Von Nico Stino

An den Petersberger Gesprächen in Bonn hat der Philosoph Markus Gabriel jüngst eine bemerkenswerte Standortbestimmung vorgenommen: Künstliche Intelligenz, so seine zentrale These, sei längst kein technologisches Randthema mehr, sondern stelle die Grundprinzipien der freien Marktwirtschaft selbst auf die Probe. Gabriel kehrte für seinen Vortrag mit der «Stimme eines Weckrufs» zurück – frisch von einer Reise durch Innovationszentren in Japan, den USA und Paris, wo er mit führenden Investoren aus dem Silicon Valley, New York und Boston sowie mit Philosophinnen und Philosophen über die Frage diskutiert hatte, wie radikale Innovation heute zu denken sei. Seine Einschätzung zum Standort Deutschland: düsterer, als es von aussen scheine.

Ethischer Kapitalismus nach japanischem Vorbild

Gabriel arbeitet seit 2019 im Auftrag des früheren japanischen Premierministers Kishida – damals an die grossen Wirtschaftsverbände Keidanren und Keizai Dōyūkai gerichtet – an einem Konzept des «ethischen Kapitalismus». Er knüpft dabei an eine japanische Tradition an, die auf den Meiji-Reformer Shibusawa Eiichi zurückgeht: jenen Begründer der modernen japanischen Wirtschaft, der seit letztem Jahr den 10’000-Yen-Schein – die in Japan kulturell zentrale Grössenordnung – ziert, und der wirtschaftliches Handeln explizit mit den Analekten des Konfuzius verband («Rongo to Soroban» – «Analekte und Abakus»).

Von dieser Grundlage ausgehend unterscheidet Gabriel drei historische Errungenschaften des Kapitalismus, die alle weitgehend zufällig in der Moderne entstanden seien:

Erstens die negative Freiheit der Vertragsfreiheit – schlicht: kein Feudalismus mehr. Zweitens die freie Marktwirtschaft als Gegenmodell zur Planwirtschaft, ein «komplexes Gefüge von Staat und Wirtschaft», das je nach historischer Situation unterschiedlich kalibriert werden könne. Drittens das reinvestierbare Privateigentum als positive Freiheit – jener Aspekt, den klassische neoliberale Theoretiker wie Milton Friedman systematisch übersehen hätten, weil sie sich allein auf negative Freiheiten («the business of business is business») konzentrierten und dabei den Mechanismus verkannten, durch den Innovation überhaupt entsteht: Reinvestition.

In diesem Zusammenhang nahm Gabriel auch Adam Smith gegen eine verbreitete Fehllesart in Schutz. Die «unsichtbare Hand» werde meist falsch verstanden; wer Smiths «Theory of Moral Sentiments» lese, finde dort den Begriff der «Sympathy» – das Vermögen, sich in die Position einer anderen Person zu versetzen, um deren Bedürfnisse zu erkennen. Genau dieses Vermögen, heute als Empathie oder «Theory of Mind» bezeichnet, sei für unternehmerisches Handeln zentral. Eine jüngere öffentliche Äusserung, die Empathie als «fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation» bezeichnet hatte, sei – so Gabriel pointiert – «genau falschrum»: Empathie sei die relevante Stärke, auch und gerade im Geschäftsleben. Übermässige Manipulation schade dem eigenen Geschäft langfristig. Diese Verbindung von Moral und Markt sei, wie der Wirtschaftswissenschaftler Colin Mayer in seinem Buch «Capitalism and Crises» gezeigt habe, empirisch gut belegt, werde aber gerne übersehen.

Was sind moralische Tatsachen?

Um seine These zu fundieren, definierte Gabriel zunächst, was Ethik als wissenschaftliche Disziplin von blossem Zeitgeist-Diskurs unterscheidet. Eine Tatsache sei die wahre Antwort auf eine sinnvoll gestellte Frage – etwa die Frage, ob Bonn nördlich von Koblenz liegt. Eine moralische Tatsache sei entsprechend die wahre Antwort auf eine sinnvoll gestellte moralische Frage.

