen Paradigmenwechsel gelöst: Statt Schallwellen in der Luft aufzufangen, erfasst Monako Glass Nasenvibrationen. Das System ignoriert so den Umgebungslärm vollständig. ￼

Knochenleitung ist keine neue Technologie — Militär und Taucher verwenden sie seit Jahrzehnten. Aber in der Nasenbrücke einer Entwicklerbrille, direkt als Primäreingabe für KI-Agenten eingesetzt, ist das ein Designentscheid, der konsequent auf eine Nutzergruppe zugeschnitten ist: Menschen, die in lauten, unruhigen Umgebungen produktiv sein wollen.

Research. Build. Present. Ship. — und das freihändig

Monako Glass positioniert sich als tragbare Befehlsschicht für Claude Code, OpenAI Codex und andere KI-Agenten. ￼ Das ist präziser als es klingt. Wer heute mit Coding-Agenten arbeitet, sitzt vor einem Bildschirm und überwacht, was der Agent tut. Die grösste Herausforderung ist nicht die Aufgabenzuweisung, sondern die Kontrolle des laufenden Prozesses. Ein Head-Up-Display, das diese Überwachung in das Sichtfeld integriert, löst ein echtes Workflow-Problem.

Viele Coding-Agenten können offline laufen — Monacos NPU und lokales Runtime ermöglichen das. Die Cloud ist optional und wird nur für schwere Modelle oder grosse Builds benötigt. ￼ Das ist ein wichtiger Unterschied zu Cloud-first-Produkten: Datenschutz und Latenz sind kein Abwägen mehr, sondern eine Designentscheidung des Nutzers.

Ein erster Developer-Preview ist für 500 geladene Entwickler geplant — Field Engineers, Mobile-Devs und KI-Tool-Builder — bevor eine breitere Beta folgt. ￼

Apple schläft. Meta träumt. Monako baut.

Die Konkurrenz ist gross auf dem Papier — in der Praxis hat sie etwas anderes im Sinn.

Metas Ray-Ban-Brille bleibt auf Konsumenten ausgerichtet — Kamera, Benachrichtigungen, Unterhaltung. Apples Brille wird nach Informationen von Bloomberg-Reporter Mark Gurman nicht vor Ende 2026 vorgestellt, frühe Versionen sollen displaylos und kamerafokussiert sein, eng an das iPhone gebunden — eher AirPods für die Augen als ein tragbarer Computer zum Coden. ￼

Diese Fokussierung auf den Mainstream-Kunden hat eine merkwürdige Lücke hinterlassen: Die Menschen, die am meisten bereit wären, einen Computer den ganzen Tag zu tragen — Entwickler und Forscher, die ohnehin in KI-Tools leben — waren nie die Zielgruppe der grossen Namen. ￼

Monako hat diese Lücke nicht übersehen. Candy Yue und ihr Team haben sie bewusst besetzt.

Ehrliche Einordnung: Demo oder Disruption?

Ein Launchvideo ist kein Produkt in der Massenproduktion. ￼ Das muss man klar sagen. Monako Glass ist derzeit ein Pre-Production-Konzept mit offenem Preorder.

Prototypen sollen rund um August 2026 verschickt werden, Reservierungen sind für 19 Dollar möglich — angerechnet auf den Kaufpreis von 399 Dollar. ￼

Am überzeugendsten klingt Monako Glass als tragbares Terminal für KI-Coding-Agenten. Diese Rolle ist enger als eine eigenständige Workstation, aber sie ist leichter ernst zu nehmen. ￼ Eingabegeschwindigkeit, Akkulaufzeit, Display-Helligkeit in verschiedenen Lichtverhältnissen, Spracherkennungsgenauigkeit bei wirklich komplexen Code-Befehlen — all das muss sich im Alltag beweisen, nicht im Demo-Video.

Und trotzdem: Die Richtung stimmt. Die Frage, die Monako stellt — «Was, wenn der Laptop optional wäre?» —, ist keine Marketingphrase. Sie ist die logische Konsequenz davon, dass KI-Agenten zunehmend selbständig Aufgaben erledigen, während der Mensch überwacht, korrigiert und lenkt. Für diese Art von Arbeit braucht man keinen Bildschirm auf dem Tisch. Man braucht einen im Blickfeld.

Schlussbetrachtung

KI hat die Softwareentwicklung in den letzten zwei Jahren grundlegend verändert. Was sich noch nicht verändert hat, ist die Hardware: Entwickler sitzen immer noch vor denselben Laptops wie vor zehn Jahren. Monako Glass ist der erste ernsthafte Versuch, auch das zu ändern — nicht mit Gimmicks, sondern mit einem klaren Produktversprechen für eine klar definierte Nutzerin.

Ob das Gerät hält, was das Video verspricht, werden die 500 Developer im August zeigen. Aber die Idee dahinter ist bereits jetzt wichtiger als der Hardware-Launch selbst: KI verlässt den Bildschirm. Monako Glass ist ein erster Entwurf davon, wie das aussehen könnte.

Nico Stino