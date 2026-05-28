von Nico Stino | Swissvox

Das Gespräch, das der Journalist Roger Köppel im Moskauer Büro von Sergej Karaganow geführt hat, ist unangenehm. Nicht wegen der Form, sondern wegen des Inhalts. Karaganow redet ruhig, bedächtig, ohne polemischen Furor – und sagt dabei Dinge, die in westlichen Redaktionsstuben entweder als Propaganda abgehakt oder gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden. Beides wäre ein Fehler.

Wer ist Sergej Karaganow?

Sergej Alexandrowitsch Karaganow, Jahrgang 1952, ist kein Randprovokateur. Er ist Dekan emeritus der Hochschule für Wirtschaft in Moskau, langjähriges Mitglied des Rates für Aussen- und Verteidigungspolitik, eines informellen, aber hochgradig einflussreichen Beratergremiums der russischen Führung, und war Berater sowohl unter Boris Jelzin als auch unter Wladimir Putin. Karaganows Aussagen sind zwar ausgesprochen konfrontativ und radikal – doch er selbst behauptet, sie würden von 95 Prozent der russischen Militär- und politischen Führung geteilt. Das ist eine Aussage, die man nicht einfach beiseitelegen kann.

Die Kernthese: Europa hat die nukleare Angst verlernt

Karaganows strategisches Denken dreht sich seit Jahren um eine zentrale Diagnose. Europa hat nach dem Ende des Kalten Krieges in einen Zustand «strategischen Parasitismus» zurückgefallen. Sieben Jahrzehnte lang habe die Angst vor gegenseitiger nuklearer Vernichtung den Kontinent ungewöhnlich friedlich gehalten. Mit dem Niedergang des bipolaren Systems sei diese existenzielle Angst geschwunden – und Europa verhalte sich seither wieder aggressiv. Die Konsequenz, die Karaganow daraus zieht, ist erschreckend klar: Russland müsse diese Angst gezielt wiederherstellen, notfalls durch den begrenzten Einsatz nuklearer Mittel.

Was im Weltwoche-Interview besonders auffällt, ist die Entwicklung seiner eigenen Haltung. Karaganow räumt ein, dass er seine nuklearen Eskalationsvorschläge ursprünglich als intellektuelle Provokation gemeint habe – als «Wake-up-Call» an die europäischen Eliten. Zu seinem eigenen Entsetzen, wie er betont, hätten diese Positionen seither massiven Zulauf in der russischen Führungselite erfahren und gälten heute als gangbare Option.

Ein Krieg zwischen Zivilisationen, nicht zwischen Armeen

Karaganow beschreibt den Ukrainekonflikt ausdrücklich nicht als lokalen Stellvertreterkrieg. Es handelt sich in seiner Lesart um einen existenziellen Zusammenstoss zwischen russischer und westlich-europäischer Zivilisation. Die EU habe sich als Feind definiert. Russland werde gewinnen – doch, so sagt er in einem der düstersten Sätze des Gesprächs: «Die Siegertage werden uns zerstören.» Eine Aussage, die eher auf eine erschöpfte als auf eine triumphierende Grossmacht schliessen lässt.

Besonders bemerkenswert ist seine Formulierung zur Ukraine: Nicht Kiew kämpfe gegen Moskau, sondern Europa kämpfe gegen Russland. Karaganow wirft den europäischen Führungen eine historisch niedrige intellektuelle Verfassung vor und beschuldigt sie, zu glauben, ein Krieg werde niemals auf ihr eigenes Territorium übergreifen. Es sei Russlands Aufgabe, sie zur Vernunft zu bringen – «hoffentlich ohne den Einsatz von Nuklearwaffen, nur durch die Drohung».