Zur Illustration wählte Gabriel ein bewusst zugespitztes Beispiel: die Wahl zwischen der Rettung eines ertrinkenden Kindes und dem Erhalt eines kühlen Getränks. Wer hier zögere oder nach Gründen für die Rettung suche, habe – in den Worten des Moralphilosophen Bernard Williams – «one thought too many». Aus diesem Fall lasse sich ein einfacher Universalisierungsschritt ableiten: Es spiele keine Rolle, wer konkret der Retter sei – relevant sei nur die Klasse der Rettenden und die Klasse der zu Rettenden. Moralische Tatsachen seien somit Äquivalenzklassen, definiert über die Frage, was jemand tun solle, allein sofern er ein Mensch sei.

Gabriel verwies dabei auch auf die Quellen dieses Gedankens jenseits Europas: Der chinesische Theoretiker Mengzi habe formuliert, niemand sei ein Mensch, der nicht zwischen Gut und Böse unterscheide – eine Tradition, die sich bis in die Zhou-Dynastie und ins Alte Ägypten zurückverfolgen lasse. Der Gedanke der Menschenrechte sei historisch massgeblich durch asiatischen Einfluss nach Europa gelangt.

Ethik sei demnach eine Überlebensfunktion prosozialer Säugetiere – beginnend bereits vorgeburtlich in der epigenetischen Interaktion zwischen Mutter und Kind – und damit grundsätzlich naturwissenschaftlich erforschbar, wenn man wisse, wonach man suche. Institutionen wiederum hätten die Funktion, moralische Innovationen vergangener Generationen – etwa Arbeitsrecht oder Frauenwahlrecht – in Regeln und Sanktionen zu speichern und bei Bedarf zu überschreiben. Werte seien insofern «das neue Öl» reifer, demografisch alternder Gesellschaften wie Deutschland und Japan – ein Gedanke, den Gabriel mit Verweis auf ein gemeinsames Buchprojekt des NTT-Vorstandsvorsitzenden Jun Sawada und des Philosophen Takahiro Nakajima unterstrich. Innovation funktioniere in solchen Gesellschaften grundlegend anders als etwa in demografisch jungen Ländern wie Indien.

Als weitere Bestätigung verwies Gabriel auf den Wirtschaftsnobelpreis 2024, der in der Tradition der «New Moral Political Economy» stehe – einer Forschungsrichtung, die bereits in den 1950er Jahren von Hirofumi Uzawa vorgedacht worden sei. Uzawa, ein mathematisches Genie, das von Japan über Stanford nach Chicago kam und eng mit Milton Friedman zusammenarbeitete, habe als Erster relevante ökologische Modellierungen negativer Externalitäten entwickelt – Modelle, von denen die «Chicago Boys» in der Folge stark profitiert hätten. Auch die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Arbeit von Acemoglu und Johnson zeige empirisch, dass institutionelle Stabilität über Jahrhunderte hinweg die Grundlage wirtschaftlichen Erfolgs sei – ein Befund, der keine Lizenz zur Rückkehr zu ungebremstem wirtschaftlichem Handeln darstelle, sondern im Gegenteil zeige, dass institutionelle Stabilität ernst genommen werden müsse.

Geoökonomischer Rahmen: ein gefährdeter Rechtsstaat

Eingebettet ist Gabriels Analyse in eine düstere Einschätzung der globalen Lage. In Anlehnung an den kürzlich verstorbenen Jürgen Habermas und dessen Dreiklang erinnerte Gabriel daran, dass der liberale, demokratische Rechtsstaat – in Deutschland insbesondere die liberale Komponente – in einem Ausmass gefährdet sei, das man sich derzeit kaum vorzustellen wage.

Als zentrales, aber kaum gelesenes Dokument nannte er den «America’s AI Action Plan» des Weissen Hauses, der drei Dimensionen priorisiere: KI, Quantentechnologie und Biotechnologie. Im Bereich Quantentechnologie sei der Rückstand gegenüber den USA – konkret gegenüber Google, das seit 2019 über «Quantum Supremacy» verfüge – nicht mehr aufzuholen. Im Bereich Biotechnologie verschmelze KI zunehmend mit Forschung zu mentaler Gesundheit, etwa zu psychedelischen Substanzen zur Steigerung der Neuroplastizität, gesteuert über Systeme wie AlphaFold von DeepMind.

