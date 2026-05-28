Am 14. Juni 2026 stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» der SVP ab. Die Vorlage will die ständige Wohnbevölkerung durch eine strikte Begrenzung der Zuwanderung dauerhaft bei unter zehn Millionen halten. Befürworter sprechen von überlasteter Infrastruktur, steigenden Mieten, Umweltbelastung und sozialer Fragmentierung. Gegner – darunter Bundesrat und bürgerliche Mitte-Parteien – warnen vor akutem Fachkräftemangel in Pflege, Bau und Industrie sowie vor schwerwiegenden aussenpolitischen Konsequenzen.

In kritischen Kreisen und auf Plattformen wie **www.diewuerde.ch** kursiert eine schärfere Lesart: Der Bundesrat führe die Debatte bewusst an der Substanz vorbei. Statt die möglichen Folgen einer Annahme für die Bilateralen Verträge I offen zu thematisieren, konzentriere man sich auf nachvollziehbare, aber sekundäre Probleme wie Personalmangel. Dahinter stehe Kalkül – oder, wie ein aktueller Kommentar es nennt, eine «Schockdoktrin»: Man lasse die Opposition «an die Wand fahren», damit im Falle eines Ja die wirtschaftlichen Turbulenzen so gross werden, dass später ein EU-Beitritt als alternativlos erscheine.

Die Guillotine und die Bilateralen

Die sieben Abkommen der Bilateralen I (Personenfreizügigkeit, technischer Handel, öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft, Land- und Luftverkehr, Forschung) sind durch eine sogenannte Guillotine-Klausel miteinander verknüpft. Wird eines der Abkommen – insbesondere das Personenfreizügigkeitsabkommen – gekündigt oder in wesentlichen Teilen verletzt, kann die EU die gesamte Paketlösung innerhalb von sechs Monaten aufkündigen. Die Schweiz stünde dann ohne die privilegierten Marktzugänge da, die für weite Teile der exportorientierten KMU-Wirtschaft existenziell sind.

Ein Teil der SVP sieht diesen Preis bewusst in Kauf. Für diesen Flügel ist die Personenfreizügigkeit das eigentliche Problem; die Guillotine wäre der Preis für die Rückgewinnung der Kontrolle über die Zuwanderung. Andere Teile der Partei nutzen die Initiative vor allem als Kampagnen- und Mobilisierungsinstrument – unabhängig davon, ob sie vollständig umsetzbar ist. Volksinitiativen schaffen Aufmerksamkeit, besetzen die Agenda und erzeugen innenpolitischen Druck auf den Bundesrat, auch wenn die unmittelbare Umsetzung kompliziert bleibt.

«Schockdoktrin» – Analyse eines Vorwurfs

Der Begriff «Schockdoktrin» stammt aus der Globalisierungskritik und beschreibt die Strategie, Krisen zu nutzen, um tiefgreifende politische und wirtschaftliche Veränderungen durchzusetzen, die unter normalen Umständen nicht mehrheitsfähig wären. Übertragen auf die Schweiz lautet die These: Ein Ja zur Initiative würde die Bilateralen I zum Einsturz bringen, die Wirtschaft in eine schwere Krise stürzen und den Bundesrat in die Lage versetzen, der Bevölkerung später einen EU-Beitritt als «alternativlos» zu präsentieren – zumal ein solcher Schritt heute politisch chancenlos ist.

Ob diese Lesart zutrifft, ist schwer nachweisbar. Politische Kommunikation ist immer auch Framing. Der Fachkräftemangel in der Pflege und im Baugewerbe ist real und gut dokumentiert; die demografische Entwicklung verstärkt ihn. Gleichzeitig ist es legitim und notwendig, die aussenpolitischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen einer Initiative transparent zu machen. Wer die Guillotine-Klausel und ihre möglichen Folgen für Export, Zertifizierungen, Lieferketten und Arbeitsplätze systematisch ausblendet oder herunterspielt, riskiert, die Debatte zu verkürzen.

Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren mehrfach erlebt, wie Initiativen die Beziehungen zur EU unter Spannung setzen – und wie der Bundesrat anschliessend versuchte, mit der EU pragmatische Lösungen zu finden, ohne die direktdemokratischen Vorgaben vollständig zu ignorieren. Die strukturelle Dilemma der SVP bleibt bestehen: Als grösste Partei vertritt sie ein Kernthema (Zuwanderungsbegrenzung, Souveränität), das mit der wirtschaftlichen Realität der bilateral verflochtenen Schweiz nur schwer in Einklang zu bringen ist.

diewuerde.ch und das Misstrauen in die Institutionen

Solche Vorwürfe fallen auf fruchtbaren Boden bei einer wachsenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die den Bundesbehörden grundsätzlich misstrauen. Die Plattform www.diewuerde.ch versteht sich als überparteiliche Bewegung, die staatliches Handeln konsequent an Artikel 7 der Bundesverfassung misst: «Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.» Die Betreiber diagnostizieren in mehreren Politikfeldern – von der Altersvorsorge über die Integration älterer Arbeitsloser, Pandemiefolgen für Selbständige bis hin zur Wohnungs- und Mittelstandspolitik – systematische «Verfassungsbrüche». Sie fordern Transparenz, Rechenschaftspflicht und die konsequente Nutzung direktdemokratischer Instrumente, ohne selbst eine Partei gründen zu wollen.

In diesem Licht erscheint die Debatte um die «10-Millionen-Initiative» nicht nur als Streit um Zuwanderungszahlen, sondern als Testfall für die Qualität der politischen Kommunikation. Wenn Bürger das Gefühl haben, dass zentrale Risiken bewusst ausgeblendet oder als «Floskeln» abgetan werden, leidet das Vertrauen in die Institutionen – und damit die Würde des Souveräns als informiert entscheidender Bürger. Ob «Schockdoktrin» oder schlicht taktisches Agenda-Setting: Die Wahrnehmung, dass nicht alle Karten offen auf dem Tisch liegen, ist Teil des Problems.

Was bleibt

Die Schweiz steht vor einer echten Abwägung: zwischen dem Wunsch nach Kontrolle über die eigene Bevölkerungsentwicklung und der Erkenntnis, dass Wohlstand und Stabilität auf einem fein austarierten Verhältnis zu Europa beruhen. Die Bilateralen I sind kein Naturgesetz, aber sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Verhandlungen und bilden das Rückgrat der wirtschaftlichen Integration ohne politische Union.

Ob die Initiative angenommen wird oder nicht – die Art und Weise, wie die Debatte geführt wird, prägt das Vertrauen in die direkte Demokratie nachhaltig. Plattformen wie diewuerde.ch erinnern daran, dass Bürger nicht nur über konkrete Vorlagen abstimmen, sondern auch darüber urteilen, ob sie als mündige Souveräne ernst genommen werden. Am 14. Juni wird das Volk entscheiden. Es verdient eine Debatte, die diesem Anspruch gerecht wird.