Von Nico Stino

Es gibt keine Enteignung im Rechtssinn. Kein Bundesgesetz, kein Volksentscheid, kein einziger Akt, der Schweizer Boden, Wasser oder Strom offiziell umverteilt hätte. Und doch findet genau das gerade statt – Gemeinde für Gemeinde, Baugesuch für Baugesuch, unter dem Radar einer Regulierung, die für dieses Phänomen schlicht nicht gebaut wurde.

Beringen als Fallbeispiel

In Beringen im Kanton Schaffhausen baut das US-Unternehmen Stack Infrastructure ein Rechenzentrum mit 36 Megawatt Leistungsbedarf. Zur Einordnung: Das entspricht rund drei Vierteln des gesamten Stromverbrauchs, den der Kanton Schaffhausen 2022 registrierte – für eine einzige Anlage. Bewilligt wurde das Projekt innerhalb von drei Monaten. Der Grund dafür liegt nicht in besonderer Verwaltungseffizienz, sondern in einer Lücke: Rechenzentren tauchen im Anhang der massgeblichen Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung schlicht nicht als prüfpflichtige Anlagenkategorie auf. Worauf Algorithm Watch bereits hingewiesen hat.

Zum Wasser: Genehmigt wurden 55’000 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr, umgerechnet rund 150’000 Liter täglich – und das ist bereits ein Sechstel der ursprünglich beantragten Menge. Dieses Wasser fliesst durch dasselbe Netz wie das Trinkwasser der Haushalte in der Region. Am kritischsten wird es ausgerechnet dann, wenn ohnehin am wenigsten davon vorhanden ist: im heissen, trockenen Sommer.

Eine der höchsten Dichten weltweit

Beringen ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom. Landesweit stehen rund 120 Rechenzentren, weitere zwanzig befinden sich im Bau. Mit über 13 Anlagen pro Million Einwohner zählt die Schweiz damit zu den am dichtesten mit solcher Infrastruktur bestückten Ländern der Welt. 2024 verbrauchten diese Anlagen 2,1 Terawattstunden Strom – 3,6 Prozent des gesamten Schweizer Stromverbrauchs. Ein Branchenexperte hält es für möglich, dass dieser Anteil bis 2030 auf bis zu 15 Prozent steigt.

Das ist die eigentliche Brisanz: Der geplante Zubau an erneuerbaren Energien bis 2030 beläuft sich auf etwa 2100 Gigawattstunden. Der zusätzliche Verbrauch der Rechenzentren im selben Zeitraum könnte diesen Zubau um mehr als das Doppelte übersteigen – über 4000 Gigawattstunden. Mit anderen Worten: Die Energiewende, die mit erheblichem politischem und finanziellem Aufwand vorangetrieben wird, droht von der KI-Infrastruktur bereits aufgezehrt zu sein, bevor sie überhaupt spürbar wirkt.

Der Bund weiss es nicht – und will es auch nicht wissen

Besonders bezeichnend ist der Umgang der Landesregierung mit diesem Befund. Ein Bericht aus dem Jahr 2025 hält fest, dass der Bundesrat selbst nicht weiss, welche KI-Modelle in der Schweiz überhaupt betrieben werden und wie viel Strom sie effektiv verbrauchen. Statt Klarheit zu schaffen, setzt man auf Selbstregulierung der Branche. Zwischen Bund und Kantonen wird derweil die Zuständigkeit hin- und hergeschoben – zwischen den politischen Lagern zeigt sich das exemplarisch im Schlagabtausch zwischen einer grünen und einer freisinnigen Position, die sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, ohne dass daraus eine gemeinsame Regulierungsinitiative entstünde.

Widerstand, der die Grenze übertritt

Der Unmut vor Ort blieb nicht folgenlos. Gegen das Rechenzentrum in Beringen entstand ein Protestcamp im nahen Benken (ZH), das von der Kantonspolizei geräumt wurde. Bereits am Folgetag stand das Camp wieder – nur eben unmittelbar jenseits der Grenze, im deutschen Tengen. Ein kleines, aber sprechendes Detail: Der Widerstand liess sich vertreiben, aber nicht auflösen. Er zog einfach um.

Einordnung

Was hier sichtbar wird, ist kein Komplott und keine gezielte Enteignungspolitik. Es ist etwas Subtileres und deshalb Schwerer-zu-Bekämpfendes: eine Regulierungsarchitektur, die für eine andere Zeit gebaut wurde und mit der Geschwindigkeit sowie dem Ressourcenhunger der KI-Infrastruktur schlicht nicht Schritt hält. Jede einzelne Gemeinde, jeder einzelne Kanton trifft für sich genommen eine nachvollziehbare Entscheidung – Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, ein rasch bewilligtes Bauprojekt. In der Summe verändert sich damit aber etwas Grundlegendes: der Zugriff auf Trinkwasser und Strom als Gemeingut wird zunehmend an ausländische Konzerne verschoben, ohne dass je eine demokratische Institution diese Entwicklung als Ganzes beschlossen, geschweige denn debattiert hätte. Die Schweiz exportiert derzeit faktisch ihre natürlichen Ressourcen an die Cloud – und niemand hat je darüber abgestimmt.