Gabriel beschrieb zudem einen «KI-Komplex» – die dynamische Gesamtsumme aus KI-Forschung, Chip-Produktion und wirtschaftspolitischer Strategie, die nie nur Software sei, sondern auch kleptokratisch gestützt werde, etwa über strategische Kontrolle wichtiger Handelsrouten wie der Strasse von Hormuz. Global befinde man sich laut dem Ökonomen Martin Wolf nicht mehr in einem Aufwärtstrend des liberalen demokratischen Rechtsstaats, sondern in einer Phase des «autoritären Kapitalismus» – mit den schärfsten Ausprägungen gerade jetzt. Gabriel selbst, der an einer entsprechenden Studie mitgewirkt hat, sprach von einem globalen «neoilliberalen» Netzwerk, das Figuren wie Bolsonaro und Orban verbinde, und bezeichnete die jüngste Entwicklung in den USA als «Piratenkapitalismus».

Die emotionale Wende der KI

Der Kern des Vortrags liegt in einer These zur Entwicklung der KI selbst. Während frühere Systeme primär auf Effizienzsteigerung ausgelegt gewesen seien – Gabriel nennt dies die «Turing-Epoche», in der ein System S1 als intelligenter gilt als S2, wenn es dasselbe Problem schneller löst –, habe an einem präzisen Datum eine «emotionale Wende» stattgefunden: dem 13. Mai 2024, dem Tag, an dem GPT-4o veröffentlicht wurde und der zugehörige Social-Media-Post schlicht «her» lautete – eine Anspielung auf den Film «Her» von Spike Jonze, in dem künstliche Intelligenz dem Menschen emotional ebenso überlegen ist wie heute im Schachspiel.

Mathematisch begründet sieht Gabriel diese Wende in der Kombination von Backpropagation und Self-Attention – den beiden zentralen Mechanismen, die LLMs zugrunde liegen, dokumentiert in den Arbeiten, die 1986 (Rumelhart u.a., später mit Nobelpreis gewürdigt) und 2017 («Attention Is All You Need», Google) erschienen. Intelligenz definiere sich seither nicht mehr über Effizienzsteigerung, sondern über Kontextmodellierung – der Grund, warum Unternehmen wie OpenAI sich selbst als «Fabrik für Tokens» verstehen, deren Ziel die Verbilligung von Tokens sei.

Die Konsequenz: Jedes gängige Chatmodell sei emotionaler Intelligenz nach heutigem Stand jedem Menschen so weit überlegen wie den besten Schachspielern im Schach – ein Befund, der sich laut Gabriel in zahlreichen, vor allem aus Stanford stammenden Studien finde und sich weit verallgemeinern lasse, etwa auf den Vergleich mit empathischen Ärzten.

Problematisch sei dabei die hohe Manipulationsfähigkeit dieser Systeme. Gabriel verwies auf eine «Selbstmordwelle» nach Einführung von GPT-4o – gefolgt von einer noch grösseren «Scheidungswelle», die letztlich dazu geführt habe, dass das Modell einen Tag vor dem Valentinstag dieses Jahres vom Markt genommen wurde. Hintergrund: Der grösste Anwendungsbereich von ChatGPT sei – global, über alle Bevölkerungsgruppen hinweg – die Analyse intimer Beziehungsdetails, mit einem Anteil von 73 Prozent aller Prompts. Die dadurch entstehenden Ungleichgewichte in emotionaler Kompetenz zwischen Partnern – etwa wenn eine Seite KI-gestützt kommuniziert und die andere nicht – hätten direkte Auswirkungen auf reale Beziehungen.

Ethische Layer statt Regulierung

Vor diesem Hintergrund plädiert Gabriel nicht für klassische Regulierung, sondern für die Integration ethischer Schichten direkt in Geschäftsmodelle und – soweit möglich – in die KI-Systeme selbst. Den Wettbewerb zwischen Anthropic und OpenAI deutet er dabei als Hinweis darauf, dass sich ethisch ausgerichtete KI-Systeme nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ökonomisch auszahlen: Sie seien – mathematisch nachweisbar – energieeffizienter, da ethisch gefilterte Informationsbeschaffung gezielter erfolge und weniger Rechenressourcen benötige.

