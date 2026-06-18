Die Schweiz zählt zu den sichersten Ländern Europas. Gewaltverbrechen sind selten, und Fälle von Kannibalismus gehören praktisch nicht zur kriminalistischen Realität des Landes. Dennoch zeigt das Internet, dass selbst extremste menschliche Fantasien und Obsessionen heute grenzüberschreitend diskutiert werden.

Kannibalismus gilt weltweit als eines der letzten grossen gesellschaftlichen Tabus. Wissenschaftler ordnen entsprechende Neigungen meist im Bereich schwerer psychischer Störungen, sexueller Paraphilien oder extremer Gewaltfantasien ein. Verlässliche Zahlen existieren kaum, da sich Betroffene nur selten offen äussern.

Mit der Digitalisierung haben sich jedoch neue Kommunikationsräume eröffnet. Über Foren, verschlüsselte Netzwerke und das sogenannte Darknet können Menschen mit ungewöhnlichen oder gesellschaftlich geächteten Interessen Gleichgesinnte finden. Die tatsächliche Grösse solcher Gemeinschaften bleibt unbekannt.

Auch die Schweiz ist von dieser Entwicklung nicht vollständig abgeschirmt. Zwar sind keine organisierten Kannibalismus-Netzwerke bekannt, doch Schweizer Strafverfolgungsbehörden beobachten seit Jahren die zunehmende Bedeutung digitaler Plattformen bei extremistischen, gewaltverherrlichenden oder kriminellen Aktivitäten. Das Internet kennt keine Landesgrenzen.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte insbesondere der sogenannte Rotenburg-Fall in Deutschland. Anfang der 2000er-Jahre tötete und verspeiste ein Mann einen freiwilligen Teilnehmer, der ausdrücklich den Wunsch geäussert hatte, gegessen zu werden. Der Fall löste intensive Debatten über Selbstbestimmung, Menschenwürde und die Grenzen des Strafrechts aus und beschäftigt Juristen bis heute.

Kriminologen weisen darauf hin, dass zwischen Fantasie und Tat meist ein grosser Abstand besteht. Die überwiegende Mehrheit von Personen mit entsprechenden Gedanken wird niemals gewalttätig. Dennoch zeigen einzelne dokumentierte Fälle, dass obsessive Vorstellungen unter bestimmten Umständen in reales Handeln umschlagen können.

Für die Schweiz stellt sich daher weniger die Frage nach Kannibalismus als gesellschaftlichem Problem, sondern vielmehr die grundsätzliche Herausforderung, wie digitale Räume überwacht werden können, ohne Freiheitsrechte einzuschränken. Die Debatte berührt zentrale Fragen moderner Gesellschaften: Wo endet die Gedankenfreiheit, und wo beginnt die Gefahr für andere?

Kannibalismus bleibt ein äusserst seltenes Randphänomen. Doch die Existenz digitaler Gemeinschaften zeigt, dass selbst die dunkelsten Seiten menschlicher Natur im Zeitalter globaler Vernetzung nicht mehr isoliert existieren.