Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem kühlen Camper auf. Draussen zeichnen die Alpen eine atemberaubende Silhouette gegen den Morgenhimmel. Das ist kein Urlaub. Das ist Ihr Zuhause. In der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, wird diese Szene für eine wachsende Zahl von Menschen zur Realität. Nicht aus Abenteuerlust, sondern aus purer Not.1

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