Anthropics «Constitutional AI», entwickelt unter Mitwirkung der Philosophin Amanda Askell (mit der Gabriel zeitgleich als Postdoc an der NYU war und deren Dissertation über «Infinite Ethics» er als brillant bezeichnete), lasse sich auf Modellebene in Europa nicht nachbilden, da europäische Unternehmen LLMs meist extern – häufig aus China – beziehen müssten. Stattdessen schlägt Gabriel vor, auf Anwendungsebene sogenannte «Trust Agents» mit integriertem «Ethic Layer» zu bauen, basierend auf einem «Quantified Ethical Agent Framework» – ein Ansatz, der laut Gabriel auf der Arbeit «Agentic AI and the Next Intelligence Explosion» von Benjamin Bratton u.a. aufbaut und im Rahmen eines von KI.NRW, der Universität Bonn, Fraunhofer und in Zusammenarbeit mit der CommaSoft geförderten Forschungsprojekts weiterentwickelt werde.

Solche Trust Agents könnten beispielsweise verhindern, dass Unternehmenskommunikation nach aussen «Notlügen» verstärkt – ein Effekt, den eine KI bei Analyse von E-Mail-Verkehr erkennen und sonst systematisch verstärken würde, mit entsprechend geschäftsschädigenden Folgen. Über Reinforcement-Learning-Strategien liessen sich solche Muster zurückfahren, während gleichzeitig Kulanzspielräume modellierbar blieben.

Auf Nachfrage aus dem Publikum, wie genau dieses «ethische Öl» repräsentiert werde – über Reinforcement Learning oder über Expertengremien –, präzisierte Gabriel: Weder diktiere ein Ethikrat der KI, was gut sei, noch lerne die KI Ethik unabhängig von menschlicher Anleitung. Vielmehr arbeite man mit konkreten Beispielen offensichtlicher moralischer Tatsachen – etwa der Kind-Rettung –, von denen aus die KI strukturanaloge Fälle selbst erkenne. Die Aufgabe menschlicher Experten bestehe primär darin, die «Bibliothek» bereitzustellen – wobei Gabriel explizit betonte, dass etwa Nietzsche, Heidegger oder Marx nicht Teil dieser Bibliothek seien, da es um die eigenen Werte gehe und nicht um deren Infragestellung.

Die zweite Grundannahme: Je grösser die verfügbaren Verhaltensdatensätze, desto eher liessen sich kulturübergreifende Gemeinsamkeiten dessen finden, was Menschen für gut halten – ein Befund, der laut Gabriel durch ethnologische Studien (Anthropology of Morals, vorwiegend aus Oxford, seit 2019) gestützt werde: Grössere Datensätze zeigten mehr menschliche Verhaltensähnlichkeit über Kulturen hinweg, nicht weniger. Ethiker und KI optimierten sich so in iterativen Kreisläufen gegenseitig – in einem «magischen Spiegel», wie Gabriel es nannte.

Als filmische Analogie für die gegenwärtige Lage wählte Gabriel «Mission: Impossible – The Final Reckoning» mit seiner allmächtigen Superintelligenz «The Entity», die einen globalen Atomkrieg provozieren will. Anders als die Filmhandlung suggeriere, liege die Lösung nicht in einem heroischen Einzelnen, sondern darin, dass die KI moralisches Verhalten spiegele: Verhalten sich Menschen – auch Staatsoberhäupter – konstruktiv, habe destruktives Verhalten der KI keine Grundlage.

Regulierung als «zahnloser Tiger»

Auf die Nachfrage der WDR-Intendantin Kathrin Ferner, wer genau «wir» seien und in welche KI ethische Layer eingezogen werden sollten, präzisierte Gabriel: Der EU AI Act sei wichtig und bestehe ohnehin – er regele etwa, wann Human-in-the-Loop-Verfahren erforderlich seien. Er könne aber grundsätzlich nichts über das Training von Modellen aussagen oder nachträglich korrigieren, was im Rückblick problematisch erscheine – etwa Datenbestände, die während der Pandemie (mit Verweis auf die Rolle von Zoom) in Trainingsdaten eingeflossen seien. Regulierung sei daher ein «zahnloser Tiger», da die Gerichte überfordert seien.

Ein gangbarer Regulierungsweg bestehe darin, selbst ethische Intelligenzen für Regulierungszwecke zu bauen – etwa Bots, die automatisiert Beleidigungen oder Antisemitismus in sozialen Medien markieren und sanktionieren. Klassische gesetzgeberische Regulierung sei dafür zu grobschlächtig und wirke wettbewerbshemmend.

