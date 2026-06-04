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Von Nico Stino

Es ist ein vertrautes Muster: Eine neue Technologie erringt gesellschaftliche Relevanz, und prompt mobilisiert die Mainstreampresse ihre Umweltgewissen. Diesmal trifft es die Künstliche Intelligenz. «Millionen nutzen KI täglich – und die Umwelt zahlt einen hohen Preis», titelt ein deutsches Medium. Der Tenor: ChatGPT und Co. fressen Strom, schlucken Wasser, zerstören das Klima. Experten warnen. Ein UN-Bericht mahnt. Das Bild eines holländischen Rechenzentrums inmitten von Windrädern soll die Botschaft optisch untermauern.

Was der Artikel verschweigt, ist mindestens so aufschlussreich wie das, was er sagt.

Selektive Empörung

Ja, KI-Rechenzentren verbrauchen Energie. Das ist unbestritten. Der Stromhunger wächst mit der Nutzung, und Wasserkühlung ist keine Kleinigkeit. Wer das thematisiert, liegt sachlich nicht falsch. Die Frage ist jedoch: In welchem Verhältnis steht dieser Verbrauch zu anderen, weitaus grösseren ökologischen Katastrophen – die dieselben Medien konsequent kleinreden oder gänzlich ignorieren?

Nehmen wir das Militär. Das US-Verteidigungsministerium gilt als einer der grössten institutionellen CO₂-Emittenten der Welt. Schätzungen zufolge stösst das Pentagon mehr Treibhausgase aus als viele mittelgrosse Industrienationen. Kriege hinterlassen verseuchte Böden, brennende Ölfelder, zerstörte Infrastruktur, radioaktiven Abfall und Millionen Tonnen Munitionsrückstände. Der Krieg in der Ukraine allein hat laut einer Studie der Universität Colorado in den ersten 18 Monaten mehr CO₂ freigesetzt als ganz Belgien in einem Jahr. Doch einen UN-Bericht über den «ökologischen Fussabdruck des Krieges» sucht man in den Mainstreammedien vergeblich.

Oder nehmen wir die Privatjets. Politiker, Konzernchefs und Kulturprominenz jetten für Kurzstrecken quer durch Europa – Strecken, die mit dem Zug in zwei Stunden zu bewältigen wären. Ein Privatjet emittiert pro Passagier bis zu vierzehnmal mehr CO₂ als ein Linienflug. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos landen Jahr für Jahr Hunderte Privatmaschinen – just dann, wenn die globale Elite über den Klimawandel diskutiert. Die Medienberichterstattung darüber? Milde belustigt, selten empört, nie systematisch.

Wer profitiert vom KI-Bashing?

Die selektive Empörung hat eine Logik. Grosse Technologiekonzerne, die in einem erbitterten Wettbewerb mit KI-Newcomern stehen, haben ein strukturelles Interesse daran, dass Regulierungsdruck auf die gesamte Branche entsteht – den sie als etablierte Player besser absorbieren können als kleinere Konkurrenten. Medien, die von Werbegeldern eben dieser Konzerne abhängen, sind anfällig für entsprechende Narrative.

Gleichzeitig bietet das KI-Bashing Politikern eine willkommene Regulierungslegitimation. Der EU AI Act wurde unter anderem mit Umweltargumenten flankiert. Dass Brüssel gleichzeitig Ausnahmen für die Rüstungsindustrie und den Flugverkehr in Klimagesetzen verankert, fällt dabei kaum auf.

Verhältnismässigkeit als journalistische Pflicht

Das Problem ist nicht, dass über den Energieverbrauch von KI berichtet wird. Das Problem ist die fehlende Verhältnismässigkeit. Die Schwerindustrie, die globale Schifffahrt, die industrielle Landwirtschaft und der militärisch-industrielle Komplex emittieren zusammen ein Vielfaches des gesamten IT-Sektors – KI eingeschlossen. Wer einen Artikel über den ökologischen Fussabdruck von Chatbots schreibt, ohne diesen Kontext herzustellen, betreibt keine Aufklärung. Er betreibt Agenda-Setting.

Seriöser Journalismus misst mit gleichem Mass. Er fragt nicht nur: «Was kostet diese Technologie der Umwelt?» Er fragt auch: «Was kostet der Krieg? Was kosten Privatjets? Was kostet die Untätigkeit der Politik?» Und er fragt: «Wer hat ein Interesse daran, dass wir genau jetzt genau über dieses Thema reden – und nicht über jenes?»

Solange diese Fragen ausbleiben, ist Umweltjournalismus über KI vor allem eines: bequem.

Nico Stino ist Gründer und Chefredakteur von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.