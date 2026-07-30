Zwei Millionen Schweizer Haushalte zahlen jedes Jahr für die SRG. Über eine Milliarde Franken fliesst so zusammen, dazu Werbeeinnahmen – macht ein Gesamtbudget von rund 1,56 Milliarden Franken. Mit diesem Geld leistet sich der Konzern unter anderem einen “International”-Talk, der der Schweiz in neuneinhalb Minuten erklärt: Die indische Gesellschaft ist hierarchisch strukturiert.

Man reibt sich die Augen. Das Kastensystem gehört zu den am besten dokumentierten Gesellschaftsordnungen der Weltgeschichte. Max Weber schrieb darüber vor über hundert Jahren. Jedes Gymnasium, das den Subkontinent im Geschichtsunterricht streift, kommt daran nicht vorbei. Bollywood-Filme verhandeln das Thema seit Jahrzehnten, indische Verfassungsväter wie Ambedkar haben ihr Lebenswerk der Überwindung dieser Hierarchien gewidmet. Dass ausgerechnet die SRG dieses Allgemeinwissen der Schweiz als redaktionelle Enthüllung präsentiert, sagt weniger über Indien aus als über den Zustand des eigenen Programms.

Der Dorfpolizist-Reflex

Es ist ein vertrautes Muster: Der öffentlich-rechtliche Sender positioniert sich gerne als moralische Instanz gegenüber “anderen” Kulturen, während die eigene Geschichte – Zünfte, Adel, Standesdünkel, jahrhundertelange Bauernknechtschaft – selten mit derselben Verve seziert wird. Der Fokus auf Indiens Hierarchien, präsentiert im Ton der Entdeckung, wirkt wie der Blick des Dorfpolizisten, der mit dem Finger auf die Nachbarn zeigt und dabei vergisst, dass die eigene Gasse auch nicht makellos ist.

Das eigentliche Problem liegt nicht darin, dass ein Thema wie Kaste behandelt wird – ein differenzierter Beitrag dazu wäre journalistisch legitim, ja wertvoll. Das Problem ist die Verpackung: ein Klickformat, neuneinhalb Minuten, garniert mit dem Unterton der Überraschung, als handle es sich um investigativen Journalismus statt um Schulwissen aus der neunten Klasse.

Wofür bezahlen wir das eigentlich?

Die SRG verteidigt ihre Gebühren regelmässig mit dem Argument des “Service public”: Vielfalt, Tiefgang, Verlässlichkeit, die ein kommerzieller Markt angeblich nicht liefern könne. Genau an diesem Massstab muss sich ein Format wie dieses messen lassen. Wer über eine Milliarde Franken pro Jahr aus Gebühren erhält, schuldet dem Publikum mehr als aufbereitetes Allgemeinwissen im Gewand der Enthüllung.

Gerade jetzt, da die SRG unter finanziellem Druck steht – sinkende Werbeeinnahmen, ein für 2029 auf 300 Franken sinkender Gebührenbeitrag, ein angekündigtes Sparprogramm ohne konkrete Antworten –, wäre zu erwarten, dass die verbleibenden Mittel in Substanz statt in Behauptungen investiert werden. Stattdessen wird ein Talk produziert, der so klingt, als hätte die Redaktion Indien gerade erst auf der Landkarte entdeckt.

Diese Häufung von banalen “Aha-Erlebnissen” im internationalen Programm ist kein Einzelfall, sondern Symptom eines Senders, der zwischen Sparzwang und Anspruch nach Relevanz sucht – und dabei zu oft bei der Oberfläche landet. Wer den Zuschauern schon bekanntes Wissen als Enthüllung verkauft, verspielt genau jenes Vertrauen, das die Gebührenpflicht eigentlich rechtfertigen soll.

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