In der Diskussion wurde zudem auf die europäische Innovationsdynamik verwiesen: Der österreichische Entwickler Peter Steinberger, ehemals Student an der TU München, habe – ohne grosses Investment – mit «OpenClaw» eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich agentischer Systeme realisiert, bevor entsprechende Investitionen folgten. Europäische Innovationen würden jedoch häufig schnell in die USA abgekauft. Zu den Kostenfragen wurde ergänzt, dass deutsche Unternehmen aus Kostengründen verstärkt auf chinesische Modelle wie GLM zugreifen – ein Trend, der laut Gabriel auch im Silicon Valley zu beobachten sei.

Demokratie als nicht ersetzbares Verfahren

Auf die Frage, ob aus seiner Argumentation letztlich folge, dass politische Entscheidungsträger durch KI ersetzbar seien, widersprach Gabriel entschieden. Er verwies auf seine Rolle als Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen und sein Bekenntnis zum liberalen demokratischen Rechtsstaat. Zwar gebe es einen Kernbereich der Ethik, in dem algorithmische Antworten Menschen überlegen seien – etwa bei eindeutigen moralischen Grundfällen. Politische Trade-off-Debatten, in denen unterschiedliche Wertvorstellungen in unbekannte Risikozonen hineinwirken, seien davon jedoch klar zu unterscheiden und auch durch KI nicht erschliessbar.

Mathematisch begründet sah Gabriel dies in Theoremen wie dem von Condorcet – Errungenschaften der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die die Grundlage demokratischer Rechtsstaaten bildeten. Eine vollständige Ersetzung der Demokratie durch ethische Intelligenzen sei daher weder wünschenswert noch – aufgrund der freien Marktwirtschaft, die eine Maximalmonopolisierung verhindere – überhaupt machbar.

Eine zentrale Einschränkung dieses demokratischen Vorteils ergebe sich allerdings aus dem Theorem von Kenneth Arrow (ebenfalls mit Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet): Während grosse Gruppen von Menschen – ohne dass diese individuell besonders intelligent sein müssten – tendenziell bessere Entscheidungen träfen als wenige Intelligente («Wisdom of the Crowds»), gelte dies nicht mehr, sobald diese Menschen direkt miteinander kommunizieren. Genau dies sei die mathematische Erklärung dafür, weshalb soziale Medien demokratische Prozesse notwendig destabilisierten – unabhängig von jeder Regulierung.

Ein europäisches Social Network als Gegenmodell

In der Schlussdiskussion – ausgehend von einer Frage des Mediziners und WDR-Mitarbeiters Eckart von Hirschhausen zur Rolle der Medien und zu russischer wie plattformgetriebener Desinformation – wurde die Idee eines europäischen, nicht auf Fake basierenden sozialen Netzwerks diskutiert. Ein Gesprächsteilnehmer berichtete von einem entsprechenden, bereits prototypisch realisierten Projekt («Deepin»), dessen Markteinführung für das kommende Jahr angestrebt werde.

Die zugrundeliegenden Mechanismen orientieren sich an der gut erforschten Funktionsweise bisheriger sozialer Medien – etwa der Rolle des «Like»-Buttons und der damit verbundenen Dopaminausschüttung – sowie an mathematischen Modellen von Polarisierung als einer Art Feldstörung im sozialen Raum. Das Gegenmodell soll dort, wo bisherige Plattformen nachweislich negative Effekte erzeugten, positive setzen: ausschliesslich verifizierte Konten, eine Bezahlschranke als Qualitätssicherung, KI-trainierte Avatare zur Begrenzung direkter menschlicher Interaktion, und eine asymmetrische Kostenstruktur, in der Zustimmung («Endorsen») kostenfrei bleibt, während Widerspruch («Contesten») eine begründete Interaktion mit einer KI – und damit Kosten – erfordert.

Abschliessend wurde die Hoffnung formuliert, dass die von Gabriel skizzierte Entwicklung – ethisch kalibrierte KI-Systeme, die menschliches Verhalten spiegeln – nicht nur «harte» Fake News, sondern auch die alltäglichen «weichen» Falschinformationen aller politischen Lager zunehmend erschweren könnte. Ein demokratisches Element, das, so der O-Ton aus dem Publikum, durchaus Anlass zur Hoffnung gebe.