Die Zeitachse: Ein bis zwei Jahre

Karaganow hat Europa gewarnt, ein nuklearer Krieg könnte innerhalb von ein bis zwei Jahren eintreten. In Verbindung mit den anderen Aussagen ergibt sich ein konsistentes Bild: Russland ist nach seiner Einschätzung militärisch nicht am Verlieren, führt aber einen erschöpfenden Abnutzungskrieg, den es so nicht indefinit fortsetzen kann. Wenn die westliche Unterstützung für die Ukraine nicht abebbt, wachse der Druck auf die russische Führung, zu eskalieren.

«Nur echte Bedrohungen können Europa ernüchtern», sagte Karaganow. «Ich hoffe, es kommt nicht zum Einsatz von Nuklearwaffen. Aber wir sind sehr nah dran.»

Die Schweiz: Keine neutrale Zuschauerin

Im Gespräch mit Köppel kommt auch die Schweiz zur Sprache. Karaganow zeigt sich unverhohlen enttäuscht: Er war begeistert von der Schweizer Neutralität – bis Bern die westlichen Sanktionen gegen Russland vollzog. Damit ist die Schweiz für ihn aus dem Kreis der neutralen Akteure herausgefallen.

Das ist eine Einschätzung, die man teilen oder ablehnen kann. Sie hat jedoch praktische Konsequenzen: In der russischen Wahrnehmung gibt es kaum noch einen Ansprechpartner in Europa, der als unparteiisch gilt. Die traditionelle Rolle der Schweiz als Vermittlerin ist in Moskauer Augen weitgehend verspielt.

Das eigentliche Problem: Keine Diplomatie mehr

Was Karaganow in diesem Gespräch neben den nuklearen Drohungen als mindestens ebenso besorgniserregend beschreibt, ist die totale Abwesenheit jeglichen diplomatischen Austauschs zwischen Russland und Europa. Seit Hunderten von Jahren, so seine Aussage, habe es eine solche Gesprächsverweigerung nicht mehr gegeben. Selbst während des Kalten Krieges habe man die Kommunikationskanäle offengehalten. Heute verstehen die russischen Eliten schlicht nicht mehr, was in Europa vor sich geht.

Das ist keine russische Propagandaklage. Es ist ein strukturelles Problem der aktuellen europäischen Sicherheitsarchitektur: Eskalation ohne Kommunikation ist der gefährlichste aller Zustände.

Einordnung: Drohung, Kalkül oder Ausdruck realer Erschöpfung?

Westliche Kommentatoren neigen dazu, Karaganow in eine von zwei Kategorien einzuordnen: entweder als kontrollierten Drohungsstrategen im Dienste des Kremls oder als pathologischen Hardliner am Rande der Relevanz. Beides greift zu kurz.

Karaganows Aussagen illustrieren den innenpolitischen Druck, dem Putin ausgesetzt ist, und den Typus von Entscheidungsträgern, die eines Tages seine Nachfolge antreten könnten. Wer das ignoriert, betreibt keine sicherheitspolitische Analyse, sondern Wunschdenken.

Die eigentliche Botschaft des Interviews ist nicht die nukleare Drohung als solche – die ist schon länger Teil des russischen Diskurses. Es ist die Feststellung, dass die ursprünglich als Provokation gemeinte Position zur Mehrheitsmeinung der russischen Führungsschicht geworden ist. Das ist ein qualitativer Sprung, der ernst genommen werden sollte – nicht aus Angst, sondern aus analytischer Redlichkeit.

Schlussbetrachtung

Roger Köppel hat ein Gespräch geführt, das in seiner Relevanz weit über den Rahmen eines einzelnen Interviews hinausgeht. Karaganow redet nicht als Propagandist. Er redet als jemand, der die russische Sicherheitselite von innen kennt, ihre Erschöpfung und ihre Entschlossenheit gleichermassen wahrnimmt – und der Europa mit einer nüchternen Botschaft konfrontiert: Der Zug rollt, und niemand spricht mehr miteinander.

Das sollte in Bern, in Berlin und in Brüssel Anlass zur Beunruhigung geben. Nicht zur Kapitulation – aber zur Erinnerung, dass Kriege, die eskalieren, immer zuerst den Dialog verlieren.